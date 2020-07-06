В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны: "Все закончится для Украины печально"

В России считают, что Украину ждет провал, если она решится на военную конфронтацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил "Интерфаксу" в понедельник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Все закончится для Украины печально", - сказал Красов, комментируя заявление Командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы.

"У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт (Михаила. - Ред.) Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду операцию "по принуждению Грузии к миру".

"Россия - миролюбивая страна и к войне, захвату каких-либо территорий Россия не готовится. Мы приветствуем добрососедские отношения. Нам казалось, что с новым президентом на Украине должна наступить нормализация, но, к сожалению, этого не происходит", - сказал Красов, который в 2008 году командовал тактической группой ВДВ РФ во время операции "по принуждению Грузии к миру".

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Напомним, ранее Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что не исключает возможного наступления армии РФ на Херсонщину.

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.

В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.

РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.