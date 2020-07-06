Среднее число положительных тестов на COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - представитель ВОЗ Хабихт

В Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тыс. населения значительно выше, чем в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", - отметил Хабихт.

По его словам, важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших. "Кроме того, это зависит от каждого из нас - как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус", - подчеркнул представитель ВОЗ.

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Также он добавил, что ситуация в мире не позволяет говорить о спаде заболеваемости COVID-19.

"В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад. В Западной Европе ситуация немного улучшается - в Восточной - становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", - заявил представитель ВОЗ.