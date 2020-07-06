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Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы, - ОП

Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы, - ОП

Более 5 тыс. украинцев ожидают трансплантации органов. Условия для развития этой отрасли медицины в Украине не были обеспечены, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом.

Об этом президенту Зеленскому сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а поэтому доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения добавил, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

Напомним, в декабре 2019 Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2457 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20500) трансплантация (155) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+4
под предлогом несколько сотен ожидающих очереди украинцев, на самом деле, органы украинцев - массово будут продавать за границу.. это бизнес, такой же циничный и на крови, как торговля оружием..
властям в Украине верить нельзя, они ничего для граждан Украины хорошего не сделают, их интересует только приватные интересы и продажа ресурсов Украины..
органы украинцев для зеленского и его окружения - это такой же ресурс, как газ, земля, электроэнергия, который можно продать и получить барыши..
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06.07.2020 14:16
+3
Вывод: платите рахунки вовремя.
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06.07.2020 14:12
+2
Трансплантацию органов (от "доноров") нужно вообще запретить, ибо по факту это узаконенное УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО! Нужно идти в другом направлении: выращивании отдельных органов для конкретных пациентов (с их собственной днк и без отторжения)!
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06.07.2020 15:16
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Газовой ?
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06.07.2020 14:06 Ответить
Никакая это не реформа. Реформа это изменения взаимоотношения и взаимодействия между элементами системы, а транслантации это, всего лишь, - элемент системы.
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06.07.2020 14:10 Ответить
Вывод: платите рахунки вовремя.
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06.07.2020 14:12 Ответить
В 98-ом году заплатил 300 баксов за установку коммерческого телефона, за эти деньги государство поставило телефоны еще семи соседям-льготникам (афганцы, менты). Вот если бы и здесь был подобный принцип - было бы справедливо, но этого не будет, увы.
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06.07.2020 14:12 Ответить
в 95-м это стоило 500 баксов, сомневаюсь что кто-то что то поимел из льготников, тогда коммерцы кромсали государственный укртелеком, кто сколько урвет)))
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06.07.2020 14:26 Ответить
Тут то же самое может быть. Иностранец заплатит за пересадку почки, а вырежут ее у донора и еще у 7-ми соседей.
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06.07.2020 16:01 Ответить
под предлогом несколько сотен ожидающих очереди украинцев, на самом деле, органы украинцев - массово будут продавать за границу.. это бизнес, такой же циничный и на крови, как торговля оружием..
властям в Украине верить нельзя, они ничего для граждан Украины хорошего не сделают, их интересует только приватные интересы и продажа ресурсов Украины..
органы украинцев для зеленского и его окружения - это такой же ресурс, как газ, земля, электроэнергия, который можно продать и получить барыши..
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06.07.2020 14:16 Ответить
это да..тем более и оперировать тут могут нормально органы - единицы..... будем как лес-гнать на запад..экологически чистые органы....
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06.07.2020 14:27 Ответить
Борги по кредитах -комуналці - на органи без "без базара"! Не годні органи на "органи" ? В газенваген ! З(е)Асправидливе суспільство!
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06.07.2020 14:21 Ответить
Встає Зелкнський з будуна.. Розчесав віслючі вуха. І відразу ж думка - кого б на органи продати.
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06.07.2020 14:26 Ответить
Трансплантацию органов (от "доноров") нужно вообще запретить, ибо по факту это узаконенное УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО! Нужно идти в другом направлении: выращивании отдельных органов для конкретных пациентов (с их собственной днк и без отторжения)!
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06.07.2020 15:16 Ответить
Кстати, я вообще не религиозен, но аборты - это тоже УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО (по причине похоти и безответственности самок и самцов). И все так называемые "врачи", которые занимаются трансплантацией органов от доноров или абортами - это банальные УБИЙЦЫ-УГОЛОВНИКИ!
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06.07.2020 15:25 Ответить
 
 