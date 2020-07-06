Сектор безопасности и обороны за полгода профинансирован в полном объеме, - СНБО

Финансирование органов сектора безопасности и обороны Украины в январе-июне 2020 года осуществлено в полном объеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины в рамках контроля за выполнением решения СНБО Украины от 2 ноября 2019 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", проанализировал состояние соответствующего финансирования сектора безопасности и обороны Украины в течение января-июня 2020 года. Финансирование сектора безопасности и обороны Украины по общему фонду госбюджета за этот период осуществлено в полном объеме в соответствии с помесячной росписью ассигнований - 101 894,8 млн гривень", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, в специальный фонд государственного бюджета за этот период поступило более 69,7% поступлений от годового плана.

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