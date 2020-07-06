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В июне авиатрафик в воздушном пространстве Украины упал на 87,1%, - "Украэрорух"

В июне авиатрафик в воздушном пространстве Украины упал на 87,1%, -

В июне 2020 года трафик в воздушном пространстве Украины упал на 87,1% по сравнению с июнем прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух"), передает Цензор.НЕТ.

В целом в минувшем месяце "Украэрорух" обслужил 4,584 тыс. полетов, из которых 1403 - внутренние (сокращение количества на 53,9% по сравнению с июнем-2019), 1650 - международные (сокращение количества на 89,5%) и 1531 - транзитные (сокращение количества на 90,8%).

Украинские авиакомпании выполнили в июне 1778 рейсов, иностранные – 2806 рейсов.

При этом наибольшим остается падение объемов транзитных полетов в украинском воздушном пространстве – этот показатель в июне 2020 года почти на 91% ниже по сравнению с соответствующим показателем 2019 года.

"Транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания - в частности, в структуре доходов "Украэроруха" к 2014 году доля таких поступлений равна почти 70%. За шесть лет потери по наиболее прибыльному источнику поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 млрд грн", - рассказали в "Украэрорухе".

По данным предприятия, Киевский районный диспетчерский центр в июне показал снижение трафика на 86,3% (2543 полета), Днепровский – на 70,4% (798), Львовский – на 89,3% (1927), Одесский – на 90,3% (1120).

Как сообщалось, в мае общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составило 3237 рейсов, в апреле - 2372 рейса.

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Автор: 

Украэрорух (40) авиасообщение (793)


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если сообщение было закрыто, то кто тогда эти 13 без малого %?
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06.07.2020 14:52 Ответить
..грузовики..чартеры...спецрейсы...))))
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06.07.2020 20:20 Ответить
Слово "упал" _ явно нє "кошєрноє"..
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06.07.2020 14:53 Ответить
Это называется "конец эпохи бедности" для всех кто живёт за счёт авиации. Половину сотрудников аэропортов уже уволили.
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06.07.2020 15:03 Ответить
"Хуже уже не будет"(С)
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06.07.2020 15:55 Ответить
Вчера какой то Зембил летал туда сюда на двухмоторном самолете,видимо вкусил шару дешевого ковидного топлива.
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06.07.2020 15:04 Ответить
"В июне авиатрафик в воздушном пространстве Украины упал на 87,1%, - "Украэрорух""

И что же это так то?
Кто же виноват?
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06.07.2020 15:54 Ответить
Аэропорты на карантине, кто же Аэро-рухался?
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06.07.2020 16:06 Ответить
 
 