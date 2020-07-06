Великобритания предоставит £100 тыс. для ликвидации последствий паводков на Западной Украине, - посольство

Великобритания предоставит £100 тыс. помощи пострадавшим от разрушительных паводков в западных областях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Украине.

"Помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу. Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с паводками, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей", - сказано в сообщении.

Так, помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд.

"Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - добавили в посольстве.

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