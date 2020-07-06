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Доходы от платных дорог не покроют убытки на их обслуживание, - Хомич

Доходы от платных дорог не покроют убытки на их обслуживание, - Хомич

27 мая 2020 года группа народных депутатов Украины зарегистрировала два взаимосвязанных законопроекта №№3544 и 3545 о внесении изменений в некоторые законодательные акты и Бюджетный кодекс об установлении платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования для многотоннажного грузового транспорта.

 В случае принятия документов доходы от нового дорожного сбора не покроют расходов на создание и обслуживание системы взимания сбора.

Такое предположение в своей авторской колонке на портале НВ, высказала директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" Инна Хомич.

"Заключительными и переходными положениями законопроекта №3544 предусмотрено, что с 1 января 2021 года, плата за проезд автомобильными дорогами общего пользования будет взыматься исключительно с транспортных средств иностранных перевозчиков, которые осуществляют транзит по территории Украины. А с 1 января 2024 года, платить придется и украинским транспортным компаниям. Однако в финансово-экономическом обосновании ко второму законопроекту №3545 сумма бюджетных поступлений рассчитана, исходя из общего трафика грузовых автомобилей. То есть, расчеты финансовых поступлений от взимания дорожной платы от иностранных компаний не проводились. В целом депутаты планируют ежегодно собирать с грузоперевозчиков около 8 млрд 913 млн грн. При этом вполне очевидно, что поступления от иностранцев будут в несколько раз меньшими. Сколько – никто не знает, так как, повторюсь, соответствующих расчетов попросту нет", - свидетельствует автор.

Вместе с тем, Хомич обращает внимание на то, что в соответствии с тем же финансово-экономическим обоснованием, капитальные инвестиции в построение самой системы взимания платы (приобретение камер автоматической фиксации, строительство расчетного центра, разработку программного обеспечения, приобретение терминалов оплаты и так далее), составят чуть больше 6 млрд 611 млн грн. Кроме того, операционные затраты на заработную плату, обслуживание программного обеспечения, терминалов оплаты и многое другое выльются еще в 1 млрд 837 млн грн в год. Предлагаемые законопроектом №3544 изменения к ст.3 Закона "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" предусматривают, что все вышеперечисленные затраты будут осуществляться из Государственного дорожного фонда.

"Возникает первая серьезная коллизия. Получается, что более 6 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете на строительство и ремонт дорог, после принятия законопроектов будут направлены на внедрение системы взимания платы с иностранных перевозчиков. А вот сколько денег государство получит от иностранцев, еще раз повторюсь, никто не знает. Вместе с тем, с высокой долей вероятности можно предположить, что доходы от дорожного сбора окажутся существенно меньше капитальных инвестиций. Скорее всего, даже операционные затраты на обслуживание системы взимания дорожной платы чрезмерно превысят бюджетные поступления", - полагает эксперт.

Инна Хомич приходит к выводу, что на протяжении нескольких лет (по крайней мере до момента сбора дорожной платы со всех, в том числе и украинских транспортных компаний), строительство и ремонт дорог в Украине будет финансироваться на минимальном уровне, поскольку целевые средства бюджета, в случае принятия законопроектов, будут направляться не на модернизацию и строительство дорог, а на построение и содержание платежной системы.

Автор: 

дороги (2512) законопроект (3222)


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Топ комментарии
+5
а если еще на платных дорогах игровые автоматы поставить?
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06.07.2020 14:54
+5
По-європейськи платні дороги можуть бути тільки там де є паралельна безплатна дорога, щоб водій мав вибір. Дозволена швидкість на платній 130 км/год, а на безплатній 80-90 км/год, при тому що на безплатних є проїзд через міста (не у всіх містах є об'їзні) і містечка, а там є світлофори і пішоходи. Якщо немає можливості побудувати платну щоб не рухати безплатну дорогу, то платна дорога є безплатною на цьому відрізку.
Дороги мусять бути в хорошому стані бо без хороших доріг не може бути розвинутої економіки. На неякісних дорогах б'ється техніка і б'ються і калічаться люди, а якщо врахувати лікування і пенсійне забезпечення калік, то побудувати і підтримувати дороги в хорошому стані дешевше обходиться - то давно порахували і зрозуміли в країнах де в країнах в яких хороші дороги. Людина повинна мати можливість без проблем швидко приїхати на роботу і з роботи, щоб мати час відпочити бо завтра знову на роботу. Від цього залежить продуктивність праці і втрачені робочі дні через хвороби (на лікарняному).
Всім хто вивчав совкову економіку в вузах пора переучуватись, або доучуватись щоб розуміти такі прості речі.
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06.07.2020 15:01
+4
Смешно в Польше денег хватает и на содержание и в бюджет очень прилично капает а у нас нихера не сделали и уже плачут нехватит
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06.07.2020 15:03
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директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" Инна Хомич, да так и скажи нам платить просто не хочется
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06.07.2020 14:52 Ответить
Смешно в Польше денег хватает и на содержание и в бюджет очень прилично капает а у нас нихера не сделали и уже плачут нехватит
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06.07.2020 15:03 Ответить
"Знайшов єврей пачку грошей, порахував і сказав про себе: "мало"".
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06.07.2020 15:39 Ответить
Читать учись!
Она сказала, что Законы писать надо УЧИТЬСЯ!
Никакого обоснования нет. Никаких расчетов нет.
А предполагаемая в законе "прибыль" не покроет даже введения механизма сбора этой оплаты.
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06.07.2020 15:05 Ответить
Ох уж єти дольнобойщики и засранці
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06.07.2020 14:52 Ответить
а если еще на платных дорогах игровые автоматы поставить?
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06.07.2020 14:54 Ответить
проезжаешь мимо? дай пять однорукому бандиту!
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06.07.2020 14:55 Ответить
а если еще и игривых девочек...
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06.07.2020 15:52 Ответить
тогда и дорогу можно не достраивать...
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06.07.2020 16:06 Ответить
или сделать для специальную полосу для катания игривых девочек, с тремя лежачими полицейскими на одном метре.
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06.07.2020 16:08 Ответить
И групповые туры по кругу на автобусе... Да мы бы замутили нехилый бизнес...
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06.07.2020 16:35 Ответить
Клиенты и девочки сами инвестируют в достройку. Для расширения рынка услуг.
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06.07.2020 16:33 Ответить
укравтодор с блекджеком и шлюхами!
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06.07.2020 17:13 Ответить
Прикинь, они бы нам за ямы, кочки и ухабы доплачивали бы!
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06.07.2020 17:15 Ответить
-эй журналюга!
-чего?
-сейчас танк проезжать мимо будет.
- и что?
-перевернись на живот и прижмись к земле ****, говорят ощущения будут просто обалденные...
(из т/с поколение убийц)
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06.07.2020 18:25 Ответить
Граждане, не паникуйте, мы идем не на дно, а в светлое будущее...🤗
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06.07.2020 14:59 Ответить
Граждане опасаются не за светлое будущее, а за то, что им ещё долго придётся отстирывать тёмные пятна страха перед настоящим.
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06.07.2020 15:31 Ответить
По-європейськи платні дороги можуть бути тільки там де є паралельна безплатна дорога, щоб водій мав вибір. Дозволена швидкість на платній 130 км/год, а на безплатній 80-90 км/год, при тому що на безплатних є проїзд через міста (не у всіх містах є об'їзні) і містечка, а там є світлофори і пішоходи. Якщо немає можливості побудувати платну щоб не рухати безплатну дорогу, то платна дорога є безплатною на цьому відрізку.
Дороги мусять бути в хорошому стані бо без хороших доріг не може бути розвинутої економіки. На неякісних дорогах б'ється техніка і б'ються і калічаться люди, а якщо врахувати лікування і пенсійне забезпечення калік, то побудувати і підтримувати дороги в хорошому стані дешевше обходиться - то давно порахували і зрозуміли в країнах де в країнах в яких хороші дороги. Людина повинна мати можливість без проблем швидко приїхати на роботу і з роботи, щоб мати час відпочити бо завтра знову на роботу. Від цього залежить продуктивність праці і втрачені робочі дні через хвороби (на лікарняному).
Всім хто вивчав совкову економіку в вузах пора переучуватись, або доучуватись щоб розуміти такі прості речі.
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06.07.2020 15:01 Ответить
Тут дороги будують по римському методу - шарами. Шар каменюк, шар менших каменюк, потім щебінь і т.п. (я не спец, просто бачив) і вже поверху шар асфальту і всі ці шари трамбують. Коли шар асфальту зносився, його зішкрібають, спеціальними машинами-порохотягами збирають, везуть кудись, там нагрівають, добавляючи бітум і щебінь, і знову укладають туди звідки звідки взяли.
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06.07.2020 15:18 Ответить
Доходы от платных дорог не покроют убытки на их обслуживание зеленьіми дураками - Хомич
------------------------
Я трохи в правив заголовок🤔
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06.07.2020 15:03 Ответить
Хоміч не порахувала скільки вкраде зевлада на будівництві доріг.
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06.07.2020 15:08 Ответить
Знайшов Мойша на дорозі гаманець. Дістав гроші, перерахував - не вистачає!
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06.07.2020 15:13 Ответить
Треба спробувати зменшити рівень відкатів - може, тоді й окупляться
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06.07.2020 15:19 Ответить
С каких грузоперевозчиков вы собираетесь что-то взять? Все будет включено в стоимость товара - за все в полной мере заплатят нелохи
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06.07.2020 15:20 Ответить
Большинство дорог и мостов в Украине проектировалось в те времена, когда максимальный вес грузовика был 5 тонн, и проезжали максимум 4 раза за день.
Выхода два: Строить новые дороги и мосты, рассчитанные на 60-тонники и 10 штук одновременно.
Либо ограничить проезд до запланированной нагрузки.
Есть третий, но он может не понравится некоторым автолюбителям - платный проезд для всех, 5 евро/км. Тогда будут деньги на ремонты.
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06.07.2020 15:22 Ответить
5 евро? А почему бы и нет? Взял ыпотеку - сьездил в Кирилловку на 3 дня😁
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06.07.2020 15:32 Ответить
Почему в Украине все не как у людей?
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06.07.2020 17:55 Ответить
А если на дорогах ещё наркотиками приторговывать, то может и хватит на ремонт и строительство дорог!! плюс по 5 Евро за1 км это законодательно, а с грузовиков по 25 Евро за 1км. Можно ограничить грузоподъёмность грузовиков, но не фанатично, допустим до 25 -30 тонн
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06.07.2020 20:30 Ответить
 
 