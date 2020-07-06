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Новости Коронавирус и карантин
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Омбудсмен Денисова просит выделить из Covid-фонда 14,5 млн грн, из которых планируют потратить 3,5 млн на новый сайт, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Омбудсмен Денисова просит выделить из Covid-фонда 14,5 млн грн, из которых планируют потратить 3,5 млн на новый сайт, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

В Кабинет Министров Украины с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 обратилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Уполномоченного в КМУ, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Отмечается, что 10 млн грн из них планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

Просьба о выделении 10 млн грн на ремонт здания Секретариата Уполномоченного по правам человека обосновывается сокращением предусмотренных на 2020 год расходов на осуществление капитального ремонта.

Омбудсмен Денисова просит выделить из Covid-фонда 14,5 млн грн, из которых планируют потратить 3,5 млн на новый сайт, - StateWatch 01

По словам Денисовой, безвозвратное изъятие указанных расходов и перенос сроков проведения ремонта приведет к следующим последствиям: потеря результатов проведенных капитальных работ фасада в 2019 году на сумму 22 млн грн; нагрузки в будущий государственный бюджет в 2021 году в связи с необходимостью компенсировать средства переданы в Фонд борьбы с COVID-19 в течение этого года; увеличение договорной цены в будущем.

Денисова предлагает выделить 3,5 млн грн на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Эту просьбу она аргументирует тем, что действующий сайт был разработан на платформе, сегодня "морально устаревшей" и не подлежит обновлению, а потому имеет определенные технические ограничения.

Уполномоченная апеллирует к тому, что сайт имеет слабую систему защиты, из-за чего постоянно подвергается кибератакам и блокируется.

Запрашиваемые средства на создание сайта Уполномоченная предлагает распределить следующим образом: создание технического задания - 525 тыс грн; разработка прототипа веб-портала - 700 тыс грн; разработка, тестирование и ввод в эксплуатацию - 2,275 млн грн.

Кроме того, Уполномоченная просит осуществить расходы в размере 1 млн грн на реализацию функции национального превентивного механизма, учитывая, что Секретариат Уполномоченного по правам человека является единственным в Украине органом, реализующим указанную функцию, благодаря которой Украина выполняет международные обязательства.

Реализация функции НПМ предусматривает систематическое посещение мест несвободы, в частности в период карантина, однако в ближайшее время может быть приостановлена из-за отсутствия средств в связи с сокращением расходов на командировки.

Аргументируя указанные просьбы, Уполномоченная апеллирует к тому, что возможность предусмотреть расходы в размере 14,5 млн грн за счет других источников, в частности по другим бюджетным программам Секретариата, отсутствует, поскольку они обеспечивают финансирование других необходимых текущих расходов Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) деньги (932) Кабмин (14030) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
3,5 млн на новый сайт?? вы серьезно?
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06.07.2020 13:21
+13
Нехило она так губейку раскатала...
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06.07.2020 13:20
+8
да сайты нынче дети в школе пишут, а за такое бабло .....
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06.07.2020 13:22
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Нехило она так губейку раскатала...
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06.07.2020 13:20 Ответить
3,5 млн на новый сайт?? вы серьезно?
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06.07.2020 13:21 Ответить
Ну так поправка на діджатилізацію. Відчуйте маштаби *******
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06.07.2020 13:25 Ответить
Внукам должно хватить.
А фонд ковида ласенький шмат, - без тендеров и всяких заморочек
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06.07.2020 13:26 Ответить
Какие шутки? Всем известно, что IT-компании занимаются обналом бюджетных денег.
При этом честные IT-шники в упор не видят этой проблемы в своём огороде
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06.07.2020 13:28 Ответить
IT-шники разрабы точно не видят, как и конторы-подрядчики, скорее всего (но это не точно). А гнилой менджмент, он сейчас как и везде
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06.07.2020 13:31 Ответить
Отлично обобщили, "честные IT-шники" - всех одной какашкой.
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06.07.2020 13:32 Ответить
За 3,5 ... одному не справиться, тут помощник нужен - хомо сапиенс! (с)
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06.07.2020 15:03 Ответить
да сайты нынче дети в школе пишут, а за такое бабло .....
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06.07.2020 13:22 Ответить
Отмечается, что 10 млн грн из них планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма, Людмила а можно без выкрутасов просто сказать хочу на море, и явно не на Азовское.
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06.07.2020 13:22 Ответить
Они и закупку презервативов для ОП смогут обосновать борьбой с COVID-19.
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06.07.2020 13:22 Ответить
Очередная сосна
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06.07.2020 13:22 Ответить
та проси уже двадцать! у нее еще одна дочка замуж что ли выходит? помню, было когда-то описание свадьбы ее дочери, так там ваще.
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06.07.2020 13:23 Ответить
Той фонд Степашка вже розпиляв.
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06.07.2020 13:24 Ответить
Интересно каким образом ремонт админздания и новый сайт помогут в борьбе с ковидом? Не лучше ли их направить на бесплатные тесты и закупку лекарств для больных?
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06.07.2020 13:24 Ответить
Низзя!
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06.07.2020 13:26 Ответить
...порушення бюджетного кодексу.
Усьо народу.
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06.07.2020 14:27 Ответить
Ну,в Авака ж ніхто не питає,куди він подів 2.7 мільярдів з того фонду ? На створення сайтів,чи блек-джек з проститутками ? А Дєнісова якісь 14 нещасних лямів хоче освоїти !
З початку створення того фонду було зрозуміло,що то кормушка для наближеної зеленої плісняви !
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06.07.2020 13:33 Ответить
Не понял....
А шо короновирус и эпидемия уже закончились?
Денег на закупку вакцины не надо?
авакяну 2 ярда.... дороги..... теперь сайт.....
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06.07.2020 13:44 Ответить
а чем ей старый сайт не нравиться?
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06.07.2020 13:44 Ответить
«скромненько».........
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06.07.2020 13:53 Ответить
Интересно, это что же такое должно быть в том сайте, чтоб его разработка стоила 3,5 млн? Совсем страх потеряли.
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06.07.2020 13:53 Ответить
Ну, все зрозуміло, але яке це має відношення до Covid-фонду?
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06.07.2020 14:06 Ответить
...так якось потрібно ж його розпилять.
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06.07.2020 14:24 Ответить
Пішітє Шура, пішітє.
Сайт буде золотий.
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06.07.2020 14:23 Ответить
3,5 млн на новий сайт? Що це за сайт такий?
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06.07.2020 14:31 Ответить
ця аферистка, знає як відмити бабло, ще будучи мінстром в джЮлі вона відмила десятки міліонів на інвалідних калясках!!!
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06.07.2020 14:35 Ответить
КалляСічНіца
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06.07.2020 14:41 Ответить
Готов за половину сделать
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06.07.2020 14:37 Ответить
Пропонуй 10 лімонів і 50% відкату
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06.07.2020 14:42 Ответить
Недавно в школі працював, там деректор з вчителями самі фарбували стіни.
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06.07.2020 14:41 Ответить
мать хворі
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06.07.2020 14:44 Ответить
Интересно за такие деньги кто им будет сайт писать?
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06.07.2020 14:55 Ответить
От цікаво, а яка відвідуваність її сайта http://www.ombudsman.gov.ua/ ?
130 тис. доларів на новий сайт?
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06.07.2020 14:59 Ответить
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06.07.2020 15:09 Ответить
Там есть форма обратной связи...я им написал что сделаю им сайт за 1.75 миллиона....интересно что ответят...😃
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06.07.2020 15:15 Ответить
Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch - Цензор.НЕТ 8003
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06.07.2020 15:53 Ответить
Для сравнения - мой сайт:

Омбудсмен Денісова просить виділити з Covid-фонду 14,5 млн грн, з яких планують витратити 3,5 млн на новий сайт, - StateWatch - Цензор.НЕТ 3322ДанныеДеньНеделяМесяц
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06.07.2020 15:14 Ответить
У Чехії міністр транспорта таке теж учудив. Хотів 16 млн. євро вгатити за сайт. Місцевих програмістів обурила марнотратність міністра. Зробили за вихідні цей сайт.
Міністр із-за цього звільнився
https://nv.ua/ukr/biz/markets/u-chehiji-programisti-bezkoshtovno-zrobili-sayt-na-yakiy-ministr-vidiliv-16-mln-yevro-novini-svitu-50067053.html
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06.07.2020 15:34 Ответить
Тю... Я готов за 2 ляма им сайт написать.
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06.07.2020 16:07 Ответить
"Просю выдать во временное пользование из камеры вещественных доказательств самогона две бутыли" (С)
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06.07.2020 17:32 Ответить
 
 