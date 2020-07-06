Аграрии призывают Раду поддержать законопроект 3656: НДС на уровне 14% вернет средства на развитие и выведет отрасль из "тени"
Украинские аграрии поддерживают снижение ставки НДС с 20% до 14% и призывают Верховную Раду как можно скорее рассмотреть соответствующий законопроект №3656.
Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции". Он предусматривает снижение ставки НДС до 14% на КРС, живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарная свекла, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семян и плоды прочих масличных культур. Некоторые страны ЕС дотируют сельское хозяйство и при этом сохраняют низкие ставки налога на добавленную стоимость на уровне 7 - 11%. В Германии снижение ставки НДС стало составной пакета финансовых стимулов для экономики: с 1 июля и до конца 2020 года ставка налога снижена с 19% до 16%. В Латвии в рамках поддержки фермерства с начала 2018 НДС на фрукты и овощи был снижен с 21% до 5%. Уже за первые полгода количество налогоплательщиков увеличилось на 4%, а оборот средств в овощеводстве и плодоводстве - на 9%.
Аграрии поддерживают эту инициативу, ведь после отмены спецрежима НДС в 2017 году налоговая нагрузка существенно возросла, что привело к уменьшению оборотных средств производителей. "Когда мы могли накапливать часть НДС на спецсчетах, мы жили с тех средств. Но это решили ликвидировать, мнения фермеров, как всегда, никто и не спрашивал ", - возмущается Дмитрий Базиленко, директор ООО "Праця Стольне "(Черниговская обл.).
Он напомнил, что спецрежим в свое время внедряли, чтобы поддержать сельское хозяйство, обанкротившееся из-за общей системы налогообложения: "Все помнят, чем это закончилось. В моем селе почти половина хозяйств закрылись. Не может сельское хозяйство без поддержки. Нигде в мире такого нет, чтобы государство отвернулось от фермера. Снижение ставки НДС - это шаг нам навстречу ".
Матвей Палихата с Тернопольщины также поддерживает снижение НДС, ведь это позволит сократить расходы и направить дополнительные средства на обновление техники и развитие хозяйств.
Кроме того, принятие законопроекта скажется на "тенизации" аграрного производства, которая усилилась после отмены спецрежима. Сейчас до 40% этого рынка находится вне правового поля, а продукция реализуется за наличные. "Те, кто решил работать честно, оказались в проигрыше. Бизнес "схемщиков" всегда рентабельнее, чем бизнес, который платит налоги. Вместе со снижением ставки НДС нужно усиливать ответственность, чтобы все работали в равных условиях", - отмечает Матвей Палихата, директор ООО" Золотники Агро".
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А про "входящий " ПДВ ти у бухгалтера запитай , бо поки унітази німцям миєш математику забув , а . може , ніколи і не знав ! Для особо тупих пояснюю - розрахунки ПДВ нехай тобі зробить той , хто у цьому щось розуміє , мільйонщик ти вонючий ! Єдине що ти приблизно вгадав , так це площа землі , правда платимо ми по 6000 за гектар ))
А ти х#йло німецьке де свою квитанцію про сплату податків в Україні заховав ? Твої перекази коханці мене не цікавлять , скільки ти у державу сплатив , жлобище , впевнений що нікопійки - тому і п#здиш із-за бугра , були вже такі картаві герої у 1917 , німці їх як мавп у клітці до Петербурга доправили , досі смердить після них , точно як від тебе , вонючка гнидява !
Мені пофіг багато ти живеш чи бідно - скільки ти сплатив до бюджету України щоб паскудити всіх підряд ? Ти на тій землі за своє нікчемне життя хоч день працював , щоб триндіти на весь світ про жаднюг -фермерів ? Ти , падло, чув як людина життя себе позбавила , бо не мала чим за оренду розрахуватися ? Ти знаєш скільки фермерів за останній рік по світу з торбою пішли ?
До-речі слово "брешеш" українською пишеться без м"якого знака на відміну від кацапського "лжешь" і пашеш ти на кацапів як "праграміст" відробляєш свої 13 срібників - іуда ти кацапська , жирна і жадна жаба і євро тобі платять за зраду рідної держави , вішать таких як ти , "адміни неоприбутковані" йо#fні
А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !
Так добре все знаєш (( , прям як Зе серед далекобійників )))Але таки дурнем є ! , бо навіть не вчишся , кацапенятко, я ж написав яке слово пишеться без м"якого знаку українською мовою , а до тебе не доходить (((( , мабуть , ти - дурний жираф ))))
Всрався сапкою помахати ? По клаві легше строчити за 25 євриків )))) правда *****#в ти про 25 євриків , бо заробляєш 13 срібників ((((( , щоб тебе і твій рід до сьомого коліна ждала доля іуди !
Про валовий дохід ти правий , бидло обісране , але ж ти - дурний жираф ))) є таке поняття як чистий прибуток )))) він навіть у США якщо у межах 5% у сільскому господарстві - це вже класно , а ти , дурень , намагаєшся про Україну мені розказувати , дибіл дибілом ))))) А щодо машини - не всі такі жлобища як ти із своїми євриками (((( у кубишку вже дох#я наскладав ? Я ж тебе запитував , воша ти кацапська , скільки ти податків в Україні заплатив ? Отут за твоїм жаргоном у тебе пердачка і рвонуло )))))) , бо за свої запроданські коменти якщо щось і платиш , то у расєї )))
Бувай кацапище ! Учи матчасть !)))) менше людям свою тупість показуй ))))) адмін ****#ий ))))
А ти свої срібники прожовуй у Німеції , там вас кацапні вже дох#я зібралося , витягуйте балалайки і бренчіть про русскоє полє , запроданці недороблені !
Українські програмісти дома працюють , їм на відміну від запроданців , і дома непогано живеться , а тобі , псина ти смердюча , ніде спокою не буде , бо зрадників ніде не шануюють ((((((
Auf Wiedersehen , кацапюра !