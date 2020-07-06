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Евросоюз не согласен с санкциями США против компаний ЕС, связанных с "Северным потоком 2"

Евросоюз не согласен с санкциями США против компаний ЕС, связанных с

Европейский союз против предпринимаемых США шагов по введению санкций в отношении европейских компаний, на законных основаниях работающих по проекту строительства газопровода "Северный поток 2".

Об этом заявил "Интерфаксу" в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Нам известно о законопроекте, представленном Конгрессу на прошлой неделе, который называют как Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточняющий закон о защите энергетической безопасности Европы 2020 года"), и мы следим за процессом. В принципе, ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - сообщил собеседник агентства.

Он при этом уточнил, что данная позиция ЕС не менялась.

"Целью Европейской комиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток 2" функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов согласно основным принципам международного права и энергетического права ЕС", - отметил представитель ЕК.

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"Комиссия напоминает, - добавил он, - что с момента вступления в силу Директивы по газу в мае 2019 года в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок с третьей страной".

Ранее сообщалось, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов.

Авторами предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

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В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой. Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

санкции (11317) США (26853) Евросоюз (17151) Северный поток (1452)


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Топ комментарии
+19
Выразите глубокую озабоченность...попейте водички...и вас попустит..
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06.07.2020 13:55
+10
Куплена шваль.
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06.07.2020 13:55
+3
Мені одному глибоко по...уй що ЄС проти санкцій, які ввели США по пп-2, нє ???
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06.07.2020 14:05
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Выразите глубокую озабоченность...попейте водички...и вас попустит..
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06.07.2020 13:55 Ответить
Не попустит пока BMW радугой не раскрасят
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06.07.2020 14:02 Ответить
Зачем цензор перепечатывает созданные Запоребриком информационные фейки? От неназванных представителей Еврокомисии... нет переводчика чтобы просмотреть их официальный сайт? Подобных заявлений Еврокомиссия никогда не делала!
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06.07.2020 16:14 Ответить
по начало строительству тоже заявлений не поступало однако Макрель фрицовская,подельница рашистская, нагнула правительства тех гейропейских стран,территорией которых рашист предполагал прокладывать трубу, по которой лярды зелени должны течь в ращшистский карман ,для ведения войны с Украиной и поддержку им мирового терроризма.
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06.07.2020 16:39 Ответить
Куплена шваль.
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06.07.2020 13:55 Ответить
Адепти, *****.
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06.07.2020 13:57 Ответить
Мені одному глибоко по...уй що ЄС проти санкцій, які ввели США по пп-2, нє ???
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06.07.2020 14:05 Ответить
не понял .. кацапов санкции только укрепляют а ЕС нет?
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06.07.2020 14:06 Ответить
Давай трамп!!! Дави итих двуличных сук из ЕС!! Задолбали они всех своей озабоченностью и двуличием!! Дай им хороший поджопник!!. Чтобы они все проснулись из 90-х годов!! Заставь их вновь всех возобновить призыв ихних солдат в армию, а страны ЕС платить за свою безопасность- США!!! А то они торгуют и целуются с пуйлом-россиией , а обеспечивать ихнюю безопасность должны бесплатно США !! А хренушки!! Просыпайтесь!!! Враг в лице россии на пороге европы!!
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06.07.2020 14:08 Ответить
то не Трамп, а Сенат. При чому двопартійний "консенсус найдєн", як казав останній гєнсєк кпсс. На підході афганський кейс... А Трамп поки що носиться з ідеєю запросити ***** на G7..На біса? Ніхто не зна... може придушить)
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06.07.2020 14:42 Ответить
Доречі Трамп дуже м'який пакет санкції щодо отруєння в Солсбері ввів.
Там було два варіанта - один з комісії конгресменів, але Трамп розробив інший варіант - м'який - від адміністрації. Якщо б ввели варіант від конгресу, то рашкіна хімічна промисловість накрилася би мідним тазом...
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06.07.2020 15:09 Ответить
Ввести эти санкции - значит начать торговую войну с ЕС. Это плюс к торговой Войне с Китаем, эпидемией, протестами темнокожих, и выборам со спорным результатом.

Не кажется ли вам что это для США не очень своевременно?
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06.07.2020 15:50 Ответить
Она кстати не просто может - а ещё и хочет. Недавно немецкий министр энергетики заявлял что в ответ на американский санкции, Германия введёт санкции против США, при том на уровне ЕС.
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06.07.2020 15:46 Ответить
а что немецкие автомобильные гиганты в США ,и остальная фрицовская промышленность .которая в основном была ориентирована на США есть и ЕСовской ?У поляков тоже готовый пакет притензий к фрицам за оккупацию Польщи разграбление и уничтожение ее економического потенциала ,да и Норвегия про запас держит кое что для фрица из своими запасами нефти и газа.,на которые немецкие подельника рашиста положили болт...разменя их на частный бизнес Меркельши и ее хозяина рашистского обнуленного
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06.07.2020 16:49 Ответить
в даному випадку і сша і єс відстоюють свої шкурні інтереси. сша хоче виперти з ринку єс газпром, щоб нав*язати своїх. єс відстоює свої, бо в північний потік вже вкладено немало. а наші інтереси їм побоку, тим паче при нинішній зеленій владі
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06.07.2020 14:23 Ответить
Ви цитуєте рашаТВ: "сша хоче виперти с ринку єс газпром".
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06.07.2020 15:10 Ответить
а типу не хоче??? не тре дивитися раша тв, щоб зрозуміти що трамп намагається впарити європі місцевих сланцевиків.а так як брати не дуже хочуть- то санкціями можна заставити
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06.07.2020 18:57 Ответить
Трамп теж несагласен , а шо делать ?( розвів руками) -)
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06.07.2020 14:23 Ответить
Сомневаюсь, что Польша, Литва и др. страны позволили бы Еврокомиссии ледать подобные заявления.
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06.07.2020 14:54 Ответить
С каких это пор эти дотационные страны что-то решали. Вообще ЕС сейчас состоит из 3-4 стран, остальные для массовки.
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06.07.2020 16:32 Ответить
Пєтекантропи, так ВИ ж лише на днях вилизували ЦИХ євровилупків, коли ВОНИ за Смолія вписалися У ВАС, як в кіно - "тут помню, тут нє помню"?
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06.07.2020 15:22 Ответить
God bless America! Евросоюз и не рыпнется против жестких санкций
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06.07.2020 15:43 Ответить
Коли ***** буде пердолити європейских шльонр, то зразу побіжать просити допомоги Америкосів!!!
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06.07.2020 16:38 Ответить
Пусть выражают озабоченность!
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06.07.2020 16:50 Ответить
 
 