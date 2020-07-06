Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили

Исполнительный комитет Национального совета реформ уже начал подготовку предложений по судебной реформе.

Об этом сообщил глава исполкома Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и в частности за поручение заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацсовета, чтобы их представить", - написал он в Facebook.

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Саакашвили подчеркнул, что с момента получения от президента Украины Владимира Зеленского поручения подготовить реформу судебной системы началась волна судейской критики и недовольства.

"Мол суды - это независимая ветвь власти и нечего к нам лезть со своими реформами, у нас все и так хорошо. Вот только дело в том, что "хорошо" от этой насквозь гнилой системы только представителям этой же системы и отнюдь не людям. Ибо кого бы вы не спросили на улице, украинским судам не доверяет вообще никто. Похожую ситуацию мы имели в Грузии, где уровень коррумпированности судов и правоохранительных органов был заоблачным. Только наведя порядок в этих сферах мы смогли привлечь миллиарды инвестиций, а главное - дать уверенность нашим гражданам, которые бизнес завтра не рейдернут и страна живет по закону, а не по понятиям", - заявил он.

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