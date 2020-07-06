РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7048 посетителей онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
731 3

Великобритания предоставит £100 тыс. для ликвидации последствий паводков на Западной Украине, - посольство

Великобритания предоставит £100 тыс. для ликвидации последствий паводков на Западной Украине, - посольство

Великобритания предоставит £100 тыс. помощи пострадавшим от разрушительных паводков в западных областях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Украине.

"Помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу. Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с паводками, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей", - сказано в сообщении.

Так, помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд.

"Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - добавили в посольстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводка районам Ивано-Франковщины, - МВД. ФОТО

Автор: 

Великобритания (4984) паводок (294) посольство (1083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слуги народа растащат на свои потребности
показать весь комментарий
06.07.2020 17:48 Ответить
Тільки конкретно під проект
показать весь комментарий
06.07.2020 19:41 Ответить
От жлобы британские!
показать весь комментарий
06.07.2020 22:24 Ответить
 
 