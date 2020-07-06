Нардеп из фракции "Батькивщина" похвалил маршала Жукова и выступил против сноса его памятников

История - это штука очень тонкая и сложная. И тупых балаболов она точно не любит.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"Прочитал про идиотов в одной далекой стране, которые снесли памятник Христофору Колумбу. Который их же страну и открыл. Для цивилизации, как оказалось впоследствии. Задумался. Идиотизм - заболевание интернациональное. Так например, границы современной Украины на юго-западе были приобретены в результате … "прутского похода" 1940 года некоего Георгия Жукова. Которому под шумок также посносили памятники. Вот и живи теперь с этим! Я к чему - а мы не хотим все вместе немного успокоиться и включить мозги, наконец?! Или хотя бы их остатки?! История - это штука очень тонкая и сложная. И тупых балаболов она точно не любит. Давайте попробуем сконцентрироваться над настоящим с его проблемами!)" - заявил Кучеренко.

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