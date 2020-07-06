Бывшего украинского футболиста Василенко задержали в Москве, его обвиняют в шпионаже, - росСМИ
Василия Василенко задержали в октябре 2019 года якобы за незаконное перемещение через границу яда, взрывчатки или боеприпасов, позднее дело переквалифицировали в шпионаж. Украинца содержат в СИЗО.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает российского государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", - рассказал собеседник ТАСС.
По данным агентства, Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж.
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Об его аресте стало известно только сейчас, так как Василенко не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста, утверждает ТАСС.
В Мещанском суде Москвы ТАСС уточнили, что 19 июня срок ареста постановлением районного суда Василенко был продлен до 24 сентября. Детали уголовного дела в отношении подследственного содержат гриф "секретно".
Василенко 53 года. С 1992 по 2001-й он играл на позиции защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).
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Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Источник: https://censor.net/n3206364
******** давно живут хуже среднего поляка или китайца.
сознательные украинцы туда не ездят
Человек за всю свою жизнь сыграл пару матчей за аматоров на первенство района.
Я в таком случае - звезда мировой величины.
Это как бы Чикатило "пришить
хвостстатью за убийство" . кстати, еще и х.з., был ли он реально виновен, так шо тут я нарицательное использовал то.
Ну или
"не.…..й шастать"
такое вопиющее.... ну, как всегда на Рашке и стало известно так быстро? привет этому.... короче какому-то Фельбергу или Калману, ну, тот шо Гадю "защищал", адвокат типо(нет, он против власти, ага)
кстати за Гадю - а мож*д именно поэтому его так долго маринуют и всего полгода переквалифицировали в "шпионаж"?
Или авионику на МиГ-и.
Такая жара, а штаны мехом внутрь....
А это точно ФУТБОЛИСТ ??