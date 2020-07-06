Срочника 95-й ОДШБр нашли повешенным: по предварительной информации, он покончил с жизнью из-за неразделенной любви, - пресс-служба бригады

Продолжаются следственные действия.

Об этом говорится в сообщении 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 5 июля 2020 г., во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни. По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за неразделенной любви. Продолжаются следственные действия. Командование воинской части выражает соболезнования родным и близким трагически погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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