10 стран открыли въезд для украинцев, но лучше не ехать без необходимости, - МИД
Свои границы для граждан Украины открыли Албания, Великобритания, Словения, США, Сербия, Турция, Египет, Черногория, Хорватия и Мексика.
Об этом сказано в ответе Министерства иностранных дел на запрос "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве напомнили, что каждая страна периодически пересматривает разрешение на поездки, в частности, на основе постоянного мониторинга уровня заболеваемости COVID-19 в Украине, условий взаимности и тому подобное. Также каждое государство вводит свои условия при въезде иностранцев.
Украинцы могут ознакомиться с правилами на интерактивной карте или онлайн-сервисе от ЕС. В то же время в МИД призвали граждан воздержаться от поездок за границу без острой необходимости, а при принятии решения ориентироваться на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения о распространении COVID-19 в мире.
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думаю що будуть "приємно" здивовані.
і так - смішно коли тут кричать шо Європа шось не те робить..... ну, я би на місці Європи взагали б закрив кордони, просто на основі того шо знаю, як і на цій фото.
Мексика щас рассадник - бери, читай, взвесь, едь/лети
Какие "мышеловки" то?
Понятно если попереться в фавелы Бразилии через Мексику, то можно заразиться, но тут не "мышеловка" а просто - Вася.
Живем как в тюрьме теперь
Не "открыли" а и не закрывали. Я 2 недели назад был в Сербии и Хорватии, свободно без визы въезжаешь. Для украинцев с биометрическим паспортом - безвиз, ограничения по Ковиду они сняли еще в мае.
Не пойму о чем новость.