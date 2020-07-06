"Слуга народа" Гетманцев о заявлениях Смолия по поводу политического давления: "Это было полной неожиданностью"

Глава профильного комитета парламента нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что не понимает, о каком конкретно политическом давлении заявлял глава Национального банка Яков Смолий.

Об этом Гетманцев рассказал в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас всех это было полной неожиданностью. У НБУ при нем были и ошибки, было и хорошее. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период. Лично я бы на его месте воздержался от подобного рода заявлений. Но что сделано, то сделано", - сказал он.

По словам Гетманцева, до сих пор до конца не понятно, о каком конкретно политическом давлении заявлял Смолий.

"Были пространные воспоминания об обсуждении ситуации в стране на многих совещаниях. И действительно такое было. Обсуждалась и экономическая ситуация и учетная ставки и уровень инфляции. И если мы год назад имели учетную ставку в 17,5%, то сейчас – 6%. Скажите, разве не надо было проводить консультации? И разве не надо их проводить в дальнейшем?", - отметил Гетманцев.

Также глава комитета заявил, что ему ничего не известно о конфликтах Смолия президента Владимира Зеленского.

"Я был на Нацсовете, Смолий там даже не выступал и с президентом у них общения не было. Возможно, что-то было после Нацсовета, но мне об этом неизвестно" - сказал он.

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