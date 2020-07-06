Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен
Предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года.
Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "РБК-Украина". передает Цензор.НЕТ.
"Когда все (парижские. - Ред.) договоренности будут выполнены, тогда состоится саммит (в Берлине. - Ред.), а дальше – следующие шаги. Саммит ради саммита – это пустая трата времени", - сказал дипломат.
На вопрос, может ли берлинский саммит состояться в течение ближайших месяцев, посол ответил утвердительно, отметив при этом, что "мы хотим оставаться оптимистами".
Комментируя идеи новых форматов переговоров для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, где Понсен отметил, что дипломатия должна быть реалистичной.
"Никаких других возможностей, кроме минского и нормандского формата, я на данный момент не вижу", - сказал он.
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