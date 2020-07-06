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Новости Силовики
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Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция. ФОТОрепортаж

44-летний мужчина в помещении, которое снимал в селе Глеваха Васильковского района, обустроил лабораторию и изготовлял там амфетамина с целью продажи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Преступную деятельность задокументировали сотрудники отдела противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением полиции Киевской области.

По месту временного проживания мужчины правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили и изъяли свыше 3 кг психотропного вещества - амфетамин в жидком и кристаллоподобном состоянии, 7 кг прекурсоров для изготовления наркотических веществ.

Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция 01

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли разнообразное лабораторное оборудование: шланги, канистры, пластиковые и стеклянные бутылки, охладитель, колбы с наслоениями порошкообразного вещества белого цвета.

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Изъятое направлено на проведение экспертного исследования.

Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция 02

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция 03
Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция 04
Фото: сайт Нацполиции

Киевская область (4153) наркотики (2148) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) борьба с наркотиками (135)


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Я куплю собі змію,
Або черепаху,
А тебе я не люблю!
Слухай, їдь в Глеваху!

Приспів:
Їдь в Глеваху!
Їдь в Глеваху!
Їдь в Глеваху
Назавжди!
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06.07.2020 14:43 Ответить
Отлавливаются лишь отдельные мошки-производители, которые наваром не делятся с осами.
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06.07.2020 14:47 Ответить
Да...в Глевахе химиков аж цельный дурдом. Там даже Эйнштейна с Менделеевым встретить можно.
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06.07.2020 17:24 Ответить
 
 