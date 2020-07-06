В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады. ДОКУМЕНТ
Депутаты Малинского городского совета на Житомирщине инициируют отзыв нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято во время внеочередной сессии городского совета 3 июля.
Как говорится в документе, причиной решения стала ликвидация Малинского района в рамках нового территориального административного устройства.
"Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной по 66 избирательному округу с центром в г. Малине по заботе о благе Украины и благосостоянии украинского народа, защите интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и оснований отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении.
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