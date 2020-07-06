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Новости Оккупация Крыма
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Судью Керченского горсуда, которая перешла на службу государства-оккупанта, будут судить за госизмену, - прокуратура

Судью Керченского горсуда, которая перешла на службу государства-оккупанта, будут судить за госизмену, - прокуратура

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Керченского городского суда АРК по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Следствие установило, что гражданка Украины, будучи судьей Керченского городского суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Отмечается, что судья "принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины".

Также в составе "Керченского городского суда Республики Крым" она выносила "судебные решения" по делам по российскому законодательству.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Автор: 

Крым (26411) прокуратура (5020) судья (2647) государственная измена (1545)


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Топ комментарии
+6
С 2014-го думали . И , наконец , решились ! Браво !
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06.07.2020 17:19
+3
Она об этом знает?)))
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06.07.2020 17:30
+2
В Орде нет спасателей украинцев .
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06.07.2020 17:23
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С 2014-го думали . И , наконец , решились ! Браво !
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06.07.2020 17:19 Ответить
А может она спасала украинцев, прислали бы кого то из мацквы , кто нас ненавидит.
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06.07.2020 17:19 Ответить
В Орде нет спасателей украинцев .
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06.07.2020 17:23 Ответить
Она об этом знает?)))
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06.07.2020 17:30 Ответить
Це буде сюрпрайз, може захоче кудись виїхати з Мокшандії в ЄС на курорт.
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06.07.2020 17:31 Ответить
ну и шо будет ? В ЕС её арестуют и выдадут украинским властям ? Очень сомневаюсь.
А в Украину она и так не поедет, если не совсем дурная конечно.
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06.07.2020 18:06 Ответить
"Когда меня нет,то можете меня даже бить!" (еврейский анекдот)
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06.07.2020 17:34 Ответить
Почему только одну?
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06.07.2020 17:49 Ответить
По моему этой судье государство должно компенсировать за то что не выполнило своих функций по защите её гражданских прав и свобод...

Государство не выполнило своих функций по защите прав и свобод граждан оккупированных территорий.
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06.07.2020 18:28 Ответить
ну что это за сообщение..... что за судья ..когда арестовали ....а может заочно судили. С таким успехом можно написать что угодно.
Уважаемые редакторы,,, это туман
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06.07.2020 19:16 Ответить
Там судей было на момент оккупации примерно 440. А что с остальными?
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06.07.2020 22:22 Ответить
 
 