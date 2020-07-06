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Генштаб просит украинцев не сливать в сеть информацию о перемещении подразделений ВСУ

Генштаб просит украинцев не сливать в сеть информацию о перемещении подразделений ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к украинцам с призывом не распространять любым способом сведения о перемещении подразделений ВСУ, количественном составе техники или личного состава, ведь такая информация представляет угрозу нацбезопасности государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Генштаба ВСУ.

"Уважаемые граждане Украины! Каждый из нас должен почувствовать свою личную ответственность за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее информационной безопасности, которые, согласно Конституции Украины является делом всего Украинского народа! Просьба и в дальнейшем не разглашать перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины! Номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направления и маршруты движения. Разглашение такой информации может представлять угрозу национальной безопасности. Осознайте сами и передайте другим!" – говорится в заявлении Генштаба.

В частности, Генштаб просит граждан не проводить фото-, видеосъемку и онлайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие:

  • местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;
  • движение колонн военной техники и перемещение любым способом личного состава;
  • режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию;
  • задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовке и применения войск (сил);
  • подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);
  • организацию, численность и дислокацию войск (сил).

В Генштабе также напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

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Автор: 

Генштаб ВС (6335) информация (385) слив информации (64) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+23
це що, дружина бубочки знову за старе взялась?
Генштаб просит украинцев не сливать в сеть информацию о перемещении подразделений ВСУ - Цензор.НЕТ 6090
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06.07.2020 14:33
+18
треба на просити, а реально карати за злив інформації про переміщення військової техніки..
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06.07.2020 14:35
+14
вообщем зря мы шум подняли когда ГБР разоружило ПВО..
вот теперь если увидим что ВСУ уходят с Мариуполя и Херсонской области - молчать нужно...
Значит так надо..
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06.07.2020 14:34
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Правила форума Совет форумчан
це що, дружина бубочки знову за старе взялась?
Генштаб просит украинцев не сливать в сеть информацию о перемещении подразделений ВСУ - Цензор.НЕТ 6090
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06.07.2020 14:33 Ответить
У вас память как у рыбок гуппи
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06.07.2020 14:55 Ответить
- На Почтамте Остап ожидала очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (с)
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06.07.2020 15:16 Ответить
вообщем зря мы шум подняли когда ГБР разоружило ПВО..
вот теперь если увидим что ВСУ уходят с Мариуполя и Херсонской области - молчать нужно...
Значит так надо..
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06.07.2020 14:34 Ответить
треба на просити, а реально карати за злив інформації про переміщення військової техніки..
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06.07.2020 14:35 Ответить
Это к кому обращение? К 25% "путинввиди", или к 48% зебилов с шариями?
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06.07.2020 14:35 Ответить
Це звертаються до першої лєді. Бо до простых зебілів звертаються з дещо інш ми зворотами. І ось тут зебіли у шпагаті - кого слухати - першу лєді, чи Генштаб.
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06.07.2020 14:42 Ответить
Хто такі 25% "путинвведи", доМбасіти, чи що?
І хто ті 27%, про яких ви ні слова не сказали?
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06.07.2020 14:50 Ответить
ОПЗЖ - Бойко - Медведчук - Шарий.
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06.07.2020 15:25 Ответить
А что, предателей из генштаба и СБУ уже всех вычистили?
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06.07.2020 14:42 Ответить
Ой ржу не могу!!!!
Идиоты!
Патриоты и так не сливали..... А ватаны как сливали, так и будут!
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06.07.2020 14:46 Ответить
Що кому не зрозуміло? Припиніть зливати інформацію. Це прерогатива виключно генштабу.
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06.07.2020 14:46 Ответить
Генштаб ПРОСИТ?
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06.07.2020 14:54 Ответить
Оттуда же вместе с Ермаком и сольют.
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06.07.2020 15:51 Ответить
Треба не просити а жорстко карати за довгий язик та зраду. ДБР не є військовим і не підлягає командуванню МО.
Сподіваюсь що всі розуміють чому є таке прохання?
Довгий язик вкорочує життя
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06.07.2020 15:15 Ответить
це питання до першої леді Зевірус, вона добре на цьому знається
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06.07.2020 15:27 Ответить
"Зливають" не українці - зливають "хохли" про кацапські для яких чимось на шкодити країні де вони живуть перша і головна справа!!!
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06.07.2020 16:11 Ответить
местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;движение колонн военной техники и перемещение любым способом личного состава;

лише цей пункт має зміст..

Решта :
режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
;задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовке и применения войск (сил);подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);организацию, численность и дислокацию войск (сил)
давно відомо або злито "ватою" у погонах з багатьма зірочками ворогу
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06.07.2020 16:41 Ответить
А якже Лєнка буде заробляти, ви ж її головного доходу лишаєте 😂😂😂
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06.07.2020 19:28 Ответить
Генштаб просить українців не зливати в мережу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ - Цензор.НЕТ 5876
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06.07.2020 20:01 Ответить
В смислє - "нє слівать"? А якщо воно вата, то як воно може "нє слівать"? Може, погано просите, панове добродії із Генштабу?
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06.07.2020 20:08 Ответить
 
 