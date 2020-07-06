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"Слуга народа" Гетманцев о заявлениях Смолия по поводу политического давления: "Это было полной неожиданностью"

Глава профильного комитета парламента нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что не понимает, о каком конкретно политическом давлении заявлял глава Национального банка Яков Смолий.

Об этом Гетманцев рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас всех это было полной неожиданностью. У НБУ при нем были и ошибки, было и хорошее. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период. Лично я бы на его месте воздержался от подобного рода заявлений. Но что сделано, то сделано", - сказал он.

По словам Гетманцева, до сих пор до конца не понятно, о каком конкретно политическом давлении заявлял Смолий.

"Были пространные воспоминания об обсуждении ситуации в стране на многих совещаниях. И действительно такое было. Обсуждалась и экономическая ситуация и учетная ставки и уровень инфляции. И если мы год назад имели учетную ставку в 17,5%, то сейчас – 6%. Скажите, разве не надо было проводить консультации? И разве не надо их проводить в дальнейшем?", - отметил Гетманцев.

Также глава комитета заявил, что ему ничего не известно о конфликтах Смолия президента Владимира Зеленского.

"Я был на Нацсовете, Смолий там даже не выступал и с президентом у них общения не было. Возможно, что-то было после Нацсовета, но мне об этом неизвестно" - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давления на Смолия не было, была "четкая дискуссия", - Шмыгаль

Автор: 

НБУ (4836) Смолий Яков (138) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+22
Ты из себя овцу невинную не строй...все ты знал..
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06.07.2020 13:53
+12
Дурака включать-зелёная привычка.
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06.07.2020 13:54
+11
Брехуны блевотные! Врут в глаза, и не краснеют!
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06.07.2020 13:58
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Ты из себя овцу невинную не строй...все ты знал..
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06.07.2020 13:53 Ответить
он просто ожидал, что они отожмут НБУ по-тихому, как это заведено у зебени.
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06.07.2020 14:15 Ответить
А якщо він дійсно не знав (фантастика, але ж може таке бути), то чого воно тоді говорить про те, чого не знає? Як там у нас говорять: що не дочую - те добрешу
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06.07.2020 14:29 Ответить
Он президента невнимательно слушал. Непорядок.

"Слуга народу" Гетманцев про заяви Смолія з приводу політичного тиску: "Це було цілковитою несподіванкою" - Цензор.НЕТ 3090
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06.07.2020 14:45 Ответить
Да и раздуплился ты аж через три дня...в коме что ли был??
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06.07.2020 13:54 Ответить
Взвешивал все "за","против",думал,анализировал
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06.07.2020 13:56 Ответить
Дурака включать-зелёная привычка.
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06.07.2020 13:54 Ответить
Они и не выключали.
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06.07.2020 14:53 Ответить
"Я был на Нацсовете, Смолий там даже не выступал и с президентом у них общения не было. Возможно, что-то было после Нацсовета, но мне об этом неизвестно" - сказал он.

Источник: https://censor.net/n3206299

Что же ты тогда, лотерейщик-МММщик, такой удивленный?
Узнай точно что было и чего не было.
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06.07.2020 13:54 Ответить
Заместитель главного редактора портала "The Page" Олег Гавриш обращает внимание на связь Даниила с Виталием Хомутынником, бывшим нардепом-регионалом и бизнес-партнером Игоря Коломойского.

По информации издания https://www.obozrevatel.com/ukr/ "Обозреватель" , Даниил Гетманцев и Виталий Хомутынник связаны совместным бизнесом - компанией "М.С.Л.". Гетманцев имел долю в компании, так же как и Хомутынник. Тесть последнего, Виктор Сопельник, даже был вице-президентом лотерейного оператора, указывают журналисты.
Как отмечает издание "Обозреватель", в 2015 году компания попала в санкционный список СНБО. Якобы за финансирование терроризма и сепаратизма.
Нацбанк заблокировал счета компании, но она продолжила работать. При этом, доподлинно не известно, платила ли налоги.
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06.07.2020 13:58 Ответить
"
"В течение последнего года у НБУ проплаченные митинги, на которых выступают сидящие здесь народные депутаты, месяц блокировки моего дома и домов заместителей.
....Информационные атаки построены на манипуляции и лжи.
... Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - объясняет Смолий.
Также он поправил нардепа, которая заявила о давлении со стороны Офиса президента.
"Я такого (о давлении со стороны президента - ЭП) в своем выступлении не говорил, но я отмечал, что на всех совещаниях где присутствовали президент, нардепы или премьер в НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
Поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в госбюджет. Эти лозунги заставили меня принять это решение", - резюмирует Смолий."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/3/662539/
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06.07.2020 13:55 Ответить
Брехуны блевотные! Врут в глаза, и не краснеют!
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06.07.2020 13:58 Ответить
Зелебобики. вы просто обосраЛЛЛись.
Если я опер - аналитик, то в розыске людей я силен. Если я нихрена не разбираюсь в проблеме, либо не лезу, либо изучаю.
Боже храни Украину.
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06.07.2020 14:06 Ответить
ну да, понос напал на прислугу цирка, т. е. вновь обосрались, как всега.
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06.07.2020 14:14 Ответить
Чергова хуцпа...
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06.07.2020 14:16 Ответить
Все желающие могут найти видео, как провластные протестующие пришли под дом Смолия и выставилии выставили под домом гроб
З листопада 2019 протестувальники проводили акцію протесту під стінами Нацбанку, частина з яких була одягнена у жилети працівників Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського.

Вони вимагали зміни керівництва НБУ, але не змогли сформулювати свої претензії до нього

Вот посмотрим, товарищ Гетьманцев, что будешь говорить, когда под твоим домом будет стоять ГРОБ для тебя.
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06.07.2020 14:26 Ответить
У зеленых каждый день ,,неожиданность,, в штанах появляется. Грешат на Пороха.
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06.07.2020 14:34 Ответить
Гетманцев Даниил - народный депутат партии "Слуга Народа".
Он же главное звено компании Jurimex.
Ранее трудился в качестве помощника народного депутата ВР - Сивковича Владимира (фракция Партии регионов).


Даниил партнер и основатель "М.С.Л" (Молодьспортлото)

Гетманцев решил признаться в том, что на самом деле "лотерея" работала в тени. Специально для этого трудились юристы, а также специалисты с образованием, создавая легальные схемы.


Будучи студентом, Гетманцев трудился штатным юристом в компании "МСЛ".
Когда происходила приватизация, эксперт получил статус акционера лотерейного оператора.

С участием Гетманцева Даниила был скандал, который возник сразу после того как люди узнали о его связях с нардепом Хомутынником Виталием.
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06.07.2020 14:37 Ответить
В 2016 году Гетьманцев https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ участвовал в конкурсе на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, однако из конкурса выбыл.

В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia LTD,
зарегистрированной на Виргинских островах,
которая фигурирует в деле "Приватбанк против экс-владельцев" и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому.
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06.07.2020 14:40 Ответить
По данным аналитической системы YouControl, по состоянию на 15.03.2019 года, Гетманцев Данил Александрович http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/Q6pjfBf8.pdf значился среди 8 участников основанного 28.09.1998 года ООО "М.С.Л." (ЕГРПОУ http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/GFOYzdrS.pdf 30109292 ), профиль - организация азартных игр.
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06.07.2020 14:46 Ответить
У чувака под домом бенитны проститутки днями орали, спроси хоть одного чего оно там, хрен бы кто ответил. Дед все правильно сделал, ему репутация дороже, он ушел когда гривна еще денегжный знак а не бумажка, которой ее зеленые сделают.
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06.07.2020 16:17 Ответить
Недавно на «Прямом» было с ним интервью, где он все время врал: 7 квартир- мама заработала, землю- мама купила, Свой Юр бизнес переписал на маму просто, потому что это не имеет значения и т.п.
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06.07.2020 17:56 Ответить
 
 