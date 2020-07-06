Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы, - ОП
Более 5 тыс. украинцев ожидают трансплантации органов. Условия для развития этой отрасли медицины в Украине не были обеспечены, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом.
Об этом президенту Зеленскому сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.
"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а поэтому доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", - подчеркнул Зеленский.
Министр здравоохранения добавил, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.
Напомним, в декабре 2019 Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2457 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
властям в Украине верить нельзя, они ничего для граждан Украины хорошего не сделают, их интересует только приватные интересы и продажа ресурсов Украины..
органы украинцев для зеленского и его окружения - это такой же ресурс, как газ, земля, электроэнергия, который можно продать и получить барыши..