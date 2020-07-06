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Новости Нормандские переговоры
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Песков о встрече в "нормандском формате": "Никто никакие ультиматумы не ставил"

Песков о встрече в

Кремль заявляет, что подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ якобы не ставила никаких ультиматумов, а Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он опроверг сообщения о том, что Россия якобы выдвигала ультиматум Украине по внесению предложений по изменению в свою конституцию до 6 июля.

"Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана, и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать", - заявил Песков.

Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "не имеет территориальных претензий к соседям", - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1894) россия (95683) Донбасс (26956) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+10
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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06.07.2020 15:18
+7
По итогам этой встречи могу сказать одно - украинцы, готовтесь к большой войне. Параша к ней уже готова. С учётом развала ВСУ ЗЕ и его шоблой, готова вдвойне.
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06.07.2020 15:28
+3
от брехливе кацапське лайно)
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06.07.2020 15:25
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Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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06.07.2020 15:18 Ответить
а мне не нравится.
куда приятней слушать оправдания перед неминуемой расправой...
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06.07.2020 15:21 Ответить
Письков, надоел...ПНХ!
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06.07.2020 15:24 Ответить
от брехливе кацапське лайно)
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06.07.2020 15:25 Ответить
опять несёт пургу
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06.07.2020 15:26 Ответить
По итогам этой встречи могу сказать одно - украинцы, готовтесь к большой войне. Параша к ней уже готова. С учётом развала ВСУ ЗЕ и его шоблой, готова вдвойне.
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06.07.2020 15:28 Ответить
Самое смешное, в случае проблем, Писькову негеде прятаться. Ни в рыфляндии, ни в Европе. Пару стран Южной Америки и все.
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06.07.2020 15:29 Ответить
Всемирное антидопинговое агентство выявило положительные допинг-пробы у более чем 50 российских спортсменов. Об этом рассказал президент WADA Витольд Банька.

Песков о встрече в "нормандском формате": "Никто никакие ультиматумы не ставил" - Цензор.НЕТ 4242

Он пояснил, что агентство получило доступ к данным Московской лаборатории благодаря восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года.

«Повторный анализ проб продолжается, но у нас уже есть образцы более чем 50 российских спортсменов, у которых обнаружили запрещенные вещества. Соответственно, можно ожидать их дисквалификации», - заявил Банька, передает Польское агентство печати.

Всего WADA проверила пробы 298 российских атлетов и передала полученные данные антидопинговым организациям.
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06.07.2020 15:36 Ответить
Зе нікому і нічого не обіцяв.🐸
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06.07.2020 15:41 Ответить
с ехидной улыбкой о дружбе и братнем украинском народе.рашист оккупировал и украинский Крым ,и начал войну оккупировав, часть украинского Донбасса - нет веры им
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06.07.2020 16:53 Ответить
Письков сегодня в ударе
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06.07.2020 16:57 Ответить
Хто його вдарив?
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06.07.2020 18:44 Ответить
Пидалик
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06.07.2020 20:20 Ответить
Брехун.
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06.07.2020 18:15 Ответить
Очень жаль, что всякие там хомчаки и зеленские,. фактически просрали полторагода по укреплению ВСУ!!
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06.07.2020 20:21 Ответить
 
 