ВСУ за прошлую неделю ликвидировали 13 наемников РФ, 15 - ранили и травмировали, - штаб

В штабе ООС рассказали о потерях врага за с 29 июня по 5 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля составили:

погибшими - 13 человек; ранеными и травмированными - 15 человек", - говорится в сводке.

Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.

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Отдельно отмечается, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения наемники теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки в которых есть погибшие и раненые.

"Командование подразделений незаконной оккупационной власти обеспокоено комплектацией своих полков и бригад личным составом. Ведь количество желающих, которые приезжают воевать за псевдореспублики с РФ уменьшается. Полным ходом идет агитация местного населения мужского пола пополнить ряды оккупантов за 15000 российских рублей в месяц. Но напрасно, местное население не желает служить оккупационной власти", - сообщают в штабе.



