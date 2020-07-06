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Ночь на 5 июля в Киеве была самой жаркой за 140 лет, - обсерватория

Ночь на 5 июля в Киеве была самой жаркой за 140 лет, - обсерватория

Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского сообщила, что ночь на 5 июля 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение + 20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С", - указывается в сообщении.

Всего с начала года в Киеве установлены уже 24 температурных рекорда.

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Автор: 

жара (390) Киев (25580) погода (2819) рекорд (246) синоптики (57)


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Топ комментарии
+3
Температуру всегда меряют в тени, Солнце даёт прибавку на +15°С. У вас было +35°С.
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06.07.2020 16:29
+1
Мы в это время прохлаждались в Термезе, перед отправкой в Афганистан. После Афганистана, Ташкент запомнился, как город холодный...
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06.07.2020 16:43
+1
А в Днепре этой ночью, в час ночи было 27 градусов, так что ваш Киев до сраки.
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06.07.2020 19:43
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незнаю,что там в Киеве
у нас в 9 вечера 30
в обед нельзя сказать сколько,термометр расчитан на +50,столбик поднялся до заглушки пятница - воскресенье
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06.07.2020 16:26 Ответить
Температуру всегда меряют в тени, Солнце даёт прибавку на +15°С. У вас было +35°С.
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06.07.2020 16:29 Ответить
Всем очень повезло, что не испытали на себе +40°С ночью, было это в далёком 1983 г. в г.Катта-Кургане Узбекистан.
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06.07.2020 16:26 Ответить
Мы в это время прохлаждались в Термезе, перед отправкой в Афганистан. После Афганистана, Ташкент запомнился, как город холодный...
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06.07.2020 16:43 Ответить
Там воздух сухой... Жара легче переносится... Я в тех местах восемь лет прожил...
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06.07.2020 16:44 Ответить
Кушка, погранвойска 1985-1986, температура июль + 43-47
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06.07.2020 17:06 Ответить
Ночью? Был в Марах днём +60°С, Геок-Тэпэ днём +58°С.
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06.07.2020 19:01 Ответить
Кушкинская комендатура, Акрабат днем +57.
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06.07.2020 21:00 Ответить
Мы выжили несмотря ни на что.
Здоровья тебе.
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06.07.2020 23:00 Ответить
Удачи.
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07.07.2020 10:53 Ответить
Вчера Северодонецк: В тени +39, в 21:00 уже +29, утром в 5 утра +22,4, в 9 утра в тени +30
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06.07.2020 16:49 Ответить
Вчера Кривой Рог в тени 38, в 5 утра 23
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06.07.2020 17:01 Ответить
Запорожье сегодня 14.00 в тени +43.
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06.07.2020 18:29 Ответить
Официальная температура от метеостанции была +37°С. Температуру не меряют, когда вокруг асфальт.
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06.07.2020 19:07 Ответить
да но у меня термометр во дворе в постоянной тени на летней кухне прицеплен.
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06.07.2020 20:24 Ответить
А в Днепре этой ночью, в час ночи было 27 градусов, так что ваш Киев до сраки.
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06.07.2020 19:43 Ответить
они там вообще далеки от реальности.
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06.07.2020 20:25 Ответить
 
 