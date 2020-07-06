Омбудсмен Денисова просит выделить из Covid-фонда 14,5 млн грн, из которых планируют потратить 3,5 млн на новый сайт, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
В Кабинет Министров Украины с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 обратилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Уполномоченного в КМУ, который обнародовала экспертная организация StateWatch.
Отмечается, что 10 млн грн из них планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.
Просьба о выделении 10 млн грн на ремонт здания Секретариата Уполномоченного по правам человека обосновывается сокращением предусмотренных на 2020 год расходов на осуществление капитального ремонта.
По словам Денисовой, безвозвратное изъятие указанных расходов и перенос сроков проведения ремонта приведет к следующим последствиям: потеря результатов проведенных капитальных работ фасада в 2019 году на сумму 22 млн грн; нагрузки в будущий государственный бюджет в 2021 году в связи с необходимостью компенсировать средства переданы в Фонд борьбы с COVID-19 в течение этого года; увеличение договорной цены в будущем.
Денисова предлагает выделить 3,5 млн грн на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека.
Эту просьбу она аргументирует тем, что действующий сайт был разработан на платформе, сегодня "морально устаревшей" и не подлежит обновлению, а потому имеет определенные технические ограничения.
Уполномоченная апеллирует к тому, что сайт имеет слабую систему защиты, из-за чего постоянно подвергается кибератакам и блокируется.
Запрашиваемые средства на создание сайта Уполномоченная предлагает распределить следующим образом: создание технического задания - 525 тыс грн; разработка прототипа веб-портала - 700 тыс грн; разработка, тестирование и ввод в эксплуатацию - 2,275 млн грн.
Кроме того, Уполномоченная просит осуществить расходы в размере 1 млн грн на реализацию функции национального превентивного механизма, учитывая, что Секретариат Уполномоченного по правам человека является единственным в Украине органом, реализующим указанную функцию, благодаря которой Украина выполняет международные обязательства.
Реализация функции НПМ предусматривает систематическое посещение мест несвободы, в частности в период карантина, однако в ближайшее время может быть приостановлена из-за отсутствия средств в связи с сокращением расходов на командировки.
Аргументируя указанные просьбы, Уполномоченная апеллирует к тому, что возможность предусмотреть расходы в размере 14,5 млн грн за счет других источников, в частности по другим бюджетным программам Секретариата, отсутствует, поскольку они обеспечивают финансирование других необходимых текущих расходов Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.
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А фонд ковида ласенький шмат, - без тендеров и всяких заморочек
При этом честные IT-шники в упор не видят этой проблемы в своём огороде
Усьо народу.
З початку створення того фонду було зрозуміло,що то кормушка для наближеної зеленої плісняви !
А шо короновирус и эпидемия уже закончились?
Денег на закупку вакцины не надо?
авакяну 2 ярда.... дороги..... теперь сайт.....
Сайт буде золотий.
130 тис. доларів на новий сайт?
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Міністр із-за цього звільнився
https://nv.ua/ukr/biz/markets/u-chehiji-programisti-bezkoshtovno-zrobili-sayt-na-yakiy-ministr-vidiliv-16-mln-yevro-novini-svitu-50067053.html