РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4890 посетителей онлайн
Новости Украинские заложники в РФ
8 846 54

Бывшего украинского футболиста Василенко задержали в Москве, его обвиняют в шпионаже, - росСМИ

Бывшего украинского футболиста Василенко задержали в Москве, его обвиняют в шпионаже, - росСМИ

Василия Василенко задержали в октябре 2019 года якобы за незаконное перемещение через границу яда, взрывчатки или боеприпасов, позднее дело переквалифицировали в шпионаж. Украинца содержат в СИЗО.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает российского государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", - рассказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский

Об его аресте стало известно только сейчас, так как Василенко не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста, утверждает ТАСС.

В Мещанском суде Москвы ТАСС уточнили, что 19 июня срок ареста постановлением районного суда Василенко был продлен до 24 сентября. Детали уголовного дела в отношении подследственного содержат гриф "секретно".

Василенко 53 года. С 1992 по 2001-й он играл на позиции защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

Также на Цензор.НЕТ: Под посольством РФ в Киеве активисты требуют информацию о судьбе трех военнопленных. ФОТО

Автор: 

задержание (6679) россия (95683) украинцы (3864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Добро пожаловать в обнуленную рашку! Рудьковский уже насладился!
показать весь комментарий
06.07.2020 16:36
+21
и поделом ему.. нехер ездить к оккупантам и убийцам, мне таких вообще не жаль, и даже не надо пытаться его освобождать пусть делают с ним что хотят
сознательные украинцы туда не ездят
показать весь комментарий
06.07.2020 16:40
+19
ось вам і подяка від вашого "братнього народу", і казки про те, що не всі там такі, то політики війну почали.... почали можливо і політики.... але голосували і вибирали їх - ватоголові кацапи, яких тіпає при звучанні української мови......є ще бажаючі заробити у рашці?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось вам і подяка від вашого "братнього народу", і казки про те, що не всі там такі, то політики війну почали.... почали можливо і політики.... але голосували і вибирали їх - ватоголові кацапи, яких тіпає при звучанні української мови......є ще бажаючі заробити у рашці?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:35 Ответить
Добро пожаловать в обнуленную рашку! Рудьковский уже насладился!
показать весь комментарий
06.07.2020 16:36 Ответить
По данным агентства, Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года Источник: https://censor.net/n3206364\\\\\\\\\\\\\\\

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Источник: https://censor.net/n3206364
показать весь комментарий
06.07.2020 16:47 Ответить
От вам обличие рузького мира.бесмысленного и безпощадного.думал получил аусвайс и всё..... вход копейка - выход рубль
показать весь комментарий
06.07.2020 16:37 Ответить
Це матеріалдля майбутньої піар-кампанії Зєлєнского - обміняємо Василенка на кадрових аґентів ФСБ/ГРУ разом. Цікаво, що як обмінний фонд, він був взятий давно. Напевне, під якийсь конкретний випадок. Але не придався. Напевно наші того, на кого його планували обміняти, або відпустили, або обміняли. І тому його тримали в запаснику. І тут найцікавіше - що ж такого сталося саме тепер, кого притиснули, чи затримали з обойми ФСБ, що з зарасриків в тягнули Василенка?
показать весь комментарий
06.07.2020 18:14 Ответить
Хто тебе змушує вигадувати таку муйню? Нічим більше зайнятись?
показать весь комментарий
07.07.2020 12:33 Ответить
Те саме, що й тебе змушувало свого часу та й зараз змушує.😊 І тобі теж нічим зайнятися, бачу. Щодо Василенка, то знаючи тягу Зєлі до піару, я впевнений у своїх словах на 80 відсотків. Хіба що Василенка ніхто не збирається витягувати.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:56 Ответить
Ти мене постійно з кимось плутаєш - я іноді місцевих активістів спускаю з небес їх дебільності, а сам нічого не вигадую. Ось і тобі на небесах подобається...
показать весь комментарий
07.07.2020 18:59 Ответить
Та ты що, Господи? Не бери мене на Небеса! 😁
показать весь комментарий
07.07.2020 19:49 Ответить
Погнался за длиннім рубл'м - получт длинній срок.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:38 Ответить
Угу, всі гравці Торпедо (Мелітополь) цінуються на світовому ринку.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:08 Ответить
Ну не знаю, не знаю, какой там у в Бердянске и мелитополе мировой уровень, но у парашных "Волгаря" и "Махачкалой" с "Тамбовом" этот старый пердун был на вес паренной репы.
показать весь комментарий
06.07.2020 19:26 Ответить
никакого длинного рубля на обосРахе давно уже нет.

******** давно живут хуже среднего поляка или китайца.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:22 Ответить
Вже гірше Українця навіть.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:37 Ответить
Та и хер с ним. Я думаю его туда не силой везли
показать весь комментарий
06.07.2020 16:39 Ответить
зеленских обменяет его на убийц наших вонов, век воли не видать...
показать весь комментарий
06.07.2020 16:59 Ответить
То ти з буцигарні тут пишеш?
показать весь комментарий
07.07.2020 12:35 Ответить
Совершенно верно. Адекватным украинцам там делать нечего.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:00 Ответить
и поделом ему.. нехер ездить к оккупантам и убийцам, мне таких вообще не жаль, и даже не надо пытаться его освобождать пусть делают с ним что хотят
сознательные украинцы туда не ездят
показать весь комментарий
06.07.2020 16:40 Ответить
Рашиськая Фєдєрастія готує "матеріал" на обмін, буде чим вбивць своїх витягувати рашистам.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:38 Ответить
А вдруг он герой и ехал с целью ********* травонуть?
показать весь комментарий
06.07.2020 18:19 Ответить
Я кабы дико извиняюсь.
Человек за всю свою жизнь сыграл пару матчей за аматоров на первенство района.
Я в таком случае - звезда мировой величины.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:41 Ответить
дык, арестуйте весь ньюс ван со 112 и пришейте шпионские статьи!)
показать весь комментарий
06.07.2020 16:43 Ответить
Класс!
Это как бы Чикатило "пришить хвост статью за убийство" . кстати, еще и х.з., был ли он реально виновен, так шо тут я нарицательное использовал то.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:49 Ответить
"Хай сщастить "
Ну или
"не.…..й шастать"
показать весь комментарий
06.07.2020 16:43 Ответить
Нехай Щастить.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:43 Ответить
Об его аресте стало известно только сейчас, так как Василенко не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста Источник: https://censor.net/n3206364\\\\\\\\\\\\\\


такое вопиющее.... ну, как всегда на Рашке и стало известно так быстро? привет этому.... короче какому-то Фельбергу или Калману, ну, тот шо Гадю "защищал", адвокат типо(нет, он против власти, ага)
кстати за Гадю - а мож*д именно поэтому его так долго маринуют и всего полгода переквалифицировали в "шпионаж"?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:45 Ответить
Фейгін має автоматично захищати кожного бовдура, що поперся в Кремлерейх?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:10 Ответить
Фейгина давно лишили адвокатской лицензии.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:25 Ответить
Читал Шевченко и ел сало - ВИНОВЕН!
показать весь комментарий
06.07.2020 16:48 Ответить
болел за динамо)
показать весь комментарий
06.07.2020 16:56 Ответить
Нас рать. Что он там забыл, может кто-то объяснить? Что движет этими тупнями? Неужели недостаточно информации о войне и о том, что творится запоребриком?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:48 Ответить
Думаю что ездил нелегально "доставать" клистроны на С-300, как Волошенко(которого на этом поймали гебнявые)
Или авионику на МиГ-и.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:51 Ответить
Футболист и авионика с клистронами - это в разных измерениях пространственно-временного континиума
показать весь комментарий
06.07.2020 17:03 Ответить
а ведь хочется верить шо он не бухать поехал туда и не кореша его сдали, мол - эээ, тов. майор, вот вяжите нашего друга, скажете шо шпион(считает бабки), спасибо, тов. майор)
показать весь комментарий
06.07.2020 17:16 Ответить
Кто это?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:48 Ответить
Ракицкий - сто пудов - шпиён!!
показать весь комментарий
06.07.2020 16:50 Ответить
ФБС не спит...у нас тоже.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:52 Ответить
Я как бы не против что бы вся вата сьездила в Мацкву и ее там бы на цугундер . Но не спешат руцкомирцы .
показать весь комментарий
06.07.2020 16:52 Ответить
Він Ракицькому віз шпигунське обладнання.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:09 Ответить
Некий чувак арестован в Расии. Про ЧТО новость?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:19 Ответить
Ты сразу сверкнул логикой советского ракетчика! А ну-ка скажи что нибудь про судаков и мамалыгу,-только слюной не захлебнись!
показать весь комментарий
06.07.2020 18:20 Ответить
Друг мой, по такой жаре мамалыга прокиснет быстрее судаков! Как там твои национальные штаны "meini" из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь? Не промокают?
показать весь комментарий
06.07.2020 18:40 Ответить
Знаешь,что я сейчас сделал с тобой? Я тебя поскреб! И сразу увидел ТАРТАРИНА!
показать весь комментарий
06.07.2020 19:00 Ответить
Поскрести, мой друг, ты можешь только себя между ног. Но я тебя не виню!
Такая жара, а штаны мехом внутрь....
показать весь комментарий
07.07.2020 10:25 Ответить
Террористы готовят обменный фонд для очередного фарса с "обменом пленных".
показать весь комментарий
06.07.2020 17:26 Ответить
Догрався...
показать весь комментарий
06.07.2020 17:26 Ответить
Новинга про те, що не можна їхати зовсім до диких, бо там тобі положать в кашеню чи сумку що завгодно і зроблять терористом. Як показала практика і вести бізнес з ними не можна і краще їх до нас не пускати, бо будь хто з них, чи священник, чи жінка легкої поведінки, чи дипломат-привезуть підлянку. Вони є недолюди.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:27 Ответить
защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

А это точно ФУТБОЛИСТ ??
показать весь комментарий
06.07.2020 17:42 Ответить
ну и поделом, нехрен ездить к окупанту в гости. Пожизненное, чтобы другим неповадно было
показать весь комментарий
06.07.2020 17:57 Ответить
Я думал Ракицкий уже отксерил все архивы КГБ, ан нет!
показать весь комментарий
06.07.2020 18:14 Ответить
А тепер цього мудака в обмін на вбивць українського народу.
показать весь комментарий
06.07.2020 19:05 Ответить
Нужно поскорее заглянуть на Трансфермаркт. Новость об аресте 53-летнего защитника "Торпедо" Мелитополь может привести к взрывному росту мировых футбольных цен на защитников "Таврии" Новотроицкое и "Дружба" Бердянск.
показать весь комментарий
07.07.2020 00:56 Ответить
Не гаваришь паруски - ВИНОВЕН !
показать весь комментарий
07.07.2020 10:23 Ответить
 
 