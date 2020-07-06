Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий
Президент Владимир Зеленский не говорил прямо экс-главе НБУ Якову Смолию уходить в отставку с должности, однако дал это понять ответом на вопрос.
Об этом Смолий рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я у него сам спросил, кого будут подавать (на должность главы НБУ. - Ред.) ... Еще посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил... Все правление было приглашено вечером в Офис президента, где с ними общались", - сказал Смолий.
Он добавил, что Зеленский не просил его писать заявление о сложении полномочий, но утвердительно ответил на вопрос Смолия, должен ли он покинуть пост главы НБУ.
"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, стоит ли мне уволиться. Он ответил "да", - рассказал Смолий.
По его словам, обсуждая вопрос о сроках сложения полномочий, Зеленский назвал текущую неделю, поскольку необходимо успеть назначить нового главу центробанка до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы (17 июля), чтобы не было большого разрыва между увольнением и назначением нового главы НБУ.
Кроме того, экс-глава Нацбанка также прокомментировал сфабрикованные коррупционные скандалы, когда двух сотрудников НБУ арестовали за попытку получить взятку. В частности, он отметил, что такие скандалы создавались с целью дискредитировать правление НБУ.
"Цель, я думаю, дискредитировать руководство Национального банка. Снять его, изменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг "ПриватБанка", есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Нацбанка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", - добавил он.
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Смолий теперь как справжний джентльмен должен расказать в СМИ как именно зебил на него давил. Рубит правду матку, Яков!!!! Шарий с какахами уже на подходе
Я чего спрашиваю, ты ещё не умный, или уже в маразме?
И да, порохня, посмотрите его ответ в ВР, как обоссаный детсадовец мямлил бред
Голова НБУ Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" від GlobalMarkets Awards
21 жовт. 2019 10:22
Голова Національного банку України Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" у 2019 році від міжнародної газети GlobalMarkets.
Комітет GlobalMarkets Awards відзначив успіхи Якова Смолія як Голови центрального банку з дотримання послідовної монетарної політики в рік значних політичних змін у країні.
"Виборчий цикл, як в Україні цього року, у країнах з менш дисциплінованими центральними банками спричинив би підрив монетарної політики. Президентські та парламентські вибори були одним із найзначніших політичних потрясінь в Україні за останній час. Незважаючи на наявність окремих ініціатив забезпечити прискорення економічного зростання за рахунок пом'якшення політики НБУ, Голова Яків Смолій залишилися непохитними і дотримувалися політики високої облікової ставки, адже першочергове завдання центробанку - забезпечення низької інфляції", - https://www.globalcapital.com/article/b1hm4rxb5v3fjc/central-bank-governor-of-the-year-cee пояснили у GlobalMarkets вибір на користь українського центробанкіра під час оголошення результатів оцінювання досягнень світових полісімейкерів у сфері фінансів.
"Головне завдання Національного банку України - забезпечувати макроекономічну та фінансову стабільність у країні, незважаючи на кризи у світі, війну, яка досі триває в Україні, чи подвійні вибори, через які ми пройшли цього року. Нам вдалося забезпечити стабільність у рік значних політичних змін. Цьому сприяло зокрема те, що банківська система в Україні реформована, центральний банк є незалежною інституцією, а його політика є прозорою та зрозумілою для стейкхолдерів, і у нас є чітко окреслене бачення куди ми прямуємо", - наголосив Голова НБУ Яків Смолій.
Церемонія нагородження Якова Смолія відбулася у Вашингтоні під час спеціальної події Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, 19 жовтня.
Нагадаємо, на початку 2019 року Національний банк https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank--peremojets-kategoriyi-prozorist-central-banking-awards отримав нагороду Central Banking Awards від однойменного спеціалізованого міжнародного журналу за значні досягнення у прозорості та розбудові діалогу зі стейкхолдерами. Central Banking відзначив, що попри складну ситуацію в країні, починаючи з 2014 року, Національний банк України дотримувався політики прозорості, збільшив обсяг публічної інформації і наполегливо працював, щоб ця інформація була доступною та своєчасною для тих, хто її потребує. Ця нагорода свідчить, що у своїй комунікаційній стратегії Національний банк рухається у правильному напрямі. Адже міжнародна спільнота поставила Національний банк України пліч-о-пліч із центробанками Швеції, Канади, Чехії, Ірландії та Ізраїля.
Довідка
GlobalMarkets
Це офіційна газета, яка висвітлює щорічні збори таких організацій як МВФ та Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Азіатський банк розвитку, Азіатський банк інфраструктурних інвестицій та Міжамериканський банк розвитку. Газета раніше була відомою як Emerging Markets. Газета GlobalMarkets є частиною інформаційного ресурсу GlobalCapital.
GlobalMarkets Awards
Щороку газета GlobalMarkets оцінює досягнення світових полісімейкерів у сфері фінансів нагородою GlobalMarkets awards.
Нагороду отримують керівники центральних банків та міністри фінансів, які продемонстрували найбільші досягнення у своєму регіоні: Центральній та Східній Європі, Карибському басейні, Близькому Сході та Північній Африці, Африці південніше Сахари, Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Латинській Америці. Нагороджують полісімейкерів країн, що розвиваються, а тому стикаються з найбільшими викликами.
Під час визначення найкращого з центральних банків у першу чергу враховуються досягнення із забезпечення фінансової стабільності в умовах економічної та політичної турбулентності в країні.
Нагорода вручається щороку під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. У 2018 році найкращим Головою центробанку у регіоні Центральної та Східної Європи став Голова Центрального банку Хорватії Борис Вучич.
вже рік,як поїзди підпільно під насип пускають-так реваншу хочуть.
Чому в гарячу фазу війни такого не було?Так при владі й так були їхні гниди-збройні склади відкрито злітали у повітря(ніхто не покараний),докази на терориста-окупанта до міжнародних судів не доходили(спонсором терористів не визнали), мінські підписали(як і розроблений проект у 2005-му "Вільне Придністровя")і т.д.5-у владу 5-х на 5-му за 5-ть копійок утворили-думали Богами стали-замість 5-го Заповіту Божого "Не вбий!" вбили путлераси 13-ть тисяч(чортову дюжину)жертв і ще їм мало-зараз козацтво ряжене хочуть скрізь-знову Майдани по любій причині і сухопутній коридор в Крим.Народ,починайте вже думати-вас вже 29-ть років мають за непотріб такі сусаніни.
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Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.Инцидент произошел 6 июля.
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_159404391227369616303851_16541.jpg
https://dumskaya.net/news/masshtabnaya-avariya-na-odesskoy-zheleznoy-dorog-119459/
01.07.2020 19:37
Горький Лук.
Вынес из ФБ для понимания.
***
Мне никто рабочие места не создавал, я сам себе создал работу и только с продажи бумажных книг занёс в казну более полумиллиона гривен налогов. Это примерно раз в пять больше, чем получил сам.
На содержание обременительных дебилов, голосовавших за Зеленского.
А я ведь не добывал природный ресурс из недр. Я создавал его из вакуума. Плюс стоимость бумаги.
Плюс бескорыстная помощь людей, финансировавших донатом Кафедру. И все. Наш уголь не достался нам в подарок из окаменевших папоротников, мы создали его сами.
Теперь, при Зеленском, издательскому бизнесу настал, простите, пи$дец. Или близко к тому. Издать книгу власть активно мешает, но налоги с нее требует. На карантин закрывают типографии и буксторы, но налоговая вируса не боится.
А дебилы, оставшись без пайки, начали колотить по асфальту касками.
Хотя логичнее было бы колотиться головой.
Простите, дебилы, но мне больше нечем вас кормить. Вы сами лишили меня возможности четыре пятых своего дохода перечислять на ваше содержание.
Такшо колотите по асфальту, мне по&уй, у меня блютус наушники, я вас не слышу. Налоги я буду платить в другой стране.
Как ваш Зеленский, кстати, платит на Кипре.
Чем я хуже? Мы теперь все президенты.
Пи$дуйте за зарплатой на Кипр. И колотите там.
***......»
Якби на ці відносини поширювався КЗпП, то було б звільнення за угодою сторін.
Так звільняються люди, які не мають бажання працювати із новим начальником та/або в нових умовах. Заступник міністра освіти так звільнився після впихування у МОН дятла-ригоанала.
І найбільше зацікавленими в його звільнені були ті хто кричав про тиск і репресії.
Він на телефоні хизувався як є..е в рот Смолія.
Тоб то Зебеня знав усі розклади травлі, знав результат..........і навіщо ще говорити
Такі "Да" сказав Зебеня!!!!!!!!!!
Кіс май тухіс Евробонди.....
Ясно,що він здасть назад,відбілюючи хлопчиків з ОПи.