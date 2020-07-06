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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ и ЕС передают оборудование и расходматериалы для проведения тестов на COVID-19 в 27 украинских лабораторий

ВОЗ и ЕС передают оборудование и расходматериалы для проведения тестов на COVID-19 в 27 украинских лабораторий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансировании Европейского Союза до августа 2020 года поставит в 27 украинских лабораторий необходимые материалы для проведения тестов на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, закупленные материалы и оборудование будут распределяться среди лабораторий в соответствии с потребностями, определенными Министерством здравоохранения.

Общая стоимость поставок составляет 3,5 млн евро и включает расходные материалы, реагенты и критически важное лабораторное оборудование для ускорения, увеличения и автоматизации ПЦР-тестирования. Эти закупки являются частью программы помощи Европейского Союза Украине в рамках инициативы "Солидарность ради здоровья", которая реализуется в партнерстве с Европейским региональным бюро ВОЗ и направлена на предотвращение распространения COVID-19 в Украине.

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Все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ. Один ПЦР амплификатор позволяет проводить 400-600 дополнительных тестирований в день, а автоматическая станция экстракции РНК вдвое ускоряет процесс выявления наличия РНК вируса, указано в пресс-релизе.

Уточняется также, что ВОЗ в понедельник передала часть оборудования, расходников и реагентов в Киевский областной лабцентр Минздрава.

ВОЗ (777) карантин (16729) помощь (7822) Евросоюз (17151) гуманитарная помощь (1261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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вы, придурки, задолбали всех с лжепандемией.. голобородько проверяйте и всех шариковых депутанов.. под этот хаос, продолжается грабеж ресурсов Украины и народа..
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06.07.2020 16:34 Ответить
дурантинофіли,менше емоцій..
!! )
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07.07.2020 09:58 Ответить
Один ПЛР-ампліфікатор дає змогу проводити 400-600 додаткових тестувань за день, а автоматична станція екстракції РНК вдвічі прискорює процес визначення того, чи є РНК вірусу, зазначено в пресреліз

ЩО,лише один?
мало.
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07.07.2020 09:59 Ответить
 
 