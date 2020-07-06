"Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов

Государственные налоговая и таможенная службы показывают "отрицательные результаты" работы после смены руководителей.

Об этом в интервью LIGA.net заявил народный депутат от Слуги народа, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Министр (финансов Марченко. - Ред.) взял на себя ответственность [когда увольнял прежних руководителей Сергея Верланова и Максима Нефьодова. - Ред.], ждем от него результата. Если у него будут результаты положительные - победителей не судят. Если результаты отрицательные, а мы сейчас, к сожалению, видим результаты отрицательные, то такое решение вызывает очень и очень много вопросов", - сказал Гетманцев.

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Относительно налоговой Гетманцев отмечает два момента: существенное снижение плана и сокращение поступлений по сравнению с 2019 годом.

"План был сильно скорректирован, и индикативы понижены с 31 млрд до 21,3 млрд. Вопрос к министру финансов - разве экономика страны упала на 30%? Нет. Почему такое понижение? Конечно, проще требовать у ГНС перевыполнение плана на 10% - кстати, эта задача не выполнена по июню - если до этого уменьшить его на 30%. По сравнению со старыми индикативами невыполнение плана составило 15%. В июне мы снова (как и в мае) видим уменьшение поступлений год к году (26,7 млрд при 28 млрд в 2019", - пояснил он.

По словам главы комитета, увеличение сальдо по НДС год к году - это позитивный сигнал, хотя и "некоторые эксперты и связывают увеличение с уменьшением импорта и уменьшением импортного налогового кредита в системе".

"С третьей стороны, мы вынуждены констатировать полный провал работы со спиртом, поступления от которого упали, хотя еще в марте и апреле превышали плановые в 7 и 5 раз соответственно! Это очевидный откат назад. Объективное падение НДФЛ и налога на прибыль может и должно быть компенсировано за счет других платежей", - сказал Гетманцев.

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По его словам, ситуация на таможне гораздо хуже, чем в налоговой.

"Плановые показатели (индикативы) также были уменьшены на 30% и даже эти планы таможня не выполнила в мае. В июне уменьшенный план был выполнен, однако, это меньше, чем в аналогичные месяцы при команде Максима Нефьодова. Серый импорт идет, бюджет получает меньше, системной работы с таможенной стоимостью нет, мы имеем срыв сроков по реформе таможни. При Нефьодове делалось хотя бы это", - отметил глава комитета.