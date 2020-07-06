Террористы "ДНР" показали задержанного в третий раз украинского патриота Синченко. ФОТО

"МВД" при группировке "ДНР" сегодня опубликовало на своем YouTube-канале видео с задержанным уроженцем Донецка Григорием Синченко, который был задержан в третий раз неделю назад.

Об этом пишут "Новости Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

О задержании Григория Синченко на прошлой неделе сообщила его мать.

На видео "МВД" рассказывается о преступлениях, в которых подозревают Синченко.



25-летнего Григория Синченко впервые взяли в плен в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора "Феникс".

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В декабре 2017 года Синченко вместе с 73 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину. В плену его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалась легкое. Он решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.

Григорий Синченко был задержан во второй раз в октябре 2019 года. 21 мая ему удалось сбежать из тюрьмы "ДНР", однако 29 июня Синченко снова задержали.