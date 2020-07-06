"Слуга народа" Гетманцев внес поправки в законопроект №1210 с нарушением Регламента Рады, - экономист Монин

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев подал поправки в законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", которые полностью игнорируют мнение бизнеса.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил эксперт экономических программ в Украинском институте будущего Даниил Монин, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще давно Ярослав Железняк (нардеп "Голоса". - Ред.) подал позитивный Законопроект о ликвидации анахронизма Книга покупок и продаж для ФОПов 1-2-3 группы в законопроекте 2524, который ВР приняла в первом чтении еще 20 декабря 2020 года. И вот 2524 ... рассматривался ко 2-му чтению на комитете и там ко 2-му чтению кроме поправок по сути к данной теме, Гетманцев вставил огромное количество поправок к законопроекту 1210 которые к тому же еще увеличивают базу и полностью игнорируют мнение бизнеса по этому законопроекту", - говорится в сообщении.

Экономист отмечает, что "слуга народа" Гетманцев добавил еще кучу поправок к закону по РРО.

"Таким образом тотально нарушен Регламент Верховной Рады, статья 116. Причем именно эта Рада приняла закон который вступил в силу 19.10.2019 что нельзя в законопроект вносить поправки не по сути законопроекта. И тем более срок подачи поправок установлен 14 дней... а прошло уже пол года. При этом комитет рекомендовал этот беспредел на вынос в зал, и 2524 теперь полностью искореженный по сути будет вынесет в зал для его принятия в целом", - объяснил Монин.

Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный Законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

Законопроект №2524 разработан с целью усовершенствования работы электронного кабинета налогоплательщика, упрощения налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота.

В частности, законопроектом предусмотрено, что копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

Также предлагается определить, что контролирующий орган ведет переписку с налогоплательщиками в электронной форме, если они подали заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

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