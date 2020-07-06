Иностранец до смерти забил палкой одессита за долг в 300 грн, - полиция. ФОТО

Сотрудники Хмельницкого отделения полиции Одессы арестовали 37-летнего уроженца соседнего государства по подозрению в убийстве местного жителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Тело 34-летнего мужчины с многочисленными травмами головы нашли в заброшенном здании в одном из дворов по улице Болгарской. Как установили полицейские в ходе следствия, иностранец забил одессита палкой за 300 гривен долга, тот не захотел отдавать.

С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства.

"Правонарушитель задержан два дня спустя. Следователи объявили ему подозрение в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы ", - сообщил в.и.о. начальника Хмельницкого отделения полиции Роман Бурлаков.

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