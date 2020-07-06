Генштаб просит украинцев не сливать в сеть информацию о перемещении подразделений ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к украинцам с призывом не распространять любым способом сведения о перемещении подразделений ВСУ, количественном составе техники или личного состава, ведь такая информация представляет угрозу нацбезопасности государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Генштаба ВСУ.

"Уважаемые граждане Украины! Каждый из нас должен почувствовать свою личную ответственность за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее информационной безопасности, которые, согласно Конституции Украины является делом всего Украинского народа! Просьба и в дальнейшем не разглашать перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины! Номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направления и маршруты движения. Разглашение такой информации может представлять угрозу национальной безопасности. Осознайте сами и передайте другим!" – говорится в заявлении Генштаба.

В частности, Генштаб просит граждан не проводить фото-, видеосъемку и онлайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие:

местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;

движение колонн военной техники и перемещение любым способом личного состава;

режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию;

задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовке и применения войск (сил);

подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);

организацию, численность и дислокацию войск (сил).

В Генштабе также напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

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