Террористы "ДНР" показали задержанного в третий раз украинского патриота Синченко. ФОТО
"МВД" при группировке "ДНР" сегодня опубликовало на своем YouTube-канале видео с задержанным уроженцем Донецка Григорием Синченко, который был задержан в третий раз неделю назад.
Об этом пишут "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.
О задержании Григория Синченко на прошлой неделе сообщила его мать.
На видео "МВД" рассказывается о преступлениях, в которых подозревают Синченко.
25-летнего Григория Синченко впервые взяли в плен в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора "Феникс".
В декабре 2017 года Синченко вместе с 73 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину. В плену его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалась легкое. Он решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.
Григорий Синченко был задержан во второй раз в октябре 2019 года. 21 мая ему удалось сбежать из тюрьмы "ДНР", однако 29 июня Синченко снова задержали.
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Это классический пример работы СМИ по созданию образа "героя". Никто не знает почему, но все равно - герой и патриот.
Вот так и за Нелоха голосовали.
И русский мир - не мой. Или любой кто не разделяет твою точку зрения - дурачок и кацап?
Я повторю в который раз: не надо путать храбрость и дебелизм.
А вот ты, без всяких на то оснований, оскорбляешь собеседника, называя меня "любителем русского мира".
И отомстить- это слова его матери, которая, как и большинство матерей, найдет оправдание любой творимой глупости своим сыном. Слишком много вопросов без ответов (чуть ниже написал какие вопросы).
Если даже на счет мести это правда, то он в двойне дебил, возомнивший себя Джоном Рембо или крутым спецом из спецназа. Он не служил, следовательно наличие необходимых навыков- под большим сомнением. И главное, за него Уже отдали боевика, а многие бойцы сидят с 14го года.
Не нужно выдавать глупость за мужество, а то получим вторую Савченко.
Готовят передать профессионального перебежчика за десяток своих бандитов.
Зато на этой волне, НеЛох, сможет снять парочку видосиков.