Среднее число положительных тестов на COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - представитель ВОЗ Хабихт
В Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тыс. населения значительно выше, чем в Европе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.
"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", - отметил Хабихт.
По его словам, важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших. "Кроме того, это зависит от каждого из нас - как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус", - подчеркнул представитель ВОЗ.
Также он добавил, что ситуация в мире не позволяет говорить о спаде заболеваемости COVID-19.
"В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад. В Западной Европе ситуация немного улучшается - в Восточной - становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", - заявил представитель ВОЗ.
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ставали трамповцы перед местными своими там, тупо шоб потом улицы от говна не мыть, после справедливого применения по быдлу оружия
- то не надо обольщаться, там совсем иначе смотрят - там не знают шо можно делать половину от всех тестов - здоровым быыкам: попам, дупутатам, куче прочего говна ака - любовники, дворники, обслуга и прочие рабы воров и бандитов.
Единственный объективный критерий ситуации - число смертей на миллион населения.
Сравнивать ситуацию по числу тестов - практика безграмотных дебилов.
В одной стране в день проводят миллион тестов всем подряд, в другой пару тысяч людям с явным подозрением на заболевание, в третьей выборочно тестируют случайных людей плюс с признаками заболевания.
На основе разных условий проведения измерений нельзя построить абсолютно никаких закономерностей.
Таковы основные законы науки под названием статистика.
если по числу - бред, если по выживаемости - хи-хи-хи, пусть приедет.
\\\\\\\\\\"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе Источник: https://censor.net/n3206371\\\\\\\
да, я особоокрыленный - поясни что этот чел высрал. тут не абсолют ведь, ибо в той же Италии - ну скажем 300к. зараженных, при чуть большем населении.
что это он несет, либо ошибка перевода?
и кстати - число смертей =(зависит) от того шо выгодно. так что Китай, уступивший место Катару и Бельгии..... вызывает смех
А мистер знает как рассмешить. Он поди еще верит шо в Китае меньше заражений чем в Катаре.... Или в то что Путин всегда когда открывает хавальник - не лжет, либо не зевает.
Или в статистику нашу, ибо как пишут - имеешь бабло, иди сделай тест, ага - хрена. Только когда уже одной конечностью в гробу, может сделают, но результат доставят аккурат как "7 дней" будут праздновать, ой, ну, скорбить
це означає геніальність системи тестування нашого МОЗ,котра точніше визначає кому потрібні тести, а кому ні