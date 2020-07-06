За полгода зафиксировали 40 нападений на журналистов в Украине, - НСЖУ

В Украине в июне случилось 10, а с начала года зафиксировано 40 случаев применения силы к журналистам в Украине.

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины, ссылаясь на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больше всего инцидентов произошло в Киеве.

"Наиболее "рискованными" темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненка в Киеве", - отметили в НСЖУ.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявления агрессии к работникам СМИ и отмечают, что никакого оправдания нападения на журналистов быть не может.

"Или протест против карантинных ограничений, установленных властями, или общественные убеждения не являются основанием бросаться с кулаками на журналистов. Нападения на журналистов - это грубая атака на свободу слова в Украине. В каждом случае рассчитываем на надлежащее расследование производств, оперативно открытых Национальной полицией", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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