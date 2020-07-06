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Новости Силовики
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Иностранец до смерти забил палкой одессита за долг в 300 грн, - полиция. ФОТО

Сотрудники Хмельницкого отделения полиции Одессы арестовали 37-летнего уроженца соседнего государства по подозрению в убийстве местного жителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Тело 34-летнего мужчины с многочисленными травмами головы нашли в заброшенном здании в одном из дворов по улице Болгарской. Как установили полицейские в ходе следствия, иностранец забил одессита палкой за 300 гривен долга, тот не захотел отдавать.

С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства.

"Правонарушитель задержан два дня спустя. Следователи объявили ему подозрение в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы ", - сообщил в.и.о. начальника Хмельницкого отделения полиции Роман Бурлаков.

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Иностранец до смерти забил палкой одессита за долг в 300 грн, - полиция 01

Одесса (7901) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6492)


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Топ комментарии
+30
написали б уже национальность, что б не гадать, русский это или русский...
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06.07.2020 13:32
+7
Уже боятся указать страну, а соседнее государство скорее всего параша. Благодаря политике нынешних депутатов во главе с Зеленским, который парашу боится назвать страной агрессором, парашенское отродие чувствует себя в Украине как дома.
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06.07.2020 13:52
+6
Ну не во всей Европе, в Венгрии и Польше очень даже кажуть.
Там вообще любимая тема в газете написать заголовок, например, шо машина с пияным украиньцум врезалась в автобус.
А потом дописать, шо это было такси, за рулём сидел дедушка поляк, а пияный украинец был пассажиром и спал на заднем сидении.
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06.07.2020 14:11
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написали б уже национальность, что б не гадать, русский это или русский...
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06.07.2020 13:32 Ответить
Считаю, что за убийство руских грождан на територии Украины нужно не судить, а награждать
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06.07.2020 13:33 Ответить
Потрібно провести рейди по Привозу та прилеглим кварталам і виловити тисячі нелегальних мігрантів які живуть навколо Привозу в підземних нелегальних готелях-катакомбах, перероблених на гуртожитки. Тисячі китайців, представників Середньої та Південно-Східної Азії використовують Одесу як транзитну зону для нелегальних подорожей в Європу. Поліція знає всі ці нелегальні готелі, нелегальні швейні цехи, нелегальні ночлежки і кришує їх!
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06.07.2020 13:44 Ответить
Можливо ще сруцькій малдаванин.
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06.07.2020 13:51 Ответить
99% так и есть
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06.07.2020 17:03 Ответить
Возможно молдованин...
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06.07.2020 13:52 Ответить
нет,омерзительный гусский...
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06.07.2020 17:55 Ответить
********* звучит как-то нецензурно, поэтому и не пишут.
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06.07.2020 15:01 Ответить
он по-ходу забил его не за 300 гривен, а за то что одессит хотел кинуть его по беспределу...
сделать лохом потерпевшим - унизить
правильно поступил этот иностранец...
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06.07.2020 13:35 Ответить
одесситов, по ходу, не очень волнует, что "граждане соседнего государства" приезжают взрывать их мечети и забивать до смерти палкой?
Ментально сближаемся...
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06.07.2020 13:37 Ответить
Мечетей одесситов???😳
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06.07.2020 15:09 Ответить
Одесситы уже в муслимов превратились?
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06.07.2020 15:10 Ответить
То есть, это единственное, что тебя удивило?
То, что русский взрыв хотел устроить, тебя не беспокоит?!
За последние годы возросло и общее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мусульман в Одессе. Если в https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 году их было порядка десяти тысяч (в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татар - 3747 человек, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B азербайджанцев - 2488, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8 узбеков - 1037, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8 казахов - 933, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B башкир - 551, а также небольшое число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B лезгин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B чеченцев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B крымских татар , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8 таджиков ), то сейчас их уже около тридцати тысяч человек. Связано это и с тем, что в последние годы, из-за инвестиционной привлекательности, в Одессу произошел большой наплыв https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B арабских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турецких бизнесменов, а также иностранных студентов-мусульманhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-10 [10] . В Одессе действует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C мечеть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-11 [11] .

Спроси себя, ты, иудей, хотел бы оказаться рядом с мечетью во время взрыва?
Проходить мимо, парковать машину, есть мороженое?
Или это должно пугать только тех, кто внутри?
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06.07.2020 15:20 Ответить
Борги віддають тільки боягузи.(Бєня)
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06.07.2020 13:39 Ответить
Мне искренне жаль Одессу. Да и Киев уже опередил ее по количеству всякого цветного сброда. Украинцев в Украине скоро совсем не останется...
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06.07.2020 16:59 Ответить
Чебураха,озаботься Масквабадом и не воняй тут расизмом-рашизмом
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06.07.2020 17:59 Ответить
Здрысни, чепушило
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06.07.2020 22:00 Ответить
це ж тільки бубочка там була? а авякова що не було там з віслючком? Не порядок..
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06.07.2020 13:39 Ответить
120% поляк
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06.07.2020 13:43 Ответить
Молдован...из Тирасполя...
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06.07.2020 13:45 Ответить
пріднєстровоязичьний?
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06.07.2020 13:49 Ответить
Уже боятся указать страну, а соседнее государство скорее всего параша. Благодаря политике нынешних депутатов во главе с Зеленским, который парашу боится назвать страной агрессором, парашенское отродие чувствует себя в Украине как дома.
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06.07.2020 13:52 Ответить
Там молдован много орудует
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06.07.2020 15:12 Ответить
Не зичити і не позичати грошей.
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06.07.2020 13:52 Ответить
Ну що це таке,сусідня країна? В Європі також не кажуть,звідки злочинці.Такі дії до добра не доведуть.
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06.07.2020 13:57 Ответить
Ну не во всей Европе, в Венгрии и Польше очень даже кажуть.
Там вообще любимая тема в газете написать заголовок, например, шо машина с пияным украиньцум врезалась в автобус.
А потом дописать, шо это было такси, за рулём сидел дедушка поляк, а пияный украинец был пассажиром и спал на заднем сидении.
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06.07.2020 14:11 Ответить
Везде пишут откуда. А Украина не пишет лишь из-за своей паталогической слабости, как государства. Абы кого не обидеть.
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06.07.2020 16:30 Ответить
Свої боргі він всім прощал. За це його і вбив уроженєц сосєднего государства. А шо писати назву «государства» вже під забороною? Злочинець затриман, злочин розкрит, шо тут приховувати?
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06.07.2020 13:58 Ответить
Да уж, ну и законы у вас, умышлено убил человека и от семи до десяти лет. По вашему выходит, что жизнь человека ничего не стоит. Ведь за другие преступления намного больше дают, а здесь, лишил человека жизни специальное - получи семёрку и не парься.
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06.07.2020 15:16 Ответить
это был "не качественный" чилавек
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06.07.2020 15:23 Ответить
Борги треба повертати... або ж не брати, якщо не знаєш як віддати..
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06.07.2020 15:21 Ответить
300 грн - это блок бомжацких сигарет. Стоит ли он убийства и последующего заключения? Риторический вопрос.
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06.07.2020 15:33 Ответить
румын скорей всего
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06.07.2020 15:43 Ответить
А может из Приднестровья, там уже всю Одесчину окупировали.
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06.07.2020 16:32 Ответить
 
 