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Новости Агрессия России против Украины
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Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен

Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен

Французская сторона после обсуждения ситуации в Украине лидерами Франции и России всегда информирует об этом украинских партнеров.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы всегда информируем обо всем наших украинских партнеров. Между президентами Путиным и Зеленским также проходят беседы, есть много контактов на уровне советников. Андрей Ермак, Алексей Резников, Андрей Таран были в Париже недавно, эти переговоры прошли очень хорошо. То есть нет никаких закулисных переговоров относительно Украины, об этом не надо беспокоиться", - сказал де Понсен.

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По словам дипломата, разговоры между Зеленским и Макроном и их командами очень непринужденные, "мы общаемся как друзья".

"Нет никакой тайной повестки дня. И, конечно, когда президент Макрон говорит с Путиным, то говорят они не только об Украине, есть много других вопросов", - отметил посол Франции.

Автор: 

переговоры (4986) россия (95683) Франция (3524) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+6
"Свежо питание, но серется с трудом"(с)
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06.07.2020 12:32
+4
Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3533
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06.07.2020 12:32
+3
значит есть и давно.
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06.07.2020 12:29
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значит есть и давно.
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06.07.2020 12:29 Ответить
ПреЗЕдент в "полном контакте" с Пукиным...француз подтвердил...
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06.07.2020 12:31 Ответить
Зрада!!!Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 6476
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06.07.2020 12:33 Ответить
"Свежо питание, но серется с трудом"(с)
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06.07.2020 12:32 Ответить
Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3533
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06.07.2020 12:32 Ответить
верить жабоедам это как и козлопетэкам, у них флаг даже одинаковый в цветах !
одни открытые 3,14доры (геи) другие тайные, потомственные 3,14дорасы
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06.07.2020 12:34 Ответить
турбуватись треба завжди
а якщо кажуть "не треба турбуватися", то тим паче
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06.07.2020 12:36 Ответить
"Мы общаемся как друзья..." - таких друзей за "путина" и в музей!
П.С. Друзья на раз решают все проблемы!
Это больше похоже на кидалово...
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06.07.2020 12:37 Ответить
ну, хоть не из Мюнхена...
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06.07.2020 12:38 Ответить
После этих слов сразу начинаешь волноваться...
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06.07.2020 12:41 Ответить
"Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен"

...
Немає жодних залаштункових переговорів щодо України: про це не треба турбуватися, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 2330
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06.07.2020 13:11 Ответить
Украине лидерами Франции и России всегда информирует об этом украинских партнеров" - да, ставят в известность что они там с ****** решили и о чем договорились. Всё происходит совершенно открыто.
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06.07.2020 13:19 Ответить
Под лягушатников оружие отдали..теперь остальное
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06.07.2020 14:04 Ответить
мы дэбилы пора это признать и дальше идти
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06.07.2020 14:05 Ответить
Понсен проболтался шо нас сливают
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06.07.2020 14:07 Ответить
 
 