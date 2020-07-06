Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен
Французская сторона после обсуждения ситуации в Украине лидерами Франции и России всегда информирует об этом украинских партнеров.
Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, мы всегда информируем обо всем наших украинских партнеров. Между президентами Путиным и Зеленским также проходят беседы, есть много контактов на уровне советников. Андрей Ермак, Алексей Резников, Андрей Таран были в Париже недавно, эти переговоры прошли очень хорошо. То есть нет никаких закулисных переговоров относительно Украины, об этом не надо беспокоиться", - сказал де Понсен.
По словам дипломата, разговоры между Зеленским и Макроном и их командами очень непринужденные, "мы общаемся как друзья".
"Нет никакой тайной повестки дня. И, конечно, когда президент Макрон говорит с Путиным, то говорят они не только об Украине, есть много других вопросов", - отметил посол Франции.
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одни открытые 3,14доры (геи) другие тайные, потомственные 3,14дорасы
а якщо кажуть "не треба турбуватися", то тим паче
П.С. Друзья на раз решают все проблемы!
Это больше похоже на кидалово...
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