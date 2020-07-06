Судью Керченского горсуда, которая перешла на службу государства-оккупанта, будут судить за госизмену, - прокуратура
Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Керченского городского суда АРК по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
Следствие установило, что гражданка Украины, будучи судьей Керченского городского суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
Отмечается, что судья "принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины".
Также в составе "Керченского городского суда Республики Крым" она выносила "судебные решения" по делам по российскому законодательству.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
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А в Украину она и так не поедет, если не совсем дурная конечно.
Государство не выполнило своих функций по защите прав и свобод граждан оккупированных территорий.
Уважаемые редакторы,,, это туман