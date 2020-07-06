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Греция разрешила въезд студентке, прилетевшей в Афины вместе с украинскими туристами, - МИД

Греция разрешила въезд студентке, прилетевшей в Афины вместе с украинскими туристами, - МИД

Греция разрешила въезд на свою территорию одной гражданке Украины из числа 17 украинских туристов, которые были задержаны в Афинах 4 июля.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев 6 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

"Усилиями консула и адвоката было получено согласие греческих властей на пропуск в порядке исключения одной из наших гражданок на территорию Греции. Для указанного лица было сделано исключение, как для студентки", - отметил дипломат.

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Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.

Автор: 

Греция (726) МИД (6967) украинцы (3864)


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важная новость!)
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06.07.2020 13:25 Ответить
Ну вот, на халяву переночевали же в уютном СИЗО Афин =)
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06.07.2020 13:29 Ответить
Дебил
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06.07.2020 13:40 Ответить
нефиг шастать. устали они от карантина и полетели на отдых. устали от отдыха на карантине? Арбайтен черти!!!!
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06.07.2020 14:13 Ответить
Шымпачычная очень ,да ?
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06.07.2020 13:34 Ответить
Заради справедливості. Ця студентка летіла у Францію де навчається, транзитом через Грецію. Бо з Францією авіасполучення немає.
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06.07.2020 15:01 Ответить
 
 