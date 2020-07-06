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Новости Агрессия России против Украины
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Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен

Следующий саммит

Предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "РБК-Украина". передает Цензор.НЕТ.

"Когда все (парижские. - Ред.) договоренности будут выполнены, тогда состоится саммит (в Берлине. - Ред.), а дальше – следующие шаги. Саммит ради саммита – это пустая трата времени", - сказал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет никаких закулисных переговоров относительно Украины: об этом не надо беспокоиться, - посол Франции де Понсен

На вопрос, может ли берлинский саммит состояться в течение ближайших месяцев, посол ответил утвердительно, отметив при этом, что "мы хотим оставаться оптимистами".

Комментируя идеи новых форматов переговоров для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, где Понсен отметил, что дипломатия должна быть реалистичной.

"Никаких других возможностей, кроме минского и нормандского формата, я на данный момент не вижу", - сказал он.

Автор: 

россия (95683) нормандская четверка (1596) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+6
Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3774Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 8853
Проказница Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
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06.07.2020 14:31
+4
Короче, где-то там за горизонтом......
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06.07.2020 14:31
+4
ну и хорошо...лучше с западом потерять,чем с кацапней найти
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06.07.2020 14:32
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Короче, где-то там за горизонтом......
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06.07.2020 14:31 Ответить
Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 3774Следующий саммит "нормандской четверки" возможен только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 8853
Проказница Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
показать весь комментарий
06.07.2020 14:31 Ответить
ну и хорошо...лучше с западом потерять,чем с кацапней найти
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06.07.2020 14:32 Ответить
Короче никогда...
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06.07.2020 14:33 Ответить
Делов не будет , пока х..ло не " воткнёт"
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06.07.2020 14:34 Ответить
зе енд?
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06.07.2020 14:37 Ответить
А шо, Зєлєнскій французу не авторітєт? 🤔 А Єрмак?
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06.07.2020 14:50 Ответить
Пессимист - всё очень плохо, хуже некуда ...
Оптимист - как хуже некуда? Есть куда ...
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06.07.2020 14:58 Ответить
Ждем декабря-посмотрим,что там у Зеленого за план "Б".Или,как и Пэтя в свое время о Минске-2,сделает вид,что ничего такого не говорил
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06.07.2020 16:34 Ответить
Порох заключил Минские соглашения потому, что Украина потерпела военное поражение в 2014-15, Запад давил и выбора у Украины/Пороха не было. С тех пор мало что изменилось: военных возможностей переиграть нет, Запад давит, а внутриукр готовности признать поражение и его последствия тоже нет. Так что сериал длительный.
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06.07.2020 16:52 Ответить
 
 