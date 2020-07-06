"Слуга народа" Гетманцев о заявлениях Смолия по поводу политического давления: "Это было полной неожиданностью"
Глава профильного комитета парламента нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что не понимает, о каком конкретно политическом давлении заявлял глава Национального банка Яков Смолий.
Об этом Гетманцев рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"Для нас всех это было полной неожиданностью. У НБУ при нем были и ошибки, было и хорошее. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период. Лично я бы на его месте воздержался от подобного рода заявлений. Но что сделано, то сделано", - сказал он.
По словам Гетманцева, до сих пор до конца не понятно, о каком конкретно политическом давлении заявлял Смолий.
"Были пространные воспоминания об обсуждении ситуации в стране на многих совещаниях. И действительно такое было. Обсуждалась и экономическая ситуация и учетная ставки и уровень инфляции. И если мы год назад имели учетную ставку в 17,5%, то сейчас – 6%. Скажите, разве не надо было проводить консультации? И разве не надо их проводить в дальнейшем?", - отметил Гетманцев.
Также глава комитета заявил, что ему ничего не известно о конфликтах Смолия президента Владимира Зеленского.
"Я был на Нацсовете, Смолий там даже не выступал и с президентом у них общения не было. Возможно, что-то было после Нацсовета, но мне об этом неизвестно" - сказал он.
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Источник: https://censor.net/n3206299
Что же ты тогда, лотерейщик-МММщик, такой удивленный?
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По информации издания https://www.obozrevatel.com/ukr/ "Обозреватель" , Даниил Гетманцев и Виталий Хомутынник связаны совместным бизнесом - компанией "М.С.Л.". Гетманцев имел долю в компании, так же как и Хомутынник. Тесть последнего, Виктор Сопельник, даже был вице-президентом лотерейного оператора, указывают журналисты.
Как отмечает издание "Обозреватель", в 2015 году компания попала в санкционный список СНБО. Якобы за финансирование терроризма и сепаратизма.
Нацбанк заблокировал счета компании, но она продолжила работать. При этом, доподлинно не известно, платила ли налоги.
"В течение последнего года у НБУ проплаченные митинги, на которых выступают сидящие здесь народные депутаты, месяц блокировки моего дома и домов заместителей.
....Информационные атаки построены на манипуляции и лжи.
... Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - объясняет Смолий.
Также он поправил нардепа, которая заявила о давлении со стороны Офиса президента.
"Я такого (о давлении со стороны президента - ЭП) в своем выступлении не говорил, но я отмечал, что на всех совещаниях где присутствовали президент, нардепы или премьер в НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
Поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в госбюджет. Эти лозунги заставили меня принять это решение", - резюмирует Смолий."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/3/662539/
Если я опер - аналитик, то в розыске людей я силен. Если я нихрена не разбираюсь в проблеме, либо не лезу, либо изучаю.
Боже храни Украину.
З листопада 2019 протестувальники проводили акцію протесту під стінами Нацбанку, частина з яких була одягнена у жилети працівників Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського.
Вони вимагали зміни керівництва НБУ, але не змогли сформулювати свої претензії до нього
Вот посмотрим, товарищ Гетьманцев, что будешь говорить, когда под твоим домом будет стоять ГРОБ для тебя.
Он же главное звено компании Jurimex.
Ранее трудился в качестве помощника народного депутата ВР - Сивковича Владимира (фракция Партии регионов).
Даниил партнер и основатель "М.С.Л" (Молодьспортлото)
Гетманцев решил признаться в том, что на самом деле "лотерея" работала в тени. Специально для этого трудились юристы, а также специалисты с образованием, создавая легальные схемы.
Будучи студентом, Гетманцев трудился штатным юристом в компании "МСЛ".
Когда происходила приватизация, эксперт получил статус акционера лотерейного оператора.
С участием Гетманцева Даниила был скандал, который возник сразу после того как люди узнали о его связях с нардепом Хомутынником Виталием.
В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia LTD,
зарегистрированной на Виргинских островах,
которая фигурирует в деле "Приватбанк против экс-владельцев" и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому.