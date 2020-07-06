Иностранец до смерти забил палкой одессита за долг в 300 грн, - полиция. ФОТО
Сотрудники Хмельницкого отделения полиции Одессы арестовали 37-летнего уроженца соседнего государства по подозрению в убийстве местного жителя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Тело 34-летнего мужчины с многочисленными травмами головы нашли в заброшенном здании в одном из дворов по улице Болгарской. Как установили полицейские в ходе следствия, иностранец забил одессита палкой за 300 гривен долга, тот не захотел отдавать.
С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства.
"Правонарушитель задержан два дня спустя. Следователи объявили ему подозрение в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы ", - сообщил в.и.о. начальника Хмельницкого отделения полиции Роман Бурлаков.
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сделать лохом потерпевшим - унизить
правильно поступил этот иностранец...
Ментально сближаемся...
То, что русский взрыв хотел устроить, тебя не беспокоит?!
За последние годы возросло и общее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мусульман в Одессе. Если в https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 году их было порядка десяти тысяч (в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татар - 3747 человек, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B азербайджанцев - 2488, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8 узбеков - 1037, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8 казахов - 933, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B башкир - 551, а также небольшое число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B лезгин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B чеченцев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B крымских татар , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8 таджиков ), то сейчас их уже около тридцати тысяч человек. Связано это и с тем, что в последние годы, из-за инвестиционной привлекательности, в Одессу произошел большой наплыв https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B арабских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турецких бизнесменов, а также иностранных студентов-мусульманhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-10 [10] . В Одессе действует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C мечеть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5#cite_note-11 [11] .
Спроси себя, ты, иудей, хотел бы оказаться рядом с мечетью во время взрыва?
Проходить мимо, парковать машину, есть мороженое?
Или это должно пугать только тех, кто внутри?
Там вообще любимая тема в газете написать заголовок, например, шо машина с пияным украиньцум врезалась в автобус.
А потом дописать, шо это было такси, за рулём сидел дедушка поляк, а пияный украинец был пассажиром и спал на заднем сидении.