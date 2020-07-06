Две украинки пострадали в Польше в ДТП с участием двух автобусов и микроавтобуса, - МИД

Де гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести в ДТП с участием двух автобусов и микроавтобуса, которое произошло 5 июля в Польше.

Об этом "Укринформу" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла 5 июля около 8 вечера на автодороге между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве.

"По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, в результате этого ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести. Одной гражданке оказана первая медпомощь, она выписана из больницы. Вторая наша соотечественница находится в больнице г.Колобжег, угрозы ее жизни нет", - сообщил дипломат.

Отмечается, что к оказанию помощи украинкам привлечен Почетный Консул Украины в городе Щецин, и заверил, что дело находится на контроле Консульства Украины в Гданьске и Департамента консульской службы МИД.

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