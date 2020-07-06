Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили
Исполнительный комитет Национального совета реформ уже начал подготовку предложений по судебной реформе.
Об этом сообщил глава исполкома Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.
"Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и в частности за поручение заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацсовета, чтобы их представить", - написал он в Facebook.
Саакашвили подчеркнул, что с момента получения от президента Украины Владимира Зеленского поручения подготовить реформу судебной системы началась волна судейской критики и недовольства.
"Мол суды - это независимая ветвь власти и нечего к нам лезть со своими реформами, у нас все и так хорошо. Вот только дело в том, что "хорошо" от этой насквозь гнилой системы только представителям этой же системы и отнюдь не людям. Ибо кого бы вы не спросили на улице, украинским судам не доверяет вообще никто. Похожую ситуацию мы имели в Грузии, где уровень коррумпированности судов и правоохранительных органов был заоблачным. Только наведя порядок в этих сферах мы смогли привлечь миллиарды инвестиций, а главное - дать уверенность нашим гражданам, которые бизнес завтра не рейдернут и страна живет по закону, а не по понятиям", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
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Напевно перевзуватися не комільфо.
А ось вашій "братві" це дійсно, як серпом по яйцях.
Это о них.
До влади прийшов овоч.
А цього разу ще пощастило, що до влади не дірвався "зажоп".
Питання - навіщо дерти дупу за "сбитого лётчика", який пять років більш опікувався схематозами та догівірняками, ніж потрібними справами?
І по-друге - навіщо робити собі куміра, звісно якщо не за гроші?
Та й не важливо, роблять це разом, чи по одному.
1. Якби Порох вкладав гроші у інтернет-активності, то він би виграв вибори. Однак, Порох у це гроші не вкладає.
2. Фантазії про те ніби Порох опікувався схематозами та договорняками - це фейки створені командою Зєлі для перемоги на виборах. Насправді Порох опікувався бюджетом та країною, внаслідок чого проблем з бюджетом за 5 років його роботи не було. Це Зєля опікується схематозами та договорняками, що стало видо вже через 3 місяця його правління. Навіть Янукович так не крав як Зєля.
3. Порох не "сбітий льотчик" (не розумію про що ти) а очільник активної оппозиції, який має непогані шанси на наступні вибори.
4. Порох мені не кумир. Просто... Яка розумная цьому альтернатіва? Жоден з більш достойних не набирає навіть 3% бар'єр. І я ж не дебіл щоб голосувати за промосковського клоуна який прутнем на піаніно грає.
5. Разом чи по одному - це найважливіше. Якби вони гризли окремо кожен свій кактус, то їх сили були б розпорошені а президент був би проукраїнський. А зараз все навпаки. Дебіли кучкуються, а розумні люди сваряться.
Сподіваюся що патріотичні сили об'єднаються і висунуть на наступні вибори одну сильну кандидатуру. Якщо цього не буде, розчаровані у Зєлі дебіли оберуть Бойка... І ось тоді буде ж*п*.
1). Вважаю, що виборці голосували не згідно активноті в інтернеті, а за результами діяльності попередніх років. Тут хоч вкладайся в інет-агітацію, хоч ні - результатів не буде.
2). Зеля підключився до передвиборної гонки майже в останню мить, і ці "фейки" розгоняти ніяк не міг. До речі, як що пам'ятаете, Пєдро як раз топив своїх супротивників у і-неті, в який гроші не "вкладав". Щодо бюджету кажати важко, у будь якому разі єкономічних змін майже не було. А ось схематози та договірняки - це стара провласна традиція, починаючи ще за часів Чучми.
3). Ця "активна опозиція" займається лише критиканством без будь яких раціональних ідей. Ну ще і воляє при любій нагоді щодо "політичних репресій". Хоча уся річ у перерозподілі сфер впливу.
4). Тут погоджуюсь, альтернативи ніякоїнема, і не передбачається. Я взагалі більш прихильник помірної технократії, але в в нашіх реаліях - це утопия.
5). И тут згоден, але лише в одному - "Дебіли кучкуються, а розумні люди сваряться".
Все їнше на межі фантастики, бо жоден не хоче поступитися своіми амбіціями перед їншим, компромісів вони шукати не вміють.
2) Зєл почав передвиборну гонку в 2015 році шляхом висміювання українства та моделювання себе як президента у кіноциклі "Слуга Народу". Його партія була зареєстрована в 2016 році, перейменована на ******* назву в 2017. Всі ці 4 роки центр Розумкова опитував населення і давав кварталу відомості про те що саме подобається населенню Навіть час оголошення про участь був обраний професійно вірно. Тому не будь наївним. Народ високопрофесійно розвели.
3) В мене таке відчуття що ви погано дивитеся за роботою опозиції. Одна система Нептун багато чого вартує. І такі вимоги як співпраця з МВФ та припинення друку гривні також конкретні. Щодо факту політичних репресій - тут нема чого оговорювати, бо його вже визнано всіма союзниками та Українською Гельсинською Спілкою. Політичний вплив власне Пороха мало цікавить. Це розумна та багата людина яка прагне увійти у Історію.
4) Нажаль нема. Але при Пороху хоча б мож було б бути впевненим що набуті досягнення не сплюндруються та проукраїнський вектор не зміниться доки не виплекається кращий лідер. А зараз радикальні прокремлівці набирають сили і відчувається загроза приходу до влади через чотири роки Бойка.
5) Мої сподівання з цього приводу без надії...
По третьому треба теж дивитися неупереджено, хоча я особисто ставлюся скептично.
По четвертому пункту я свою позицію вже висвітлив, можу тільки додати, що хотів би бачити у керма проукраїнську помірну технократію.
По п'ятому - без коментарів.
Що отримав Хан Соло за співпрацю з Республікою? - Посаду генерала та титул героя.
Що отримав Давос Сиворт від Станіса Баратеона? - Військову посаду та титули графа і лицаря.
Що отримав контрабандист Гладковський за співпрацю з Україною? - переслідування черні та прізвисько "Свинарчук".
Як бачите, проблема не в тому що хтось "заробляє на війні" а в тому що гомососи вважають ніби заробляти на війні - це погано.
Гладковського можна порівняти і з Джоном Пірпонтом Морганом старшим. За перекупівлю несправноі зброї у південиків, та перепродаж його північникам під час громадянської війни, на якому він заробив 25% чистого прибутку.
Його судили, але виправдали, завдяки зв'язкам в уряді, і в колах близькими до нього. Теж саме стосувалося і його афер з золотом в той же час. І в різний час подібних конфліктів з владою у нього було принаймні три.
Нічого не нагадує? Той же набір корумпованості і хабарництва.
Він був типовим олігархом того часу. Що правда ближче до кінця життя він активно займався меценатством і філантропією. Чого від наших "бізнесменів" не дочекаєшся.
Мені здається, що Україна зараз нагадує США стоп'ятдесятирічний давнини, і в даний час в правовому плані відстає мінімум років на п'ятдесят, а в економічному - і того більше.
До речі - його називали "піратом", або "корсаром".
От тим мені і подобаються Штати, що там своїх контрабандистів судять лише після війни, лише для того щоб розібрати дійсний механізм схем, і виправдовують якщо їх діяльність була вигідною країні.
При цьому, 25% прибутку на перепродажу зброї під час війни - нормально. 25% прибутку від вартості деталі яка коштує гіпотетичні 100 долярів і без якої не відремонтуєш систему на 100 тисяч долярів... це нормально.
Не бачу в описаному тобою прикладі ані корумпованості, ані хабарництва.
Бачу що 12 присяжних розглянувши справу визнали Моргана невинним бо... він був корисним своїй країні і нічого поганого своїй країні не зробив. І навіть ось це прізвисько "корсар" для американця - позитивне. Корсар - особа на публічній службі чиї заслуги перед батьківщиною визнаються а дії підтримуються.
Розумієш... сама оця неприязнь до людей які здатні створювати вигідні для держави схеми у будь-яких умовах - це вже радянщина. Очікування того що хтось має робити щось замість тебе безкоштовно тому що його обрали - це радянщина.
Як бачиш, спільного між Україною та США мало. В Україні лише 20% населення думають як американці. Більше 50% думають як радянські раби.
Звичайно, 25% при такому розкладі - не бозна який прибуток. Але Ви упустили один важливий момент - він перепродував несправну зброю. І я не схильний думати, що саме присяжні самостійно приймали рішення, беручи до уваги таку обставину. Вони або не знали про неї, або ж були куплені.
Нерозуміння, упереджений стереотип і заздрість до успішній людині - це спадщина совка на всьому пострадянському просторі, мабуть тільки крім країн Балтії.
Хоча і це має пояснення, бо майже всі наші бізнесмени та олігархи є по суті скоробогатенькі нувориші, які сколотили капітал на криміналі, або нащадки партійної номенклатури, які успішно освоювали приватизацію.
Головна їхня (США) відмінність від нас полягає в тому, що їхні майбутні олігархи переважно збивали капітал спекуляцією цінними паперами та грою на пониження акцій конкурентів, а також завдяки всілякої здорової кокуренції. Корпоративні змови з'явилися пізніше.
А призвисько "пірат" з'явилося через те, що йому приписували спорідненість з легендарним піратом Генрі Морганом. ))
І націоналісти, щоб стримувати обох та кошмарити якщо зазнаються.
Ви ж напевно і самі розумієте, що це, якщо не ідеальний, то добрий сценарій, але який на жаль апріорі нездійсненний.
На Пастора сподіватися теж не варто, його асоціюють з Педро, тим більше зараз, коли він погодився очолити його передвиборчий штаб. Крім того у нього немає підтримки у вигляді власної партії.
Загалом ситуація ніяка ...
І це незважаючи на те, що я оптиміст.
Подумалось почему то...
может для приличия хоть оставим парочку? - показывать иностранным делегациям как редких зверей...
Источник: https://censor.net/n3206347
Да... глубина там большая, на самом дне, судя по многочисленным нонсенс-заявлениям гидранта по вопросам правосудия.
Владимир https://replyua.net/politika/213701-stadion-kotoryy-vchera-s-pafosom-otkryval-zelenskiy-na-samom-dele-okazalsya-basseynom-dlya-igry-v-vodnoe-polo.html Зеленский , находясь в Одесской области, во время выполнения своих конституционных обязанностей на посту президента на официальном мероприятии общался с чиновниками на иностранном языке. Глава Одесской ОГА Куцкий и мэр Одессы Труханов - аналогично говорили на официальном мероприятии на русском. Видимо для высших чиновников https://replyua.net/news/odessa/ Одесса уже не Украина и выполнять свои обязанности государственным языком там не нужно.
Причому, як тут уже кимось писалося, не з числа членів сімей звільнених.
Бо немає у нас ні суду, ні суддів.
Может нам и народ поменять, чтоб не смешили весь мир избранием преза -клоуна?
Всё должна решать Рада. а не какой-то там Саак -Исаак.
Зеленський доручив Саакашвілі підготувати концепцію "революційної судової реформи" (1)
Судді ополчились на Саакашвілі: обурені радикальними заявами (2).
Украинские судьи - коррупционЭры, - все как один!, - будут против...
Зубами будут рвать тем кто ... посягнет...
И ...этому М. Саакашвили, - из понаехавших, - достанется, будет знать как трогать "святое"...
Они не для того покупали дипломы, а потом должности, что бы потом их выгнали не только за профнепригодность, а и из-за утраты/отсутствия доверия.
Почему так много вертЭпов и хороводов под судами, прокуратурой?
Из-за НЕДОВЕРИЯ!
Система порочна!
Круговая порука!
Для начала законодательно ввести ПРАВО обращаться с кассационной жалобой в МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд, а не гонять по кругу жертв украинского "правосудия" - "Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире!???
Вот интересно, когда зеленые тут нанего дела откроют?