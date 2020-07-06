Двух бывших киевских "беркутовцев" будут судить за насильственный разгон протестующих на Майдане в 2013 году, - Офис Генпрокурора

Прокуроры ОГПУ совместно со следователями ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, "экс-беркутовцы" обвиняются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывшие правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем экс-правоохранители составили рапорты о задержании потерпевшего, в который внесли заведомо ложные сведения.

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