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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Двух бывших киевских "беркутовцев" будут судить за насильственный разгон протестующих на Майдане в 2013 году, - Офис Генпрокурора

Двух бывших киевских

Прокуроры ОГПУ совместно со следователями ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, "экс-беркутовцы" обвиняются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывшие правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем экс-правоохранители составили рапорты о задержании потерпевшего, в который внесли заведомо ложные сведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно взял под стражу экс-командира киевского полка "Беркута" по делу о расстреле Майдана, - ГБР

Автор: 

преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2478)


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Топ комментарии
+1
Почему только двух? Именно этот разгон стал детонатором Майдана...
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06.07.2020 16:44
+1
Пішли нарешті кримінальні справи по Майдану в суд.
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06.07.2020 16:45
+1
Мабуть, ці двоє недоробків залишили свої сліди у формі брехливих рапортів, чим задокументували свою участь в злочині.
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06.07.2020 16:47
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Почему только двух? Именно этот разгон стал детонатором Майдана...
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06.07.2020 16:44 Ответить
Мабуть, ці двоє недоробків залишили свої сліди у формі брехливих рапортів, чим задокументували свою участь в злочині.
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06.07.2020 16:47 Ответить
Пішли нарешті кримінальні справи по Майдану в суд.
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06.07.2020 16:45 Ответить
Не мрійте, бо їх виправдають чи обміняють.
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06.07.2020 17:02 Ответить
Не виключено, що у нинішніх "судах" можуть і виправдати - там давно засіли сєпари.
А обмін, як по мені, то якраз нормально: колись найкращим покаранням для іноземних любителів совка була їх еміграція в совок чи обмін на якогось дисидента.
Так і тепер в параші цим виродкам покажуть їх справжню цінність для параші. Нехай не одразу і не публічно. Нехай спочатку використають у брудній роботі, але потім покажуть, що вони зрадницька гидота.
І когось із наших повернуть від парашників за обміном. А то годуй цих бєркутастів на халяву. А потім вийдуть із тюряги і голосувати почнуть за зрадницьку срань типу ригоаналів-сдпуошників.
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06.07.2020 18:06 Ответить
Какая важная новость
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06.07.2020 16:49 Ответить
...представь себе, а что ты ещё важнее хочешь???
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06.07.2020 17:01 Ответить
ну как же-с, доллар по 8, евро по 10, повернутый Крым, ослобожденный Донбасс, все коррупционеры в тюрьмах - в общем, полная Эуропа и гэроям сала...
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06.07.2020 20:17 Ответить
А при потрохе про это даже и не думали.
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06.07.2020 16:51 Ответить
Расстрелять нафик ! я помню то видео когда эти питухи издевались над голым мужиком на морозе
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06.07.2020 16:55 Ответить
То вони знущалися над Гаврилюком.
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06.07.2020 17:05 Ответить
Судить этих тварей и никаких поблажек, да и не только двоих, там их дохрена было, всех под суд,
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06.07.2020 16:58 Ответить
Интересно будут судить тех кто разгонял а тех кто стрелял и убивал втихушку отпускают в кацапию или обменивают на тех кто ни в каких боевых действиях не участвовал и не являются ни участниками АТО ни ООС.Кацапия бомжей отлавливает и меняет на военных преступников.
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06.07.2020 17:23 Ответить
Виходить, саме ці двоє влаштували побоїще на Майдані, а решта вели себе чемно і пристойно?
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06.07.2020 17:24 Ответить
 
 