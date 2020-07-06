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Новости Убийство Виталия Олешко
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Вдове и побратимам Сармата присылают сообщения с угрозами: "Спалю к ху#м отель. Думай о дочери". ФОТО

Вдове и двум побратимам убитого ветерана АТО Виталия (Сармата) Олешко начали приходить СМС с угрозами.

Об этом рассказал один из голодающих под ОП побратимов Олешко Тарас Костанчук в видео на странице общественного объединения УБД "Сармат", информирует Цензор.НЕТ.

В сообщениях угрожают или непосредственно участникам голодовки, или же намекают на их жен, детей и других членов семьи.

Вдове и побратимам Сармата присылают сообщения с угрозами: Спалю к ху#м отель. Думай о дочери 01

Похожие сообщения позже поступили также некоторым побратимам Сармата, а также их женам. В них авторы "просят" молчать, угрожая расправой.

Вдове и побратимам Сармата присылают сообщения с угрозами: Спалю к ху#м отель. Думай о дочери 02
Вдове и побратимам Сармата присылают сообщения с угрозами: Спалю к ху#м отель. Думай о дочери 03

Смотрите также: Побратимы Сармата приостановили голодовку под ОП на время выполнения своих требований. ФОТОрепортаж

Тарас Костанчук рассказал, что из-за угроз побратимы Олешко прямо посреди ночи обратились к руководителю бердянской полиции. После этого к получившим угрозы направили патрули правоохранителей.

"Сармат еще при жизни писал заявления в полицию, что ему угрожают. Впрочем охраны так и не предоставили. Зато убийцам по первой же просьбе предоставили охрану. Цинизм судей не имеет предела", - заявил Костанчук.

Также про сообщения с угрозами уже сообщили в Офис генерального прокурора.

Как сообщалось, 9 июня побратимы убитого ветерана Виталия Олешко объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Требований у протестующих два. Первое: вернуть обратно в СИЗО тех фигурантов по делу Сармата, кого выпустили под домашний арест, и обеспечить контроль над ходом судебного разбирательства. Второе: обратить внимание на судей, принимавших такое решение. С момента голодовки их поддерживали правозащитники и неравндушные, в чатсности Олег Сенцов и Александр Ярмола.

22 июня в связи с приемом иностранных делегаций объявивших голодовку пытались уговорить уйти на несколько часов из-под Офиса Президента, однако они заявили, что будут стоять на своем до конца. 24 июня ветеранам удалось пообщаться с Президентом.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

Читайте также: Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко "Сармата" отпустили под домашний арест

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

угрозы (852) Олешко Виталий (80)


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Топ комментарии
+34
похоже на тупой собачий рот
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06.07.2020 12:52
+23
тільки самосуд, українські судді це продажна наволоч.
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06.07.2020 12:58
+23
Рыги!! не придавили с 2014, ну и .....
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06.07.2020 13:00
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кто бы это мог быть?...
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06.07.2020 12:50 Ответить
похоже на тупой собачий рот
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06.07.2020 12:52 Ответить
так ото ж!
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06.07.2020 12:54 Ответить
Суд Лінча насправді не є незаконним, він довший час був єдиним судом в багатьох штатах США. Народ це джерело влади, яке делегує свої повноваження суддям та правоохоронній системі, але народ МАЄ ПРАВО І ОБОВ'ЯЗОК втручатись в ситуацію якщо судова влада та правоохоронні органи саботують або фальсифіковують свою діяльність. Якщо бородатого олігарха, який вкрав 160 млрд грн з найбільшого банку країни, раптово кончить натовп - народ має на це право бо він джерело влади. Якщо іншого солодкого олігарха який накрав більше 30 млрд доларів натовп раптово зажгьот - народ має право, бо він джерело влади.
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06.07.2020 13:58 Ответить
единственное что было хорошего в предпоследнем фильме Тарантино "омерзительная восмерка" это песня про ботани бэй и монолог героя Тима Рота о том что правосудие должно быть безпристрастно. толпа не имеет права казнить человека, речь тут не в законности, а в правосудии. казнить человека имеет право только тот кто эмоционально не причастен. меньше шансов совершить ошибку которую невозможно исправить.
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06.07.2020 14:16 Ответить
Як казав один лідер хрестоносців - кінчайте всіх, Бог впізнає своїх! В Украхні дуже тяжко помилитись!
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06.07.2020 17:32 Ответить
чем нахайпливаться красивыми историческими фразочками лучше бы поинтерисовался как вообще писалась украинская конституция.
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06.07.2020 18:19 Ответить
не зря янелох их выслушал возле ОП, теперь дал распоряжение куда надо..
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06.07.2020 12:58 Ответить
тільки самосуд, українські судді це продажна наволоч.
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06.07.2020 12:58 Ответить
Я тут вспомнил Робин Гуда, который грабил богатых и все отдавал бедным ... намек думаю ясен! Эта мерзость должна понять, что атошники и оосовцы не будут долго ждать, если суд не наказывает преступника, то тогда в действие приводятся силы, который и приведут к отстрелу этих мерзостей ... а насчет судей, которые 2 раза не захотели вести дело - проверить финансовое состояние, на сколько разбогатели и внести их в список поддельников бандитов, что бы чуточку попозже и с ними разобраться (уволить с должности, кофисковать майно, выслать в ту страну которую пожелают - в РОСТОВ), когда вернутся демократические времена в страну ...
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06.07.2020 14:01 Ответить
Рыги!! не придавили с 2014, ну и .....
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06.07.2020 13:00 Ответить
Ось такі вони слуги наріда.....
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06.07.2020 13:04 Ответить
Рыгов давить , это была Петина святая обязанность .Вот и выходит , что Петя , что слуги суть предательская одна .
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07.07.2020 02:27 Ответить
обратились в полицию? смешно, от туда и письма пишут.
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06.07.2020 13:18 Ответить
Тихо прийшов- тихо пішов... тільки так. Поліція не захистить. Суду не існує в Україні.
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06.07.2020 13:26 Ответить
Кому не нравятся украинские суды, а порохоботам нравятся, к шоколаду у них нет вопросов, значит во время отстегивает, раз они так активно бесновались под судом.
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06.07.2020 13:47 Ответить
Ну як не роби вигляд а какая раздница та російськомовна маса це помийна ротова яма та ніж у спину.
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06.07.2020 14:22 Ответить
портнов. его стиль.
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06.07.2020 15:00 Ответить
Только самосуд в этой стране может что то изменить,на государство в этом плане надежды нет,оно импотентно.
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06.07.2020 15:08 Ответить
Так это ЗЕля с Ермаком балуются, что бы побратимы Сармата ушли из под здания ОП, и не мешали им с "корабельными соснами " кувыркаться.
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06.07.2020 15:20 Ответить
Куйней "побратимы" занимаются, полной...
Хотите результатов: - берите в руки оружие и делайте дело, а не голодовки возле проросиийского ОП в Киеве устраивайте с показом прокуратуре СМС-ок с угрозами, которая первыми вас к стенке и поставит приди портновская опзж к власти.
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06.07.2020 15:20 Ответить
это все верно! только акваков и банда только и ждут этого! тут у них и сразу вся машина завертится! и судьи быстро осудят... только в петлю всех тварей! это лучший вариант! ни гильз, ни пуль, ни каких улик... самоубийство!!!
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06.07.2020 18:12 Ответить
Да, но потом поддержишь ли их ты, будешь ли защищать так же их, как они тебя, или будешь смотреть как их потом за это все судят?
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06.07.2020 23:27 Ответить
Один зі способів знищення держави -- це карати невинних і не карати винних. Це робиться з першого дня вової влади, а ще приниження і поступове знищення армії, руйнування економіки, паплюження патріотів під час війни з російськими загарбниками.
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06.07.2020 16:12 Ответить
И таких ублюдков защищает зе-власть - сама такая.
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06.07.2020 16:13 Ответить
Если начнётся такой движ ну что же будем и мы ху@рить всех кто привёл эту власть вместе с 43% мы вас суки всех помним, и никого не простим. И уж точно предупреждать не будем.
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06.07.2020 16:25 Ответить
Не надо резких движений! Особенно с Ольгино
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06.07.2020 21:31 Ответить
Вы не юрист,а шифрованный ольгинец
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06.07.2020 21:29 Ответить
А захищатись не можна, Бенядіктова не вчила статті nро самозахист тому nробел у nраві.
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06.07.2020 18:10 Ответить
Погрози від прцрєотів Бепепе або опзж 100%
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07.07.2020 00:16 Ответить
І що на це скажуть аваков, баканов, бене-діктова?
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07.07.2020 10:21 Ответить
Украина - страна для украинофобов.
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07.07.2020 11:39 Ответить
 
 