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Новости Коронавирус и карантин
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Количество больных COVID-19 киевлян, которые находятся в тяжелом состоянии, не уменьшается, - Кличко

Количество больных COVID-19 киевлян, которые находятся в тяжелом состоянии, не уменьшается, - Кличко

В больницах Киева с диагнозом "коронавирус" находятся 279 пациентов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не уменьшается в столице количество пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего, в больницах города с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сегодня 279 больных. В том числе - 12 детей. И 44 человека, в том числе 4 детей, - с подозрением на заболевание", - сказал Кличко.

По словам мэра Кеива, в тяжелом состоянии 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. Четыре человека - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных.

Также Кличко сообщил, что с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 18 жителей. А всего воспаление легких в киевских медучреждениях лечат 439 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больницы Киева, где лечат больных COVID-19, заполнены на 39 %, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25580) Кличко Виталий (4646) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Виталик,такм тебе в Киев,40 вагонов короновируса привезли из Китая,через тереторию московии,поедь, потрогай там руками всё
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06.07.2020 12:41 Ответить
итого, считаем. больницы Киева заполнены на 39%. всего заполнено 279 койкомест. соответственно всего для больных ковидлой предусмотрено 700 койкомест.
нехило так подготовились на почти 3-х миллионный город.
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06.07.2020 12:52 Ответить
Из-за 27 человек тяжелобольных весь этот маскарад?
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06.07.2020 13:47 Ответить
 
 