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Новости Агрессия России против Украины
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В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны: "Все закончится для Украины печально"

В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны:

В России считают, что Украину ждет провал, если она решится на военную конфронтацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил "Интерфаксу" в понедельник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Все закончится для Украины печально", - сказал Красов, комментируя заявление Командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы.

"У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт (Михаила. - Ред.) Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду операцию "по принуждению Грузии к миру".

"Россия - миролюбивая страна и к войне, захвату каких-либо территорий Россия не готовится. Мы приветствуем добрососедские отношения. Нам казалось, что с новым президентом на Украине должна наступить нормализация, но, к сожалению, этого не происходит", - сказал Красов, который в 2008 году командовал тактической группой ВДВ РФ во время операции "по принуждению Грузии к миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запланировано три дивизиона ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском, - командующий ВМС Неижпапа

Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.

В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.

РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Госдума (1261) россия (95683) Неижпапа Алексей (79) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+93
В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны: "Все закончится для Украины печально" - Цензор.НЕТ 9185
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06.07.2020 13:06
+68
Особенно понравился пассаж "параша - миролюбивая страна..." лживые нелюди
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06.07.2020 13:11
+62
...угрозы любого рейха всегда заканчивались в бункере с пистолетом у виска!
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06.07.2020 13:07
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И ещё, тоталитарную банду кремля никто защищать на шару не будет, а платить денех нет, бо все украли, хватает только на террористов и предателей.
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06.07.2020 19:54 Ответить
CCCР был реальной второй силой, и то сдулся и клянчил окорочка Буша.
А Московия - даже не третья сила после Китая.
Она будет иметь не просто печальный, а жалкий вид, причём с ней и воевать не надо..
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06.07.2020 20:11 Ответить
нагнем кацапа, никаких сомнений...
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06.07.2020 20:24 Ответить
у них все ржавое и поломанное...
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06.07.2020 20:26 Ответить
К войне готовиться нужно , а не шапками закидывать.А в то что паРаша начнет готовить своих орков к какому то повторению американских Шока и Трепета это понятно .Важно не оказаться в нокауте как оказался Мишико в 2008 и Хусейн в 2003 . Ракеты это хорошо . Больше ракет нужно . И еще много чего нужно . Папередник проsрал свой шанс сделать ВСУ сильнее . Вова тоже больше звездит чем делает
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06.07.2020 20:38 Ответить
не надо паниковать...кацап уже не тот что раньше - хваленая армата сломалась, новая фигня которая беспилотники сажает тоже недавно сломалась, Су-57 упал...у нас все шансы успешно вдарить по их наглой морде...главное в нужное время произвести встречный фланговый танковый охват с заходом в тылы...они этого до смерти боятся...ну ты поняла...
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06.07.2020 20:53 Ответить
Басаев , Бараев и другие без танков успешно вдарили по вашей наглой морде .А сраМату засуньте себе сами знаете куда .....кабаевой и скабеевой в пихву
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06.07.2020 21:31 Ответить
помнится говнораша в маленькой Чечне так обосралась, что до сих пор лижет зад кадырову и платит дань немалую. а )(уйло Украинойт подавится, это и к гадалке не ходи. только зеленая шмаркля слабое звено и на ее надежды строить не следует. яйца пластелиновые да еще и уклонист со стажем))))
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06.07.2020 20:59 Ответить
"Россия - миролюбивая страна и к войне, захвату каких-либо территорий Россия не готовится." ©
Це потужна заявка на номінацію "Найкращий анекдот за період з 2014року".
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06.07.2020 22:54 Ответить
Вероятно имелось ввиду, что они любят, ну, и конечно же, хотят, мир - желательно весь. Тогда они точно - очень миролюбивы.
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07.07.2020 10:22 Ответить
Хто повірить московитам-той себе обмане. Вони завжди брешуть і готові напасти, але бояться. Дух УПА і козаків є у кожному українцю і на сьогоднійшній день є у нас армія. Спробуйте москалі, це вам не Грузія. Особисто для мене ви будуте ворогами на все моє життя. Горіти будете у кожному місті і селі.Разом з вами знищимо і вашу 5 колону і чекайте китайців. Ви думаєте їм не потрібна вода? Тим більше, що по Урал то їхні землі.
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07.07.2020 10:05 Ответить
кацапня дурнувата, вас навіть погано озброєні сирійіці пачками валять та закопують. А ви там щось мукаєте про свою в дупу трахнуту "вялікую" армію. ))) Смішно навіть читати такі заяви.
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07.07.2020 11:00 Ответить
Россия - миролюбивая страна и к войне
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07.07.2020 11:23 Ответить
Маленькую Ичкерию не смогли победить, о чем еще разговор?!
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08.07.2020 15:58 Ответить
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