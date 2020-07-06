"Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен"

Французская сторона после обсуждения ситуации в Украине лидерами Франции и России всегда информирует об этом украинских партнеров.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы всегда информируем обо всем наших украинских партнеров. Между президентами Путиным и Зеленским также проходят беседы, есть много контактов на уровне советников. Андрей Ермак, Алексей Резников, Андрей Таран были в Париже недавно, эти переговоры прошли очень хорошо. То есть нет никаких закулисных переговоров относительно Украины, об этом не надо беспокоиться", - сказал де Понсен.

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По словам дипломата, разговоры между Зеленским и Макроном и их командами очень непринужденные, "мы общаемся как друзья".

"Нет никакой тайной повестки дня. И, конечно, когда президент Макрон говорит с Путиным, то говорят они не только об Украине, есть много других вопросов", - отметил посол Франции.