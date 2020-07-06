РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4857 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 751 15

Среднее число положительных тестов на COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - представитель ВОЗ Хабихт

Среднее число положительных тестов на COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - представитель ВОЗ Хабихт

В Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тыс. населения значительно выше, чем в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", - отметил Хабихт.

По его словам, важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших. "Кроме того, это зависит от каждого из нас - как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус", - подчеркнул представитель ВОЗ.

Читайте также: ВОЗ и ЕС передают оборудование и расходматериалы для проведения тестов на COVID-19 в 27 украинских лабораторий

Также он добавил, что ситуация в мире не позволяет говорить о спаде заболеваемости COVID-19.

"В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад. В Западной Европе ситуация немного улучшается - в Восточной - становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", - заявил представитель ВОЗ.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Что за ересь он несёт?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:50
+2
Тому що не чорні. Перед африканцями вони тепер на коліна стають
показать весь комментарий
06.07.2020 16:52
+1
Дивно, якби було б по іншому. Взагалі то українці для європи страшніші ніж африканці та ісламісти радикали. Хтось знає чому так?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно, якби було б по іншому. Взагалі то українці для європи страшніші ніж африканці та ісламісти радикали. Хтось знає чому так?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:49 Ответить
Тому що не чорні. Перед африканцями вони тепер на коліна стають
показать весь комментарий
06.07.2020 16:52 Ответить
ты еврей?
ставали трамповцы перед местными своими там, тупо шоб потом улицы от говна не мыть, после справедливого применения по быдлу оружия
показать весь комментарий
06.07.2020 16:57 Ответить
Что за ересь он несёт?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:50 Ответить
что ты подразумёваешь под словом "ересь"? если то что он высрал чет такое что все сделали так: (а мы думали совершенно противоположное)
- то не надо обольщаться, там совсем иначе смотрят - там не знают шо можно делать половину от всех тестов - здоровым быыкам: попам, дупутатам, куче прочего говна ака - любовники, дворники, обслуга и прочие рабы воров и бандитов.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:59 Ответить
Для особоодаренных последний раз поясняю.
Единственный объективный критерий ситуации - число смертей на миллион населения.
Сравнивать ситуацию по числу тестов - практика безграмотных дебилов.
В одной стране в день проводят миллион тестов всем подряд, в другой пару тысяч людям с явным подозрением на заболевание, в третьей выборочно тестируют случайных людей плюс с признаками заболевания.
На основе разных условий проведения измерений нельзя построить абсолютно никаких закономерностей.
Таковы основные законы науки под названием статистика.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:11 Ответить
так я тоже х.з. что и как этот .... возовец имеет в виду.
если по числу - бред, если по выживаемости - хи-хи-хи, пусть приедет.

\\\\\\\\\\"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе Источник: https://censor.net/n3206371\\\\\\\

да, я особоокрыленный - поясни что этот чел высрал. тут не абсолют ведь, ибо в той же Италии - ну скажем 300к. зараженных, при чуть большем населении.
что это он несет, либо ошибка перевода?

и кстати - число смертей =(зависит) от того шо выгодно. так что Китай, уступивший место Катару и Бельгии..... вызывает смех
показать весь комментарий
06.07.2020 17:20 Ответить
"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Источник: https://censor.net/n3206371\\\\\\\\\\\\\\\


А мистер знает как рассмешить. Он поди еще верит шо в Китае меньше заражений чем в Катаре.... Или в то что Путин всегда когда открывает хавальник - не лжет, либо не зевает.
Или в статистику нашу, ибо как пишут - имеешь бабло, иди сделай тест, ага - хрена. Только когда уже одной конечностью в гробу, может сделают, но результат доставят аккурат как "7 дней" будут праздновать, ой, ну, скорбить
показать весь комментарий
06.07.2020 16:55 Ответить
в Украине число заболевших - 49 043 на 5 июля население- 41. 98 млн . в Испании заболевших- 251 на 5 июля . население 46.94млн. Франция заболевших 167 000 . население 66.99 млн. На кого это легко проверяемый бред рассчитан ? в общем готовьтесь быть подопытными кроликами для воз
показать весь комментарий
06.07.2020 17:10 Ответить
Ярно Хабихт . Чиє це Ярно?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:32 Ответить
Важливим є смертність.А в нас вона мінімальна і буде такою.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:34 Ответить
От хтось може сказати,яка в цього Ярно зарплата і що він робить,щоб отримувати такі кошти? Добре що Америка відмовилась їх фінансувати.А то тільки від неї отримувала 450 мільйонів.Це ж шалені гроші.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:37 Ответить
В среднем по Европе это как в среднем по палате. В разных странах разные данные.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:28 Ответить
ні...
це означає геніальність системи тестування нашого МОЗ,котра точніше визначає кому потрібні тести, а кому ні
показать весь комментарий
06.07.2020 21:58 Ответить
 
 