РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5022 посетителя онлайн
Новости
2 129 13

Опубликован доработанный законопроект о медиа: его действие не будет распространяться на Netflix и другие стриминг-платформы

Опубликован доработанный законопроект о медиа: его действие не будет распространяться на Netflix и другие стриминг-платформы

Netflix, Amazon Prime Video изъяты из числа субъектов, на которые распространяется регулирование закона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Из числа субъектов, на которые распространяется регулирование Закона "О СМИ", изъяты иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы общего доступа к информации (в частности, Netflix, Amazon Prime Video). Из перечня условий применения проекта изъяты положения о критериях доступности сервиса на территории Украины и возможности оплаты их гражданами или юридическими лицами Украины с территории Украины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев убежден, что государство будет готово заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа" и другие требования по налогообложению, предусмотренные украинским законодательством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода зафиксировали 40 нападений на журналистов в Украине, - НСЖУ

Автор: 

законопроект (3222) СМИ (3839) медиа (186) Netflix (23)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Цензура януковича вернулась.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:04
+2
Оставили лазейку для рашка-тв.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:08
+2
это устаревшая информация. Сейчас много людей переходят на легальный контент. смотрят даже не вменяемо дорогой по нашим меркам нетфликс. Далеко не всегда у пиратов можно найти новинку в 4к или на оригинальном языке с украинскими субтитрами.

Что касается власти. Если вы это читаете, заблокируйте, дебилы, и ютуб, там тоже есть премиум подписка. Да и вообще, надо заблокировать гугл, фейсбук, и все остальные иностранные сервисы, потому что они все зарабатывают деньги на рекламе, а налоги платят в США.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цензура януковича вернулась.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:04 Ответить
Оставили лазейку для рашка-тв.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:08 Ответить
Мне кажется, что на постсоветском пространстве легально пользуются этими сервисами единицы. Сейчас один сериал озвучивает 4-6 групп с очень неплохим качеством, девяностые отдыхают.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:13 Ответить
Якою мовою?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:16 Ответить
это устаревшая информация. Сейчас много людей переходят на легальный контент. смотрят даже не вменяемо дорогой по нашим меркам нетфликс. Далеко не всегда у пиратов можно найти новинку в 4к или на оригинальном языке с украинскими субтитрами.

Что касается власти. Если вы это читаете, заблокируйте, дебилы, и ютуб, там тоже есть премиум подписка. Да и вообще, надо заблокировать гугл, фейсбук, и все остальные иностранные сервисы, потому что они все зарабатывают деньги на рекламе, а налоги платят в США.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:40 Ответить
Хрень полная! Закон должен быть для ВСЕХ (без исключений)!
показать весь комментарий
06.07.2020 16:45 Ответить
Например, если у нас один президентский срок - 5 лет, то и в Америке Трамп должен быть президентом 5 лет. Придется Штатам отложить выборы на год.
Закон и возможность его исполнения должны быть реалистичны и, кроме того, не создавать никаких неоправданных проблем и неудобств своим гражданам.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:08 Ответить
А причем здесь Трамп и Зе? Это совершенно разные страны с различным (собственным) законодательством! Я пишу о том, что нормы закона одни для всех (без исключений) в той или иной стране (в каждой конкретно свои)!
показать весь комментарий
06.07.2020 17:17 Ответить
Там ещё вторая часть фразы. Воевать (а именно - воевать, то есть запрещать и блокировать) иностранные ресурсы в Интернете - глупость, если только эти ресурсы отвечают международному законодательству (не террористические, не детская порнография и т.п.)
Мало что получится и, главное, создаст массу неудобств законопослушным гражданам собственной страны.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:55 Ответить
я не про текст конкретно этого закона, я о ПРИНЦИПАХ любого закона!
показать весь комментарий
06.07.2020 18:03 Ответить
И я о принципах Да и далеко не любой закон распространяется на всех поголовно.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:21 Ответить
да не поголовно, но равная ответственность равных субъектов исключает привелегии
показать весь комментарий
06.07.2020 18:38 Ответить
И где здесь равные субеъкты? Они в разных юрисдикциях, вообще-то. Всего лишь.
Если, например, вы гражданин Украины, то по закону обязаны платить налоги в Украине, но если поехали работать в Канаду, то никто в Украине от вас налогов требовать не будет. Канада - будет. Как и другая страна, где, возможно, налоги даже меньше. Не гоняться же за вами по всему свету, требуя налогов в казну Украины.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:45 Ответить
 
 