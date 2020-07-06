РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6110 посетителей онлайн
Новости
1 751 24

Аграрии призывают Раду поддержать законопроект 3656: НДС на уровне 14% вернет средства на развитие и выведет отрасль из "тени"

Аграрии призывают Раду поддержать законопроект 3656: НДС на уровне 14% вернет средства на развитие и выведет отрасль из

Украинские аграрии поддерживают снижение ставки НДС с 20% до 14% и призывают Верховную Раду как можно скорее рассмотреть соответствующий законопроект №3656.

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции". Он предусматривает снижение ставки НДС до 14% на КРС, живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарная свекла, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семян и плоды прочих масличных культур. Некоторые страны ЕС дотируют сельское хозяйство и при этом сохраняют низкие ставки налога на добавленную стоимость на уровне 7 - 11%. В Германии снижение ставки НДС стало составной пакета финансовых стимулов для экономики: с 1 июля и до конца 2020 года ставка налога снижена с 19% до 16%. В Латвии в рамках поддержки фермерства с начала 2018 НДС на фрукты и овощи был снижен с 21% до 5%. Уже за первые полгода количество налогоплательщиков увеличилось на 4%, а оборот средств в овощеводстве и плодоводстве - на 9%.

Аграрии поддерживают эту инициативу, ведь после отмены спецрежима НДС в 2017 году налоговая нагрузка существенно возросла, что привело к уменьшению оборотных средств производителей. "Когда мы могли накапливать часть НДС на спецсчетах, мы жили с тех средств. Но это решили ликвидировать, мнения фермеров, как всегда, никто и не спрашивал ", - возмущается Дмитрий Базиленко, директор ООО "Праця Стольне "(Черниговская обл.).

Он напомнил, что спецрежим в свое время внедряли, чтобы поддержать сельское хозяйство, обанкротившееся из-за общей системы налогообложения: "Все помнят, чем это закончилось. В моем селе почти половина хозяйств закрылись. Не может сельское хозяйство без поддержки. Нигде в мире такого нет, чтобы государство отвернулось от фермера. Снижение ставки НДС - это шаг нам навстречу ".

Матвей Палихата с Тернопольщины также поддерживает снижение НДС, ведь это позволит сократить расходы и направить дополнительные средства на обновление техники и развитие хозяйств.

Кроме того, принятие законопроекта скажется на "тенизации" аграрного производства, которая усилилась после отмены спецрежима. Сейчас до 40% этого рынка находится вне правового поля, а продукция реализуется за наличные. "Те, кто решил работать честно, оказались в проигрыше. Бизнес "схемщиков" всегда рентабельнее, чем бизнес, который платит налоги. Вместе со снижением ставки НДС нужно усиливать ответственность, чтобы все работали в равных условиях", - отмечает Матвей Палихата, директор ООО" Золотники Агро".

Автор: 

аграрии (270) законопроект (3222) НДС (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
показать весь комментарий
06.07.2020 15:18
+1
Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику и черешню по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
показать весь комментарий
06.07.2020 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
имхо, спецрежим с БЕЗ-ндсным экспортом были хуже, чем то, что пришло им на смену, особенно когда четко работал механизм возмещения. хотя животновоство, пчеловодство и маленькие аграрные фирмы могут иметь иное мнение, я не спорю.
показать весь комментарий
06.07.2020 14:20 Ответить
Жадные просто фермеры. Конечно, меньше платить налогов - все хотят. Давайте тогда уже всем понизим НДС, это все области экономики поможет "вывезти из тени"
показать весь комментарий
06.07.2020 14:22 Ответить
Привіт симеон зозулькін з фрн -ським прапорцем ! Звертається до тебе жадний український фермер , який не хоче платити податків )))) із свого нещасного клаптика землі я у минулому році заплатив 589635 грн ПДВ 470000 орендної плати та 250000 інших податків собі на життя залишилося 150000 , у цьому році взагалі нічого не матиму , бо град знищив все . Виклади тут квитанцію скільки податків в Україні сплатив ти , а тоді пиз-и про жадних фермерів , хрен зозулячий !
показать весь комментарий
06.07.2020 16:11 Ответить
))) Впенений, що ти друже не тільки жадібний, а ще й брехливий, як той пес!!! ))) Бо або ти не міг сплатити такі цифри, або "забув" домалювати ще оди нолік - при такому ПДВ,в тебе б мало залишитись що найменьше, півтора ляма гривень! 1'500'000 - отак можу повірити! Я вас, жлобів дуже добре знаю!!! ********** ви бідкатись! ПДВ в Україні - 20% (до речі в Німеччині - 23% і всі платять!) Тобто, якщо ти сплатив 589 тисяч грн. ПДВ, то різниця між входящим ПДВ і вихідним склала 3'580'000 грн. Але ж у тебе повинен бути входяшій ПДВ! Бо купляв посів.мат, хімію, паливно-мастильни, запчастини тощо! До того ж я не вірю!!! Не вірю! Що ти не накрутив додатковий ПДВ на лівому паливі та іншому, що куплялося тільки по податковим накладним! Так що, йолопе, я всю вашу нехитру "кухню" знаю! 250 тисяч інших податків ти міг сплатити хіба що налоги на ЗП, та земельний податок. Це 0,95% від оцювартості землі, бо податок на прибуток ви майже ніколи не сплачуете, бо 4та група ед.податку майже у всіх! Розберемо скільки ти сплатив за паї? 470'000 орендної плати кажешь? В середньому в цьому році за гектар сплачують 4, ну максимально 5 тисяч гривень. Тобто якщо ти сплатив 470'000 то в тебе що найменьше 100-150 гектарів паїв! Правда, зі 100 гектарів 3 лями важко заробити, тому ти точно десь спи..дів! Брехлива ти і жадібна потвора! ВСІ підприемці сплачують до ПДВ ще й іншу купц податків, а вам, жлобам, аби хапати! Крузаки та ГЛСки міняете кожного року! Тьфу на тебе, і інших!
показать весь комментарий
06.07.2020 20:06 Ответить
Привіт математику х#євому , ти у своїх розрахунках у німеції ))) забувся про те , що воно само у полі не росте (((( а щоб виросло - потрібні якраз оті грошики що ти нолик домалював )) правда трішки більше .
А про "входящий " ПДВ ти у бухгалтера запитай , бо поки унітази німцям миєш математику забув , а . може , ніколи і не знав ! Для особо тупих пояснюю - розрахунки ПДВ нехай тобі зробить той , хто у цьому щось розуміє , мільйонщик ти вонючий ! Єдине що ти приблизно вгадав , так це площа землі , правда платимо ми по 6000 за гектар ))

А ти х#йло німецьке де свою квитанцію про сплату податків в Україні заховав ? Твої перекази коханці мене не цікавлять , скільки ти у державу сплатив , жлобище , впевнений що нікопійки - тому і п#здиш із-за бугра , були вже такі картаві герої у 1917 , німці їх як мавп у клітці до Петербурга доправили , досі смердить після них , точно як від тебе , вонючка гнидява !
показать весь комментарий
06.07.2020 20:36 Ответить
Брешешь ти, як Сірко з будки! )) Про "мити унітази", то ти в кацапів навчився? Я працюю адміном, отримую 25 ойро за годину. Мабуть ти багатший за мене, але я не жадібний, як ти! Але про ПДВ та інші ваши "схеми" з ПДВ добре обізнанний! Ти не натого нарвався, бо я, як програміст в Україні написав багато бухгалтерських програм, і знаю все як і ти, "з середини". С тих затрат "щоб виросло" ти також маєш податковий кредит, бо купуешь все з ПДВ - я про це написав. Пальне,запчастини, добриво, хімію. Хіба що можеш мати свій посів.мат. Та тоді він тобі копійки коштує. А податки я сплачую сповна, так, у Німечині, бо тут нормальна держава і можно заробляти нормально і жити, і не тягти с держави соки, як ви, лоби, це звикли робити в Україні!
показать весь комментарий
06.07.2020 21:09 Ответить
Обізнаний - де підтверджуючий документ про сплату податків в Україні ? Щось не бачу !

Мені пофіг багато ти живеш чи бідно - скільки ти сплатив до бюджету України щоб паскудити всіх підряд ? Ти на тій землі за своє нікчемне життя хоч день працював , щоб триндіти на весь світ про жаднюг -фермерів ? Ти , падло, чув як людина життя себе позбавила , бо не мала чим за оренду розрахуватися ? Ти знаєш скільки фермерів за останній рік по світу з торбою пішли ?

До-речі слово "брешеш" українською пишеться без м"якого знака на відміну від кацапського "лжешь" і пашеш ти на кацапів як "праграміст" відробляєш свої 13 срібників - іуда ти кацапська , жирна і жадна жаба і євро тобі платять за зраду рідної держави , вішать таких як ти , "адміни неоприбутковані" йо#fні
показать весь комментарий
06.07.2020 21:28 Ответить
А змушений я працювати в Німечині, і тут сплачувати податки, бо саме таки як ти ЖЛОБИ звикли все тягти до власної кишені, а заробітну платню робітникам - копійки кидати, аби з голоду не здохли. До того ж, з держави намагаетесь теж копійки платити, а як "посуха чи град" то дайте грошей! У вас, жлобів, і так - льготне оподаткування, єдиний податок, але ж ви звикли тільки хапати, бо то ж "моє, не дам"! тільки ПДВ вас змусили сплачувати, і то ви влаштовували цирк на дроті. І не сплачуєте його в повному обсязі! А вас треба на загальне оподаткування - як всі підприємства в Україні сплачують - 20% ПДВ, та з прибутка - 18%. А з того що лишилося - ще заробітну платню собі і працівникам в розмірі податків 50-60 відсотків на виплати! От тоді ви не будете кожного року "крузаки" міняти! І тільки тоді від держави на щось зможете розраховувати!
показать весь комментарий
06.07.2020 22:03 Ответить
Знаючому "програмісту" - податковий кредит у програмі нізвідки не береться - його рівно скільки , на скільки ти придбав + пару копійок на додачу ! Так що спеціаліст із тебе у справах ПДВ як з гімна куля ))))) Пиши свої програмки потихеньку . відписуйся за кацапів , жери на свої кацапські срібники і не лізь в Україну !
показать весь комментарий
06.07.2020 21:34 Ответить
Бреши до рубля, бо не буде здачі! Так по-перше,він є "наскільки придбав", а по друге - можна купити просто ПДВ покупаючи по бумагах "гсм", гумму, добрива або ще щось! Це була б не Україна, якби "лівака" не було!
показать весь комментарий
06.07.2020 21:55 Ответить
Ось ти і проколовся - "адмін недороблений " ти ж триндів як програми в Україні писав ))))) невже не знаєш , що куплену "Бумажку " вже років десять як використувують хіба що такі як ти після того як унітаз помиють )))))) учися пацанчик , це у вас на расеї бумажки ходять , а у нас в Україні - електронні податкові , розробили програмісти трішки кращі ніж ти , деревоклюй !

А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !
показать весь комментарий
06.07.2020 22:19 Ответить
Ага ! Будеш у наших краях - так і бути- озивайся , я тебе , ганд#на вонючого, на своєму "Крузаку " покатаю - ВАЗ 2107 називається , а тоді поруч зі мною із сапкою при + 35 пох#ячиш тижденьок , тоді поговоримо про пільгове оподаткування )))))
показать весь комментарий
06.07.2020 22:24 Ответить
Ой, не бреши! Все я добре знаю! І не вмикай "дурника"! Бо фіктивний ПДВ існує, і користуєтся значним попитом! Особливо - з боку "аграріїв". Це знаю я, і це добре знають ті хто для вас закони пишуть! Так що може дідуся-пайовики ти й надуришь, побідкаешся, що такий бідний! Але ж дурнів вже не так багато. Так що - Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben
показать весь комментарий
06.07.2020 23:00 Ответить
Так я і не говорив що ти дурень , ти іуда ! ((((
Так добре все знаєш (( , прям як Зе серед далекобійників )))Але таки дурнем є ! , бо навіть не вчишся , кацапенятко, я ж написав яке слово пишеться без м"якого знаку українською мовою , а до тебе не доходить (((( , мабуть , ти - дурний жираф ))))
показать весь комментарий
07.07.2020 00:51 Ответить
Я так розумію, що ти почав вчити мене граматиці? А я тебе, жадібна ти потвора, вчу математиці! ))) Бо ти забрехався, а тепер причепився до м'якого знаку! Ще раз - головне - ти брехун! Бо якщо ти сплатив 600 тис.ПДВ, то мав би дохід десь під 3 мільйони! І навіть після сплати податку на землю, та виплат по паях - залишись би в тебе дуже не погано! А про "фермера на ВАЗ 2107" та ще з сапкою в руках! ))) Але обробляючого цією сапкою 150 гектарів - це ти взагалі зап..вся! Так що замовкни вже, бери відерко іржаве, в тебе ж грошенят обмаль, бідолашний ти жлобяра, іди поливай город, бо буряки посохнуть!
показать весь комментарий
07.07.2020 11:14 Ответить
Привіт іуда ! Не було часу сюди зайти , грався із сапкою на екологічно чистій ділянці )))) для себе і нормальних УКРАЇНЦІВ я вирощую якісну екологічно чисту продукцію , яка вимагає сапки )))))) Для таких ПІДЕР#СІВ як ти трачу навмисне кучу грошей на хімпрепарати ,щоб таке вонюче жлобство обжиралося і відрощувало пузо , цицьки і відсушувало яйця))))

Всрався сапкою помахати ? По клаві легше строчити за 25 євриків )))) правда *****#в ти про 25 євриків , бо заробляєш 13 срібників ((((( , щоб тебе і твій рід до сьомого коліна ждала доля іуди !
Про валовий дохід ти правий , бидло обісране , але ж ти - дурний жираф ))) є таке поняття як чистий прибуток )))) він навіть у США якщо у межах 5% у сільскому господарстві - це вже класно , а ти , дурень , намагаєшся про Україну мені розказувати , дибіл дибілом ))))) А щодо машини - не всі такі жлобища як ти із своїми євриками (((( у кубишку вже дох#я наскладав ? Я ж тебе запитував , воша ти кацапська , скільки ти податків в Україні заплатив ? Отут за твоїм жаргоном у тебе пердачка і рвонуло )))))) , бо за свої запроданські коменти якщо щось і платиш , то у расєї )))

Бувай кацапище ! Учи матчасть !)))) менше людям свою тупість показуй ))))) адмін ****#ий ))))
показать весь комментарий
07.07.2020 13:23 Ответить
Брехлива ти паскуда, стули пельку, і закрой вже свою дупу, що в тебе на плечах. Гівном смердить
показать весь комментарий
08.07.2020 03:16 Ответить
НДС надо совсем отменить в Украине, пока не прийдёт к власти ПНЕ (Правительство Национального Единства).
показать весь комментарий
06.07.2020 14:45 Ответить
Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
показать весь комментарий
06.07.2020 15:18 Ответить
Бессовестные жадюги, воры и спекулянты, аграрии всех мастей и сословия, продают абрикосы на рынке по 80-100 грн кг, а клубнику и черешню по120-140 грн кг.. и последнюю рубаху сдирают у народа!! А просят, у народа, понизить им ставку по НДС!! С какого будуна??!! А главное сразу на 6 %. Не до ху....я ли вам ??? ладно бы на 2-3%!! И так им даём льготное кредитование на приобретение мин. удобрений, приобретение С\х машин и ГСМ, снижена ставка на налог на землю!! И всё это за счёт налогоплательщиков, из бюджета страны!! Нет ни у президента или кабмина своих денег!! НЕТ!! Есть только бюджет народа!! По этому поводу очень хорошо и чётко сказал премьер- министр республики БОЛГАРИИ. Дословно"" Продайте сначала свои" БЕНТЛИ" господа""!! А потом обращайтесь к государству за помощью!! надо сюда добавить и дясятки квартир у каждого фермера -вора и по два десятка авто, и дома за рубежом и всё им мало!! А идите вы все лесом такие ""фермеры-кормильцы"" как и в своё время нас кормили и обдирали шахтёры ДАУНБАССА!! Слава богу от большей части этих голодранцев и хапуг- шахтеров судьба нас избавила!! Очень надеюсь, что с продажей земли , с 2021 года, в этой области тоже всё станет на свои места!!
показать весь комментарий
06.07.2020 16:10 Ответить
Щоб ти тими абрикосами у моїй двадцять першій квартирі подавився ! Ти видно коноплі не хило так курнув із фермерських земель що так понесло ???? Про які ти "льготи " триндиш , 73-х процентний ?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:17 Ответить
Ось ти і проколовся - "адмін недороблений " ти ж триндів як програми в Україні писав ))))) невже не знаєш , що куплену "Бумажку " вже років десять як використувують хіба що такі як ти після того як унітаз помиють )))))) учися пацанчик , це у вас на расеї бумажки ходять , а у нас в Україні - електронні податкові , розробили програмісти прішки кращі ніж ти , деревоклюй !

А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !
показать весь комментарий
06.07.2020 22:18 Ответить
Добре я тебе "вжарив"? Підгорів пердачок, аж звідси чути! )))
показать весь комментарий
07.07.2020 11:18 Ответить
Бери балалайку в руки . легше буде керувати реактивним струменем із того пердачка яким ти "жариш" , може і долетиш до русского поля................. ))))))
показать весь комментарий
07.07.2020 13:29 Ответить
 
 