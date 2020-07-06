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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
18 030 24

Террористы "ДНР" показали задержанного в третий раз украинского патриота Синченко. ФОТО

"МВД" при группировке "ДНР" сегодня опубликовало на своем YouTube-канале видео с задержанным уроженцем Донецка Григорием Синченко, который был задержан в третий раз неделю назад.

Об этом пишут "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

О задержании Григория Синченко на прошлой неделе сообщила его мать.

Террористы ДНР показали задержанного в третий раз украинского патриота Синченко 01

На видео "МВД" рассказывается о преступлениях, в которых подозревают Синченко.

25-летнего Григория Синченко впервые взяли в плен в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора "Феникс".

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В декабре 2017 года Синченко вместе с 73 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину. В плену его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалась легкое. Он решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.

Григорий Синченко был задержан во второй раз в октябре 2019 года. 21 мая ему удалось сбежать из тюрьмы "ДНР", однако 29 июня Синченко снова задержали.

задержание (6679) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+70
Поменять парня на Сивоху! Если мало - добавить Дубинского и Бужанского....
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06.07.2020 12:28
+37
В спам ватная выдра.
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06.07.2020 12:27
+34
дерьмака можно еще прицепом отдать.... да чего мелочится то...можно и осла отдать...не велика будет потеря....
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06.07.2020 12:33
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Еще один будущий депутат ВР и Герой Украины?
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06.07.2020 12:25 Ответить
В спам ватная выдра.
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06.07.2020 12:27 Ответить
Где те диванные петушки которые кукарекает и воняли на парня?
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06.07.2020 12:26 Ответить
Поменять парня на Сивоху! Если мало - добавить Дубинского и Бужанского....
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06.07.2020 12:28 Ответить
дерьмака можно еще прицепом отдать.... да чего мелочится то...можно и осла отдать...не велика будет потеря....
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06.07.2020 12:33 Ответить
Кому они там нужны? Зеля, дерьмак и сувуха нужны кремлю здесь, в Украине. Сплавить их в лугандон будет очень непросто.
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06.07.2020 12:47 Ответить
Сивуху дубину и буженину.
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06.07.2020 13:39 Ответить
Там явно к доктору...Жаль
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06.07.2020 12:31 Ответить
видно плохо били
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06.07.2020 12:41 Ответить
Мутная история...
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06.07.2020 12:55 Ответить
Держись козаче!
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06.07.2020 13:00 Ответить
Вы решили, что он казак, только из за того, что в статье его назвали "патриотом"? Или из за того, что его посадили в лугандонии? Так они и своих "на подвал" с удовольствием садят.
Это классический пример работы СМИ по созданию образа "героя". Никто не знает почему, но все равно - герой и патриот.
Вот так и за Нелоха голосовали.
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06.07.2020 13:41 Ответить
Дурачок что ли? Он никуда баллотируется, а воюет с вашим рузким миром и это очень похвально.
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06.07.2020 15:00 Ответить
Воюет????? Он не служил в ВСУ или в добробатах. Приведи пример - как и где он воюет или воевал?

И русский мир - не мой. Или любой кто не разделяет твою точку зрения - дурачок и кацап?
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06.07.2020 15:47 Ответить
Зачем тогда человека говном поливаешь ничего не зная о нем? Так обычно поступают любители рузкого мира. А что бы бороться с любителями рузкого мира не обязательно служить в ВСУ.
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06.07.2020 17:48 Ответить
Я высказываю СВОЕ мнение на основании опубликованной информации. И до тех пор пока не появится другая информация, этот парень останется для меня дебилом.
Я повторю в который раз: не надо путать храбрость и дебелизм.
А вот ты, без всяких на то оснований, оскорбляешь собеседника, называя меня "любителем русского мира".
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06.07.2020 19:42 Ответить
ну по переше він не кАзак а кОзак, не потрібно сюди приплітати клоунів з-за поребрика. По друге звичайно герой, хлопець вирішив відомстити за тортури
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06.07.2020 15:49 Ответить
На счет кАзак или кОзак - в зависимости от языка русского/украинского. Я пишу на русском, следовательно, использую правила написания соответствующего языка.

И отомстить- это слова его матери, которая, как и большинство матерей, найдет оправдание любой творимой глупости своим сыном. Слишком много вопросов без ответов (чуть ниже написал какие вопросы).
Если даже на счет мести это правда, то он в двойне дебил, возомнивший себя Джоном Рембо или крутым спецом из спецназа. Он не служил, следовательно наличие необходимых навыков- под большим сомнением. И главное, за него Уже отдали боевика, а многие бойцы сидят с 14го года.
Не нужно выдавать глупость за мужество, а то получим вторую Савченко.
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06.07.2020 16:05 Ответить
Угу, не даром вчера боевики заговорили об обмене.
Готовят передать профессионального перебежчика за десяток своих бандитов.
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06.07.2020 13:17 Ответить
Главное написать, что он патриот и хотел отомстить (как,где,кому?). А то, что он дебил обыкновенный- так про это можно не писать. Его пропиарят, обменяют на боевика, а солдаты ВСУ будут и дальше сидеть в плену.
Зато на этой волне, НеЛох, сможет снять парочку видосиков.
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06.07.2020 13:37 Ответить
на кого рассчитана эта история? а с оружием в руках на передовой он не хотел отомстить? таким способом орки будут менять его, пока всех своих не выменяют.
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06.07.2020 13:27 Ответить
Матвеич, Синченко hard, а тьі - light.
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06.07.2020 13:40 Ответить
Ницево не понимаю! Действительно, какая-то "мутная" история.
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06.07.2020 13:34 Ответить
 
 