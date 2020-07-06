Количество больных COVID-19 киевлян, которые находятся в тяжелом состоянии, не уменьшается, - Кличко

В больницах Киева с диагнозом "коронавирус" находятся 279 пациентов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не уменьшается в столице количество пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего, в больницах города с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сегодня 279 больных. В том числе - 12 детей. И 44 человека, в том числе 4 детей, - с подозрением на заболевание", - сказал Кличко.

По словам мэра Кеива, в тяжелом состоянии 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. Четыре человека - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных.

Также Кличко сообщил, что с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 18 жителей. А всего воспаление легких в киевских медучреждениях лечат 439 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больницы Киева, где лечат больных COVID-19, заполнены на 39 %, - Кличко