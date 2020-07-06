Опубликован доработанный законопроект о медиа: его действие не будет распространяться на Netflix и другие стриминг-платформы
Netflix, Amazon Prime Video изъяты из числа субъектов, на которые распространяется регулирование закона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"Из числа субъектов, на которые распространяется регулирование Закона "О СМИ", изъяты иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы общего доступа к информации (в частности, Netflix, Amazon Prime Video). Из перечня условий применения проекта изъяты положения о критериях доступности сервиса на территории Украины и возможности оплаты их гражданами или юридическими лицами Украины с территории Украины", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев убежден, что государство будет готово заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа" и другие требования по налогообложению, предусмотренные украинским законодательством.
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Что касается власти. Если вы это читаете, заблокируйте, дебилы, и ютуб, там тоже есть премиум подписка. Да и вообще, надо заблокировать гугл, фейсбук, и все остальные иностранные сервисы, потому что они все зарабатывают деньги на рекламе, а налоги платят в США.
Закон и возможность его исполнения должны быть реалистичны и, кроме того, не создавать никаких неоправданных проблем и неудобств своим гражданам.
Мало что получится и, главное, создаст массу неудобств законопослушным гражданам собственной страны.
Если, например, вы гражданин Украины, то по закону обязаны платить налоги в Украине, но если поехали работать в Канаду, то никто в Украине от вас налогов требовать не будет. Канада - будет. Как и другая страна, где, возможно, налоги даже меньше. Не гоняться же за вами по всему свету, требуя налогов в казну Украины.