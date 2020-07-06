Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция. ФОТОрепортаж

44-летний мужчина в помещении, которое снимал в селе Глеваха Васильковского района, обустроил лабораторию и изготовлял там амфетамина с целью продажи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Преступную деятельность задокументировали сотрудники отдела противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением полиции Киевской области.

По месту временного проживания мужчины правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили и изъяли свыше 3 кг психотропного вещества - амфетамин в жидком и кристаллоподобном состоянии, 7 кг прекурсоров для изготовления наркотических веществ.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли разнообразное лабораторное оборудование: шланги, канистры, пластиковые и стеклянные бутылки, охладитель, колбы с наслоениями порошкообразного вещества белого цвета.

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Изъятое направлено на проведение экспертного исследования.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.





Фото: сайт Нацполиции