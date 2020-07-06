Опубликован доработанный законопроект о медиа: его действие не будет распространяться на Netflix и другие стриминг-платформы

Netflix, Amazon Prime Video изъяты из числа субъектов, на которые распространяется регулирование закона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Из числа субъектов, на которые распространяется регулирование Закона "О СМИ", изъяты иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы общего доступа к информации (в частности, Netflix, Amazon Prime Video). Из перечня условий применения проекта изъяты положения о критериях доступности сервиса на территории Украины и возможности оплаты их гражданами или юридическими лицами Украины с территории Украины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев убежден, что государство будет готово заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа" и другие требования по налогообложению, предусмотренные украинским законодательством.

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