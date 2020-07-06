Песков о встрече в "нормандском формате": "Никто никакие ультиматумы не ставил"

Кремль заявляет, что подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ якобы не ставила никаких ультиматумов, а Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он опроверг сообщения о том, что Россия якобы выдвигала ультиматум Украине по внесению предложений по изменению в свою конституцию до 6 июля.

"Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана, и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать", - заявил Песков.

Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "не имеет территориальных претензий к соседям", - Песков