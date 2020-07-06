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Новости Агрессия России против Украины
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Срочника 95-й ОДШБр нашли повешенным: по предварительной информации, он покончил с жизнью из-за неразделенной любви, - пресс-служба бригады

Срочника 95-й ОДШБр нашли повешенным: по предварительной информации, он покончил с жизнью из-за неразделенной любви, - пресс-служба бригады

Продолжаются следственные действия.

Об этом говорится в сообщении 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 5 июля 2020 г., во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни. По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за неразделенной любви. Продолжаются следственные действия. Командование воинской части выражает соболезнования родным и близким трагически погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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Срочника 95-й ОДШБр нашли повешенным: по предварительной информации, он покончил с жизнью из-за неразделенной любви, - пресс-служба бригады 01

Автор: 

самоубийство (1003) военнослужащие (6155) Ян Осока (1501) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+4
Бред вешатся из за дырки
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06.07.2020 13:21
+4
Зря...В 19 інколи дійсно страждають від нєраздєльонной любві.
А в 29 хочеться напіддати тій любві ногою.
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06.07.2020 13:22
+3
Ой дурак,ну дурак,да этих девок немеряно,одна краше другой
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06.07.2020 13:24
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а что это за "отчуждённая территория" ? на ум сразу же припятская зона приходит
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06.07.2020 13:18 Ответить
Бред вешатся из за дырки
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06.07.2020 13:21 Ответить
Зря...В 19 інколи дійсно страждають від нєраздєльонной любві.
А в 29 хочеться напіддати тій любві ногою.
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06.07.2020 13:22 Ответить
Ой дурак,ну дурак,да этих девок немеряно,одна краше другой
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06.07.2020 13:24 Ответить
Глупо.........В любом случае - трагедия........
Пусть покоится с миром..........
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06.07.2020 13:50 Ответить
Ніколи призовна служба в нас,не зробить Україну сильною.Це може комусь не подобатись,але це факт.
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06.07.2020 14:03 Ответить
Там в армии не всё так просто Моего друга мобилизовали пару лет назад Ну как мобилизовали Участковый с военкомом пришли домой и забрали его и ещё нескольких таких-же с посёлка кто под руки попался Так он говорит спал со штык -ножом и магазинами с патронами на животе Воровство повальное У своих- же Все разбились на землячества Неуставщина постоянная Говорит в Добробатах по другому а в всу полная жопа
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06.07.2020 14:22 Ответить
 
 