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За полгода зафиксировали 40 нападений на журналистов в Украине, - НСЖУ

За полгода зафиксировали 40 нападений на журналистов в Украине, - НСЖУ

В Украине в июне случилось 10, а с начала года зафиксировано 40 случаев применения силы к журналистам в Украине.

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины, ссылаясь на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего инцидентов произошло в Киеве.

"Наиболее "рискованными" темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненка в Киеве", - отметили в НСЖУ.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявления агрессии к работникам СМИ и отмечают, что никакого оправдания нападения на журналистов быть не может.

"Или протест против карантинных ограничений, установленных властями, или общественные убеждения не являются основанием бросаться с кулаками на журналистов. Нападения на журналистов - это грубая атака на свободу слова в Украине. В каждом случае рассчитываем на надлежащее расследование производств, оперативно открытых Национальной полицией", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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журналистика (3303) нападение (2220) НСЖУ (60) СМИ (3839) медиа (186)


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Это потому, шо травматы по закону у нас можно только журналистам.
Поэтому все, у кого есть травмат - журналисты, у них даже есть соответствующий купленный за 3,5К грн у мусоров документ, .
А люди, которые покупают травматы - как правило - очень любят их в пьяном виде предъявлять гражданам.
Граждане часто на это реагируют болезненно, вот и бьют журналистам лица.
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06.07.2020 14:03 Ответить
 
 