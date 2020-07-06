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В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

В Малине депутаты инициируют отзыв

Депутаты Малинского городского совета на Житомирщине инициируют отзыв нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято во время внеочередной сессии городского совета 3 июля. 

Как говорится в документе, причиной решения стала ликвидация Малинского района в рамках нового территориального административного устройства.

"Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной по 66 избирательному округу с центром в г. Малине по заботе о благе Украины и благосостоянии украинского народа, защите интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и оснований отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении.

В Малине депутаты инициируют отзыв слуги народа Татьяны Грищенко из Верховной Рады 01
В Малине депутаты инициируют отзыв слуги народа Татьяны Грищенко из Верховной Рады 02

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Автор: 

ВР (29260) Слуга народа (2632) Житомирская область (1396)


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Топ комментарии
+17
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5207
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06.07.2020 14:30
+16
а зачем выбирать зебилов?
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06.07.2020 14:22
+14
Зелохи, поздняк метаться...
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06.07.2020 14:23
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а зачем выбирать зебилов?
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06.07.2020 14:22 Ответить
Шоб Порошенку насрать.
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06.07.2020 14:31 Ответить
Не вийшло. Нагидили самі собі, своїм нащадкам, Україні
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06.07.2020 14:58 Ответить
От тільки штани зняти забули, та з своєї хати вийти було ліньки. А в іншому - вийшло!
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06.07.2020 15:50 Ответить
баба не сосна оказалась
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06.07.2020 15:04 Ответить
Зелохи, поздняк метаться...
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06.07.2020 14:23 Ответить
які вон наївні вибране гівно поверненню не підлягає! не думали- то і нєхєр скиглити
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06.07.2020 14:24 Ответить
...поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и оснований отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении.Источник:https://censor.net/n3206311

Местные царьки-депутаты считают себя народной инициативой?
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06.07.2020 15:02 Ответить
Якраз місцеві депутати вибрані народом за особисте знайомство або по їхній діяльності, а не за зебільними списками.
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06.07.2020 23:24 Ответить
Це та, що гувернантка?
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06.07.2020 14:29 Ответить
Ага. Счас вона покине Киев и вернеться в коровник доить биков. Доите сами, зебилы.
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06.07.2020 14:30 Ответить
И откажется от ежемесячной "зарплаты" в конвертах за "правильное" голосование? Они конечно и зеленая, но не до такой-же степени.
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06.07.2020 14:37 Ответить
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8501
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06.07.2020 14:38 Ответить
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5207
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06.07.2020 14:30 Ответить
вчера они ее выбирали, сегодня пытаются снять, а завтра они не дай бог за порошенка проголосуют. нужно с ними разобраться.
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06.07.2020 14:32 Ответить
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7441
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06.07.2020 14:35 Ответить
В Малине депутаты инициируют отзыв "слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады - Цензор.НЕТ 2746
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06.07.2020 15:01 Ответить
Чому не на паличці?
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06.07.2020 19:41 Ответить
Есть ещё светлые головы! молодчаги! Это первый шаг флешмоба, который будет намного полезней для страны, чем выливание тазика воды или танцы у дверцы автомобиля! А вам слабо?
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06.07.2020 14:38 Ответить
Ба, знакомое личико- это же "безработная" няня, та самая, которая вначале сотрудничала с Партией регионов, потом Оппоблоком, а потом переметнулась к слугам уродца, та самая "В частности, репортер спросил у Грищенко, как она видит дальнейшее решение проблемы Донбасса и что делать с коллаборантами. Ведь после возврата временно оккупированных территорий на них останутся люди, которые поддерживали российских оккупантов и воевали на их стороне."С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?" - с ухмылкой ответила кандидат в нардепы."
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06.07.2020 14:46 Ответить
Гоп-стоп - у нас пощады не проси!
Гоп-стоп - и на луну не голоси!
А лучше вспомни ту Малину
Васькину картину, где он нас с тобой прикинул, словно на витрину...
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06.07.2020 15:01 Ответить
Все правильно, якщо не має району від якого обиралася депутатка (виборчий округ), то повинні бути перевибори, а як інакше? Тобто, всіх мажоритарників потрібно переобрати. Думаю "Слуга народу" заслуговує на таке. Ось і Зеленішмарклі привіт.
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06.07.2020 15:20 Ответить
Таня Грищенко на президентских выборах вовсю агитировала за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", так как была в областном штабе Бойко.

Она в интервью журналистам отличилась тем, что не знает о существовании боевиков на Донбассе.

У Малині депутати ініціюють відгук "слуги народу" Тетяни Грищенко з Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6820
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06.07.2020 15:38 Ответить
Відгук!
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06.07.2020 18:08 Ответить
Важка українська доля: спочатку потрібно обрати "зебіла", а потім його відкликати. Це так само як в кацапів: вкрасти ящик горілки, продати її, а гроші пропити.
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06.07.2020 19:39 Ответить
Наголосували, земляки ?
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07.07.2020 01:37 Ответить
 
 