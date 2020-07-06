Нардеп из фракции "Батькивщина" похвалил маршала Жукова и выступил против сноса его памятников
История - это штука очень тонкая и сложная. И тупых балаболов она точно не любит.
Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.
"Прочитал про идиотов в одной далекой стране, которые снесли памятник Христофору Колумбу. Который их же страну и открыл. Для цивилизации, как оказалось впоследствии. Задумался. Идиотизм - заболевание интернациональное. Так например, границы современной Украины на юго-западе были приобретены в результате … "прутского похода" 1940 года некоего Георгия Жукова. Которому под шумок также посносили памятники. Вот и живи теперь с этим! Я к чему - а мы не хотим все вместе немного успокоиться и включить мозги, наконец?! Или хотя бы их остатки?! История - это штука очень тонкая и сложная. И тупых балаболов она точно не любит. Давайте попробуем сконцентрироваться над настоящим с его проблемами!)" - заявил Кучеренко.
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http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=562 Выдающийся был человек этот Юрий Коваленко.
В 15 лет закончил школу военных лётчиков, потом месяц курсов сапёра и назначение комвзвода сапёров же, подрыв танков зажигательной смесью, почти подрыв Успенской лавры, должность коменданта Лохвицы, ранение в сердце в Сталинграде (но сердце сжалось и герой выжил), взятие в плен Паулюса, бухание вина со Сталиным лично, представление к Герою Союза, блевание на Жукова, назначение ординарцем Ватутина (где он и услышал фразу про "Нах*й вооружать"), похороны Рокоссовского за 15 лет до его смерти, перегон американских самолётов в СССР с Аляски, 9 вылетов в войне с Японией, выживание после тарана японским "камикадзе" на высоте 6км и спасение мятежных бурятов от бомбардировки методом сбрасывания бомб "не туда".
Современные границы Украины приобретены в 1991 году. Жуков захватывал земли не для Украины а для СССР.
2) неплохо знаю биографию Жукова (читал его мемуары), но чего то не слышал чтоб он чего то присоединял к Украине.
Кстати вот этот вариант - вижу впервые. Это типа и в Грузии тоже есть украинцы?
http://ukrmap.org.ua/Maps/Ukraina/History/Ukraine_UNR_(2245x1587).jpg ,а что не так?
Румыны свои войска вывели, упырь войска ввёл.
Никаких боевых действий там не велось, великий полководческий гений упыря тут в чём проявился?
За шо ему памятник, за то шо ничего не перепутал и все поезда и танки приехали не в другую сторону, а именно туда, куда товарищ Сралин приказал?
Ой, дураак... Что значит "открыл"? Там давно существовали цивилизации.
Но зато даже условно "мирные" инки были активными канибалами .
А уж ацтеки -- то вообще полная жесть . Даже ассирийцы тысяча лет до нашей эры в скорости убийства и человеческого жертвоприношения явно не дотягивают до ацтекских жрецов , убивавших за сутки 20 тысяч пленников . И это было всего 600 лет назад .
Так шо никто же не оправдывает Кортеса мясникак , никто не оправдывает такого же кровавого убийцу Писарро ... но им памятники не ставят , хотя по уровню жестокости тот же Ермак не многим отличается от этих сеньёров ... Да и Богдан Хмельницкий не был гуманистом , скорее с точностью до наоборот . Но они жили в измерениях 16 и 17 веков ... И не только католики в ночь святого Варфаламея отличились . Но тот же протестант Оливер Кромвель вырезал треть Ирландии ... А первую историю ночи длинных ножей организовали отнюдь нацисты, а нидерландские борцы с испанской оккупацией , когда за одну ночь вырезали всех испанцев вместе с семьями в Амстердаме . И всё это в тоже время , когда жили великие гуманисты католицизма - Эразм Ротердамский и Томас Мор . Кстати Мор умер на плахе за свою веру за отказ первому протестансткому монарху в разводе и в браке с Анной Болейн короля Генри восьмого ... Кстати , в этом и есть отличие цивилизации от полурастительного существования ... Жестокость и была , но уже была письменность философская мысль , теология , зачатки гуманизма : "Остров утопия" и отказ канцлера признавать развод своего монарха ... Пару десятков лет до рождения Кеплера и Коперника , Галлилея сто лет до великого Ньютона и Гука ...
А в чём "цивилизация" тех же инков ?! Ни письменности , ни элементарного представления о времени , о Земле , о солнце и луне . Потому так трудно понять , кто из императоров той "цивилизации" когда жил , как его звали и что вообще они могли . Кроме дворцовых комплексов ничего , чем отличается цивилизация от среднего мезазоя ...
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/maya-laser-lidar-guatemala-pacunam/
Умопянутые NG мая реальными учеными оцениваются по уровню цивилизации где-то уровнем начала бронзового века и идентичны культуре шумерского царства и до Египта они явно не дотягивают .
Если в теме "слабовато", в отношении южноамериканских цивилизаций, то не надо показывать свою ограниченность... Каннибализм разным бывает... Есть бытовой, как в племенах Новой Гвинеи или Андаманских островов, вызванный простым недостатком мяса, а есть каннибализм ритуальный, когда поедание человеческого мяса считалось "приобщением к Богу". (Кстати, твои предки этим тоже "баловались" - ритуальное поедание "облаток" и причащение вином - это суррогат поедания плоти и крови божества... Почитай Дж. Фрэзера, "Золотая ветвь" и ""Мифы в ветхом завете"...). И Хмельницкого попрекать нечего - открой "Ветхий завет" и почитай, чем занимались "сбежавшие из плена египетского", пока не осели на теперешних землях и не создали своего царства... Хмельницкий такого не делал... (Я вижу, ты у нас Тёлушкина начитался, его "Истории еврейства"... Так объясняю - Тёлушкин во многом, ничем от Дугина с Малафеевым, не отличается... ). А создание "Острова Утопии" с его разветвлённой сетью "стукачей" на "инакомыслящих" и "исправительными лагерями" для "перевоспитания" - это образец "гуманизьма"? Ты ещё "Томмазо Кампанеллу вспомни, с его "Городом Солнца"...
А в математике, гидрологии, астрономии инки разбирались получше европейцев - просто европейские дикари в этом разбираться не захотели... И письменность у них была, только не в привычном, для европейцев, виде (Гоббса помнишь?). "Кипу" сих пор расшифровать не могут... Кричали о "дикарях"-индейцах, а сейчас учатся у шаманов, собирают у них крохи знаний о растительных и животных алкалоидах... Половина современных обезбаливающих созданы на основе их знаний... Кокаин (новокаин, лидокаин), препараты "кураре", для операций на сердце, откуда взялись?
2. Кстати насчёт канибализма общих предков -- это не только к иудеям , но и ко всем народам мира , бо общий предок крамальонец был активным канибалом . Это все палеонтологи признают . Кстати , стоянки неадертальцев не так очевидно свидетельствуют про поедание себе подобных . Если говорить о иудаизме , то самое смешное , что именно потому у евреев любого цвета кожи не может быть априори такого национального блюда , как "кровянка" именно по той причине , что законы т.н. кашрута запрещают употреблять любую кровь в пищу и потому кашерное мясо как резина ...
3. Изучением канибализма как культа или как фактора голода правда никогда не занимался .
Хотя насчёт голода могу лишь о своих эксперементах сказать -- месяц на одной воде не делает соседа апетитным антрикотом . Скажу больше , если мы о современной медицине -- любое мясо в момент истощения : моментальная гибель от интоксикации . Это я к слухам про то , шо в момент Голодомора или блакады в Питере были случаи . Убеждён , что правда лишь в том , что и без голода такое случается и статистика на том же уровне была . Это во-первых , а во вторых лишь скажу , что уровень цивилизации он не физиологический , а ментальный . Это тончайших слой который в момент страшных мук моментально сметается и разница между другими приматами и сапиенсом нивелируется до нуля . Поэтому никогда не осуждал тех , кто подписывал будь шо после яиц в дверном проёме (эта пытка из реального свидетельства дедушки моего друга и даже могу привести адрес - Киев , Владимирская 33 1938 год !
Насчёт Бернулли и сантехник эт я специально вспомнил фамилию . Можно ещё и Луи Паскаля вспомнить ... раз уж разговор о гидрологии ... Шаманы индейцев это вот сантехник - можно скать специалисты в области гидрологи . Ну можно и торчков спомнить - спецов по коке . Или там Пабло Эскабарро ... тоже профи в этой "области знаний" ...
Насчёт письменности . Шумеры жили на 5 тысяч лет раньше инков и ацтеков , но ниодна падла не сможет отрицать наличие их письменности , которая вообще не расшифрованна ни разу . Но , что она была и как она выглядела никто не сомневается в принципе и в частности .
Часть иероглифов египтиан - тоже невозможно расшифровать . А часть вот таки да . А вот вавилонский таблички почти полностью разшифрованны . Хотя нет ни вавилонцев , ни их потомков ...
Инков , ацтеков и мая было море на момент появления европейцев . Их потомков тоже немало . Но нет ниодного атрифакта ни одного устного свидетельства того , что они что-то хронировали или вообще обладали письменностью . Хотя по другим знаниям ученые оценивают их развитие на уровне как раз шумеров ! По евразийским меркам разница цивилизаций в 5.5 тысяч лет !
Кстати террасное земледелие , каким восхищаются некоторые либералы в Китае появилось где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры . Была потребность -- возникло и земледелие ... Без всякого изучении математики и гидрологии .
Ну не смешити - где инки , а где математика . Это только в понимании гуманитария бухгалтерский счёт это математика . А уметь считать до тысячи это арифметика и весьма примитивная . Бином Ньютона это уже высшая математика - 17-й век . Диффуравнения Эйлера 18-й век . И где тут ацтеки ... если они по 20 тысяч убивали за сутки это не математика , это ритуальные убийства ... Друиды Британии времён императора Андриана нервно курят в сторонке !
Усі хохли - зрадники, чим більше у Дніпрі потопимо, тим краще - історик про тактику Жукова https://www.radiosvoboda.org/a/25160168.html
Пример - так себе. Небольшая историческая справка: к вечеру 22 июня командование так и не получило от войск внятной информации о положении дел. Тогда Сталин отправил Жукова на южный фронт (в Украину), а Павлова - на центральный. Обоим был выдан приказ разобраться в ситуации, взять управление войсками и выгнать немцев. В ночь на 23 Жуков прилетел в штаб фронта. Рассмотрел какой трындец творится и решил - как ни странно - атаковать. Буквально в ручном режиме собрал все части какие могли воевать и уже 23 атаковал прорвавшихся немцев на многих участках. Нет, он понимал что выгнать немцев не выйдет. Но он их остановил аж до 28, смог выбить у них столько механизированный частей - что они потеряли возможность быстро наступать. А сам смог развернуть части фронта и занять оборону, после чего улетел обратно в Москву. Павлов же попытался организовать пассивную оборону. Нихрена у него не вышло. Немцы сначала под Минском, потом под Смоленском организовали два огромных котла, и фактически разгромили Центральный фронт. Продвинулись там вглубь на несколько сот км, и стали угрожать ударом в тыл и фланг Южного фронта. Жуков предложил Сталину отвести войска за Днепр чем не дать их окружить. Сталин взбесился (отдать без боя Киев!!!), снял Жукова с должности начальника штаба и отправил готовить операцию под Ельней. Жуков операцию успешно провёл, и снова попросил отвести войска. Сталин его снова послал и направил налаживать оборону Ленинграда. А в Украине в это время окружили и разгромили не отведённые войска. Так что при Жукове Украина держалась. Лишь только из за того что Павлов свой фронт не удержал - её пришлось отдать (при том если бы её отдали так как хотел Жуков - сохранили бы сотни тысяч жизней.
Але безумовно Жуков значно удосконалив цю чисто московську "технології" ведення війни й як "учень" в десятки разів обійшов свого "вчителя" !!!
З Бужанським хоча б цікаво сперічатися ... Але ж хоча б читав той же Кучеренко думку військових фахівців таких як Віктор Суворов щодо професійних й людських якостей Жукова , або Марка Солоніна . Думаю , що Бужанський щось там читав . А ось Олексій скоріше зможе розрахувати термообмінник , або проаналізувати технологічну схему схему газотурбінної обв'язки нагнітача , ніж процитувати історічно-військові праці тих , хто не рахує Жукова великим й тим більш стратегом й що той маршал відрізнявся від інших лише паталогічної жорстокістю й цинізмом , тому більше інших закидував ворожі траншеї трупами свої солдат й особливо - штрафників !