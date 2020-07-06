Ночь на 5 июля в Киеве была самой жаркой за 140 лет, - обсерватория
Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского сообщила, что ночь на 5 июля 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение обсерватории.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение + 20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С", - указывается в сообщении.
Всего с начала года в Киеве установлены уже 24 температурных рекорда.
Топ комментарии
+3 Gennadiy #466698
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+1 Виктор Паплинский
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+1 Павел Добрыня
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у нас в 9 вечера 30
в обед нельзя сказать сколько,термометр расчитан на +50,столбик поднялся до заглушки пятница - воскресенье
Здоровья тебе.