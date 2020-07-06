РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7048 посетителей онлайн
Новости
15 112 64

Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий

Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий

Президент Владимир Зеленский не говорил прямо экс-главе НБУ Якову Смолию уходить в отставку с должности, однако дал это понять ответом на вопрос.

Об этом Смолий рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я у него сам спросил, кого будут подавать (на должность главы НБУ. - Ред.) ... Еще посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил... Все правление было приглашено вечером в Офис президента, где с ними общались", - сказал Смолий.

Он добавил, что Зеленский не просил его писать заявление о сложении полномочий, но утвердительно ответил на вопрос Смолия, должен ли он покинуть пост главы НБУ.

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, стоит ли мне уволиться. Он ответил "да", - рассказал Смолий.

Читайте также: В политику идти не собираюсь и покидать страну не намерен, - Смолий

По его словам, обсуждая вопрос о сроках сложения полномочий, Зеленский назвал текущую неделю, поскольку необходимо успеть назначить нового главу центробанка до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы (17 июля), чтобы не было большого разрыва между увольнением и назначением нового главы НБУ.

Кроме того, экс-глава Нацбанка также прокомментировал сфабрикованные коррупционные скандалы, когда двух сотрудников НБУ арестовали за попытку получить взятку. В частности, он отметил, что такие скандалы создавались с целью дискредитировать правление НБУ.

"Цель, я думаю, дискредитировать руководство Национального банка. Снять его, изменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг "ПриватБанка", есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Нацбанка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", - добавил он.

Зеленский Владимир (20500) НБУ (4836) Смолий Яков (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 1086
показать весь комментарий
06.07.2020 17:06
+22
Не знаю как кто , а я за год от них всех очень устал . Я не отношусь к человеку , который поверил год назад в "прикольное" будущее . Каждый должен заниматься своим делом . Одним "по-роялю" , другим ещё чего-то . За что боролись в 2014-м ? Всё забыто . Наш народ быстро забывает хорошее , получает граблями по лбу и начинает всё сначала .
показать весь комментарий
06.07.2020 17:10
+20
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 3296

...
показать весь комментарий
06.07.2020 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наш девиз четыре слова: "Тонешь сам - топи зебила"!!!
Смолий теперь как справжний джентльмен должен расказать в СМИ как именно зебил на него давил. Рубит правду матку, Яков!!!! Шарий с какахами уже на подходе
показать весь комментарий
06.07.2020 17:05 Ответить
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 1086
показать весь комментарий
06.07.2020 17:06 Ответить
Зевиборці.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:08 Ответить
зє експерди
показать весь комментарий
06.07.2020 17:11 Ответить
ПэЫлита
показать весь комментарий
06.07.2020 17:12 Ответить
а гарний буде в тебе новий нік- зєбіли пєрдє.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:21 Ответить
Тебе сколько годков?
Я чего спрашиваю, ты ещё не умный, или уже в маразме?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:24 Ответить
не твоя справа зєбільчику впєрдє
показать весь комментарий
06.07.2020 17:27 Ответить
Мунтная история, но правда вскроется.
И да, порохня, посмотрите его ответ в ВР, как обоссаный детсадовец мямлил бред
показать весь комментарий
06.07.2020 17:08 Ответить
Ну це ж не такий видатний як ваш засцика зелена

Голова НБУ Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" від GlobalMarkets Awards
21 жовт. 2019 10:22

Голова Національного банку України Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року у Центральній та Східній Європі" у 2019 році від міжнародної газети GlobalMarkets.
Комітет GlobalMarkets Awards відзначив успіхи Якова Смолія як Голови центрального банку з дотримання послідовної монетарної політики в рік значних політичних змін у країні.
"Виборчий цикл, як в Україні цього року, у країнах з менш дисциплінованими центральними банками спричинив би підрив монетарної політики. Президентські та парламентські вибори були одним із найзначніших політичних потрясінь в Україні за останній час. Незважаючи на наявність окремих ініціатив забезпечити прискорення економічного зростання за рахунок пом'якшення політики НБУ, Голова Яків Смолій залишилися непохитними і дотримувалися політики високої облікової ставки, адже першочергове завдання центробанку - забезпечення низької інфляції", - https://www.globalcapital.com/article/b1hm4rxb5v3fjc/central-bank-governor-of-the-year-cee пояснили у GlobalMarkets вибір на користь українського центробанкіра під час оголошення результатів оцінювання досягнень світових полісімейкерів у сфері фінансів.
"Головне завдання Національного банку України - забезпечувати макроекономічну та фінансову стабільність у країні, незважаючи на кризи у світі, війну, яка досі триває в Україні, чи подвійні вибори, через які ми пройшли цього року. Нам вдалося забезпечити стабільність у рік значних політичних змін. Цьому сприяло зокрема те, що банківська система в Україні реформована, центральний банк є незалежною інституцією, а його політика є прозорою та зрозумілою для стейкхолдерів, і у нас є чітко окреслене бачення куди ми прямуємо", - наголосив Голова НБУ Яків Смолій.
Церемонія нагородження Якова Смолія відбулася у Вашингтоні під час спеціальної події Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, 19 жовтня.
Нагадаємо, на початку 2019 року Національний банк https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank--peremojets-kategoriyi-prozorist-central-banking-awards отримав нагороду Central Banking Awards від однойменного спеціалізованого міжнародного журналу за значні досягнення у прозорості та розбудові діалогу зі стейкхолдерами. Central Banking відзначив, що попри складну ситуацію в країні, починаючи з 2014 року, Національний банк України дотримувався політики прозорості, збільшив обсяг публічної інформації і наполегливо працював, щоб ця інформація була доступною та своєчасною для тих, хто її потребує. Ця нагорода свідчить, що у своїй комунікаційній стратегії Національний банк рухається у правильному напрямі. Адже міжнародна спільнота поставила Національний банк України пліч-о-пліч із центробанками Швеції, Канади, Чехії, Ірландії та Ізраїля.
Довідка
GlobalMarkets
Це офіційна газета, яка висвітлює щорічні збори таких організацій як МВФ та Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Азіатський банк розвитку, Азіатський банк інфраструктурних інвестицій та Міжамериканський банк розвитку. Газета раніше була відомою як Emerging Markets. Газета GlobalMarkets є частиною інформаційного ресурсу GlobalCapital.
GlobalMarkets Awards
Щороку газета GlobalMarkets оцінює досягнення світових полісімейкерів у сфері фінансів нагородою GlobalMarkets awards.
Нагороду отримують керівники центральних банків та міністри фінансів, які продемонстрували найбільші досягнення у своєму регіоні: Центральній та Східній Європі, Карибському басейні, Близькому Сході та Північній Африці, Африці південніше Сахари, Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Латинській Америці. Нагороджують полісімейкерів країн, що розвиваються, а тому стикаються з найбільшими викликами.
Під час визначення найкращого з центральних банків у першу чергу враховуються досягнення із забезпечення фінансової стабільності в умовах економічної та політичної турбулентності в країні.
Нагорода вручається щороку під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. У 2018 році найкращим Головою центробанку у регіоні Центральної та Східної Європи став Голова Центрального банку Хорватії Борис Вучич.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:17 Ответить
Кацапська підлота московії вже тут-хоче хаосу-
вже рік,як поїзди підпільно під насип пускають-так реваншу хочуть.
Чому в гарячу фазу війни такого не було?Так при владі й так були їхні гниди-збройні склади відкрито злітали у повітря(ніхто не покараний),докази на терориста-окупанта до міжнародних судів не доходили(спонсором терористів не визнали), мінські підписали(як і розроблений проект у 2005-му "Вільне Придністровя")і т.д.5-у владу 5-х на 5-му за 5-ть копійок утворили-думали Богами стали-замість 5-го Заповіту Божого "Не вбий!" вбили путлераси 13-ть тисяч(чортову дюжину)жертв і ще їм мало-зараз козацтво ряжене хочуть скрізь-знову Майдани по любій причині і сухопутній коридор в Крим.Народ,починайте вже думати-вас вже 29-ть років мають за непотріб такі сусаніни.
показать весь комментарий
06.07.2020 21:49 Ответить
Зеленский не просил меня писать заявление, но на вопрос об уходе с поста ответил утвердительно, - Смолий - Цензор.НЕТ 3296

...
показать весь комментарий
06.07.2020 17:09 Ответить
Не знаю как кто , а я за год от них всех очень устал . Я не отношусь к человеку , который поверил год назад в "прикольное" будущее . Каждый должен заниматься своим делом . Одним "по-роялю" , другим ещё чего-то . За что боролись в 2014-м ? Всё забыто . Наш народ быстро забывает хорошее , получает граблями по лбу и начинает всё сначала .
показать весь комментарий
06.07.2020 17:10 Ответить
Цікаво, якщо новий голова НБУ ліквідує декілька десятків банків і назве це "очищенням банківської системи", а потім обвалить гривню в 3.5 рази і назве це "приведенням курсу до економічно-обгрунтованого рівня" - порохоботи будуть вважати це перемогою і реформою?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:13 Ответить
Фейковые банки были ликвидированы Гонтаревой.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:15 Ответить
Какие Путлер сказал, те и ликвидировала. Она была смотрящей от Путлера. Она хоть один российский банк закрыла ?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:20 Ответить
Ты брешеш як путинска собака.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:22 Ответить
Тебе ж, дебіла, тут тільки ліниві не банять! Чого ці кацапи добиваються сручи на українських ресурсах не знаю?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:29 Ответить
Не путлер, а пепе - шоколапка....
показать весь комментарий
06.07.2020 17:45 Ответить
Вова! откуда эта дебильная инфа?! Из кремлёвской методички?
показать весь комментарий
06.07.2020 17:54 Ответить
Она им помогла закрыться без шуму и пыли, в то время как одни банки закрывала другим, таким-же полудохлым, выдавала кредиты
показать весь комментарий
06.07.2020 21:29 Ответить
Уже 20 банков через суд доказали, что они были закрыты незаконно.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:50 Ответить
Зачем спрашивать у Кловуна об серьезных вещах? Оно же типилл.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:13 Ответить
Мини-диктатор добился своего. Страна полностью на ручном управлении. Ни одной личности в управлении страной. Только что представляет собой сам диктатор ? Дорогие папы и мамы учите детей в детстве читать книжки, потому что вырастут беспардонными неучами, которые только кривляться умеют.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:15 Ответить
Тим не менше українці обрали його президентом і його слугам забезпечили монобільшість. Так хто дурніший - зеленський чи його виборці?
показать весь комментарий
06.07.2020 19:08 Ответить
Найдурніші з 73%-ів ті 56%-ів,що голосували https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html за цього зрадника.
показать весь комментарий
06.07.2020 22:30 Ответить
Ви якраз і розмовляєте з зе-виборцем.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:05 Ответить
Масштабная авария на Одесской железной дороге: грузовой состав слетел с рельсов
Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.Инцидент произошел 6 июля.
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_159404391227369616303851_16541.jpg Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій - Цензор.НЕТ 9698

https://dumskaya.net/news/masshtabnaya-avariya-na-odesskoy-zheleznoy-dorog-119459/
показать весь комментарий
06.07.2020 17:18 Ответить
"Цель, я думаю, дискредитировать руководство Национального банка. Снять его, изменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг "ПриватБанка", есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Нацбанка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", - добавил он.Источник: https://censor.net/n3206377
показать весь комментарий
06.07.2020 17:22 Ответить
Цель всем понятна. даже зетипиллам. Нужен доступ к деньгам. Иначе Осел крупно проиграет осенью. Он и так проиграет. Но надежда у него еще теплится пол ослячими ушами.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:25 Ответить
«Дай дай дай, або Источник вечной молодости.

01.07.2020 19:37

Горький Лук.

Вынес из ФБ для понимания.
***
Мне никто рабочие места не создавал, я сам себе создал работу и только с продажи бумажных книг занёс в казну более полумиллиона гривен налогов. Это примерно раз в пять больше, чем получил сам.
На содержание обременительных дебилов, голосовавших за Зеленского.
А я ведь не добывал природный ресурс из недр. Я создавал его из вакуума. Плюс стоимость бумаги.

Плюс бескорыстная помощь людей, финансировавших донатом Кафедру. И все. Наш уголь не достался нам в подарок из окаменевших папоротников, мы создали его сами.
Теперь, при Зеленском, издательскому бизнесу настал, простите, пи$дец. Или близко к тому. Издать книгу власть активно мешает, но налоги с нее требует. На карантин закрывают типографии и буксторы, но налоговая вируса не боится.
А дебилы, оставшись без пайки, начали колотить по асфальту касками.
Хотя логичнее было бы колотиться головой.
Простите, дебилы, но мне больше нечем вас кормить. Вы сами лишили меня возможности четыре пятых своего дохода перечислять на ваше содержание.
Такшо колотите по асфальту, мне по&уй, у меня блютус наушники, я вас не слышу. Налоги я буду платить в другой стране.
Как ваш Зеленский, кстати, платит на Кипре.
Чем я хуже? Мы теперь все президенты.
Пи$дуйте за зарплатой на Кипр. И колотите там.
***......»
показать весь комментарий
06.07.2020 17:27 Ответить
Во всём этом вина лежит, лишь на одном еврее - коломойском, всё из-за него. И покуда он будет в Украине, счастье не ждите, а также хорошей счастливой жизни. Потому, что он грабил, грабит и будет грабить нашу Украину, а после всего этого дрыснет в Израиль и поминай, как звали.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:33 Ответить
Я б до коломойського додала зеленського.
показать весь комментарий
06.07.2020 19:10 Ответить
обое рябое
показать весь комментарий
06.07.2020 21:19 Ответить
Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій - Цензор.НЕТ 6484
показать весь комментарий
06.07.2020 17:35 Ответить
Тобто, ініціатором розгляду питання про звільнення був сам Смолій.
Якби на ці відносини поширювався КЗпП, то було б звільнення за угодою сторін.
Так звільняються люди, які не мають бажання працювати із новим начальником та/або в нових умовах. Заступник міністра освіти так звільнився після впихування у МОН дятла-ригоанала.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:38 Ответить
это что - детский сад? политическое давление - было. и вообще, главная задача нацбанка -"обеспечение стабильности национальной валюты". если приходят какие-то хрены и говорят "нам нужно доллар по 30" - это вообще что? в штатах за такое вся компания уже бы была под следствием, и кто-то даже бы сидел.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:18 Ответить
А зебилы тявкали, что это из-за Смолия пришлось отмотать назад продажу облигаций. А получается - его само Чмо зеленое торопило
показать весь комментарий
06.07.2020 17:56 Ответить
Походу Смолій вирішив зіграти в слабо, але щось пішло не за планом.....
І найбільше зацікавленими в його звільнені були ті хто кричав про тиск і репресії.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:56 Ответить
Нас чекає світле зелене майбутньє. Єпоха бідності зміниться єпохою виживання,час бариг переросте в період міняйл. Долар буде тільки в Коломойші а у нас дефолт.Кравець або лисий стане головою НБУ і надрукують багато зелених фантиків, всі будуть щасливі бо МВФ пошле засранців в сраку.
показать весь комментарий
06.07.2020 17:56 Ответить
Дуже nросив його відставки довбоб Коломиойського, це не nрізвище це -ну зрозуміло хто.
Він на телефоні хизувався як є..е в рот Смолія.
Тоб то Зебеня знав усі розклади травлі, знав результат..........і навіщо ще говорити
Такі "Да" сказав Зебеня!!!!!!!!!!
Кіс май тухіс Евробонди.....
показать весь комментарий
06.07.2020 17:59 Ответить
ну тогда всьо путьом. бубочка не зміг відмовити знатному банкіру.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:18 Ответить
Взагалі не цікаво,адже після заяви Верещучки https://ua.interfax.com.ua/news/general/672803.html У "Слузі народу" мають намір ініціювати аудит діяльності екс-глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія, заявляє народний депутат Ірина Верещук. За її словами, Смолій працював заступником глави НБУ і в період т. зв. банкопаду. "А як відбувалася приватизація, а що далі відбувалося?... Так не можна, це не покарання - звільнення. Аудит має бути, а потім - юридично - правова оцінка діяльності. Ось те, що має бути в правовій державі", - сказала Верещук.
Ясно,що він здасть назад,відбілюючи хлопчиків з ОПи.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:39 Ответить
Причиною відставки Смолія після кредиту МВФ є його ментал:"украв-би і втік".Втікати,окрім ширми "політичне переслідування" правда більше нікуди-навіть Лондон не такий вже безпечний,як при попередникові.
показать весь комментарий
06.07.2020 22:42 Ответить
Нагадує стосунки червоних більшовиків з буржуазними спецами. Зеленський безсоромно командує визнаним спеціалістом в справі, де він повний нуль. Якесь жахіття.
показать весь комментарий
06.07.2020 19:14 Ответить
У него харя колхозная, какой он специалист, пусть идёт быкам хвосты накручивать.
показать весь комментарий
06.07.2020 21:16 Ответить
В Європі помилились, визнавши його кращим в 2018 р? Не звернули увагу на ''харю''?
показать весь комментарий
06.07.2020 22:57 Ответить
Вот так выглядит "политическое давление".
показать весь комментарий
07.07.2020 08:18 Ответить
 
 