Песков о встрече в "нормандском формате": "Никто никакие ультиматумы не ставил"
Кремль заявляет, что подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ якобы не ставила никаких ультиматумов, а Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он опроверг сообщения о том, что Россия якобы выдвигала ультиматум Украине по внесению предложений по изменению в свою конституцию до 6 июля.
"Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана, и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать", - заявил Песков.
Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года
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Он пояснил, что агентство получило доступ к данным Московской лаборатории благодаря восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2018 года.
«Повторный анализ проб продолжается, но у нас уже есть образцы более чем 50 российских спортсменов, у которых обнаружили запрещенные вещества. Соответственно, можно ожидать их дисквалификации», - заявил Банька, передает Польское агентство печати.
Всего WADA проверила пробы 298 российских атлетов и передала полученные данные антидопинговым организациям.