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Новости
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"Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов

Государственные налоговая и таможенная службы показывают "отрицательные результаты" работы после смены руководителей.

 Об этом в интервью LIGA.net заявил народный депутат от Слуги народа, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Министр (финансов Марченко. - Ред.) взял на себя ответственность [когда увольнял прежних руководителей Сергея Верланова и Максима Нефьодова. - Ред.], ждем от него результата. Если у него будут результаты положительные - победителей не судят. Если результаты отрицательные, а мы сейчас, к сожалению, видим результаты отрицательные, то такое решение вызывает очень и очень много вопросов", - сказал Гетманцев.

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Относительно налоговой Гетманцев отмечает два момента: существенное снижение плана и сокращение поступлений по сравнению с 2019 годом.

"План был сильно скорректирован, и индикативы понижены с 31 млрд до 21,3 млрд. Вопрос к министру финансов - разве экономика страны упала на 30%? Нет. Почему такое понижение? Конечно, проще требовать у ГНС перевыполнение плана на 10% - кстати, эта задача не выполнена по июню - если до этого уменьшить его на 30%. По сравнению со старыми индикативами невыполнение плана составило 15%. В июне мы снова (как и в мае) видим уменьшение поступлений год к году (26,7 млрд при 28 млрд в 2019", - пояснил он.

По словам главы комитета, увеличение сальдо по НДС год к году - это позитивный сигнал, хотя и "некоторые эксперты и связывают увеличение с уменьшением импорта и уменьшением импортного налогового кредита в системе".

"С третьей стороны, мы вынуждены констатировать полный провал работы со спиртом, поступления от которого упали, хотя еще в марте и апреле превышали плановые в 7 и 5 раз соответственно! Это очевидный откат назад. Объективное падение НДФЛ и налога на прибыль может и должно быть компенсировано за счет других платежей", - сказал Гетманцев.

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По его словам, ситуация на таможне гораздо хуже, чем в налоговой.

"Плановые показатели (индикативы) также были уменьшены на 30% и даже эти планы таможня не выполнила в мае. В июне уменьшенный план был выполнен, однако, это меньше, чем в аналогичные месяцы при команде Максима Нефьодова. Серый импорт идет, бюджет получает меньше, системной работы с таможенной стоимостью нет, мы имеем срыв сроков по реформе таможни. При Нефьодове делалось хотя бы это", - отметил глава комитета.

Автор: 

Госпогранслужба (6475) Минфин (1556) налоговая (931) таможня (1959) Нефьодов Максим (236) Верланов Сергей (114) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+6
Крылов про это писал.
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06.07.2020 15:12
+6
У Трускавці Крилова не приходили.
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06.07.2020 15:15
+5
Гетманцев -великий специалист по киданию: рулетка, кости, стаканы...
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06.07.2020 15:23
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Государственные налоговая и таможенная службы показывают "отрицательные результаты" работы после смены руководителей. Источник: https://censor.net.ua/n3206331
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Це заздалегідь було відомо.
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06.07.2020 15:10 Ответить
то поменяйте их местами..или офисы в горошек покрасьте,
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06.07.2020 15:12 Ответить
Крылов про это писал.
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06.07.2020 15:12 Ответить
У Трускавці Крилова не приходили.
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06.07.2020 15:15 Ответить
Гетманцев Даниил - народный депутат партии "Слуга Народа".
Он же главное звено компании Jurimex.
Ранее трудился в качестве помощника народного депутата ВР - Сивковича Владимира (фракция Партии регионов).

Даниил партнер и основатель "М.С.Л" (Молодьспортлото)

Гетманцев решил признаться в том, что на самом деле "лотерея" работала в тени.




Специально для этого трудились юристы, а также специалисты с образованием, создавая легальные схемы.

Будучи студентом, Гетманцев трудился штатным юристом в компании "МСЛ".
Когда происходила приватизация, эксперт получил статус акционера лотерейного оператора.
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06.07.2020 15:16 Ответить
В 2016 году Гетьманцев https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ участвовал в конкурсе на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, однако из конкурса выбыл.

В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia LTD, зарегистрированной на Виргинских островах, которая фигурирует в деле "Приватбанк против экс-владельцев" и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому.
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06.07.2020 15:17 Ответить
По данным аналитической системы YouControl, по состоянию на 15.03.2019 года, Гетманцев Данил Александрович http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/Q6pjfBf8.pdf значился среди 8 участников основанного 28.09.1998 года ООО "М.С.Л." (ЕГРПОУ http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/GFOYzdrS.pdf 30109292 ), профиль - организация азартных игр.
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06.07.2020 15:18 Ответить
Гетманцев -великий специалист по киданию: рулетка, кости, стаканы...
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06.07.2020 15:23 Ответить
Бггг...
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06.07.2020 15:25 Ответить
После смены Гетьмана на членограя тоже заметны перемены к худшему. И в жизни, и в политике, и в экономике.
Может предложить шмаркле вернуться в квартал?
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06.07.2020 15:28 Ответить
Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским главой Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил,
о причастности нардепа "Слуги народа" Максима Павлюка к масштабным контрабандным схемам.
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06.07.2020 15:29 Ответить
НЕ, ребята, идите вы в жопу!
И при Сене, и при Гросе был какой-то Кабинет министров, а сейчас - какая-то дворовая команда по футболу - все бегут забивать, а в воротах - никого!
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06.07.2020 15:35 Ответить
Я і правда досі не розумію які були претензії до Гройсмана. Жодного разу не чув щоб особисто його звинуватили у корупції. Сєня, кажуть, ліс карпатський за кордон у Румунію гнав. А от про Гройсмана такого не чув.
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06.07.2020 16:23 Ответить
Ой, было и про Гросю! Только в основном все поливали Петю.
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07.07.2020 10:11 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов" - в таком у разі і ЗЄнєлоха треба міняти.
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06.07.2020 15:39 Ответить
А ведь за этим гамном еще и прибирать придется. И сколько времени это займет никто не знает.
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06.07.2020 15:44 Ответить
Ага! Они еще не "отбили" сумму взятки, что купили себе посады!
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06.07.2020 15:46 Ответить
Налоговая и таможня - это всего лишь фискальные органы. Как они должны показывать результаты? Чего результаты? Они только показывают состояние экономики по результатам действий вашего тупого правительства!

Простой план избавить таможню от несвойственной ей функции и заодно решить пару экономических проблем: освободить весь экспортный трафик от пошлины и соответственно максимально упростить декларирование, а с импортного собирать тлько НДС, да и то, с роскошных артикулов. Точка.
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06.07.2020 15:56 Ответить
Тебя самого пора уже вышвырнуть,работать на благополучие банковской мафии ценой уничтожения малого бизнеса - это преступление,тем более мы уже знаем,как тщательно ты изучаешь российские законы и требуешь принятия аналогичных в Украине.
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06.07.2020 16:06 Ответить
Це очевидно що друзі Зе і Коломойші сіли на потоки!!! Час вішати гандонів за яйця!!!
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06.07.2020 16:32 Ответить
Им пох на Гетманцева, за один день уволить не законно, со своих вернёт. А потом ещё и посадят за беспредел
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06.07.2020 17:00 Ответить
уже после второй смены зеновых лицц результы отрицательные, это уже тенденция
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06.07.2020 17:07 Ответить
А які результати зеленої влади є позитивними? Для зеботів - скинули Порошенка, а для України?
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06.07.2020 19:54 Ответить
 
 