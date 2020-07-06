10 стран открыли въезд для украинцев, но лучше не ехать без необходимости, - МИД

Свои границы для граждан Украины открыли Албания, Великобритания, Словения, США, Сербия, Турция, Египет, Черногория, Хорватия и Мексика.

Об этом сказано в ответе Министерства иностранных дел на запрос "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что каждая страна периодически пересматривает разрешение на поездки, в частности, на основе постоянного мониторинга уровня заболеваемости COVID-19 в Украине, условий взаимности и тому подобное. Также каждое государство вводит свои условия при въезде иностранцев.

Украинцы могут ознакомиться с правилами на интерактивной карте или онлайн-сервисе от ЕС. В то же время в МИД призвали граждан воздержаться от поездок за границу без острой необходимости, а при принятии решения ориентироваться на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения о распространении COVID-19 в мире.

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