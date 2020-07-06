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Новости Коронавирус и карантин
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10 стран открыли въезд для украинцев, но лучше не ехать без необходимости, - МИД

10 стран открыли въезд для украинцев, но лучше не ехать без необходимости, - МИД

Свои границы для граждан Украины открыли Албания, Великобритания, Словения, США, Сербия, Турция, Египет, Черногория, Хорватия и Мексика.

Об этом сказано в ответе Министерства иностранных дел на запрос "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что каждая страна периодически пересматривает разрешение на поездки, в частности, на основе постоянного мониторинга уровня заболеваемости COVID-19 в Украине, условий взаимности и тому подобное. Также каждое государство вводит свои условия при въезде иностранцев.

Украинцы могут ознакомиться с правилами на интерактивной карте или онлайн-сервисе от ЕС. В то же время в МИД призвали граждан воздержаться от поездок за границу без острой необходимости, а при принятии решения ориентироваться на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения о распространении COVID-19 в мире.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские туристы улетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний, - замглавы МИД Енин

Автор: 

карантин (16729) МИД (6967) туризм (1543) украинцы (3865) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Бриты после новичка ничего не боятся.
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06.07.2020 18:15
+5
Вранье!
Не "открыли" а и не закрывали. Я 2 недели назад был в Сербии и Хорватии, свободно без визы въезжаешь. Для украинцев с биометрическим паспортом - безвиз, ограничения по Ковиду они сняли еще в мае.
Не пойму о чем новость.
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06.07.2020 18:44
+3
По суті безвіз призупинений.
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06.07.2020 17:56
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Доки не відкриється Румунія з Болгарією тільки літак.
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06.07.2020 17:48 Ответить
Зх Буг, не?))
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06.07.2020 18:10 Ответить
Буг далеко, Дністер під боком, але краще вже Черемош ну або Шешори. 10 країн відкрили в'їзд для українців, але краще не їхати без необхідності, - МЗС - Цензор.НЕТ 341
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06.07.2020 18:29 Ответить
а тепер це фото - органам ЭС котрі "видавають" дозвіл

думаю що будуть "приємно" здивовані.

і так - смішно коли тут кричать шо Європа шось не те робить..... ну, я би на місці Європи взагали б закрив кордони, просто на основі того шо знаю, як і на цій фото.
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06.07.2020 19:18 Ответить
Заманчиво конечно, но... в доступном сыре всегда скрыта какая нибудь мышеловка...
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06.07.2020 17:56 Ответить
Чего в доступном то?
Мексика щас рассадник - бери, читай, взвесь, едь/лети
Какие "мышеловки" то?
Понятно если попереться в фавелы Бразилии через Мексику, то можно заразиться, но тут не "мышеловка" а просто - Вася.
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06.07.2020 18:12 Ответить
По суті безвіз призупинений.
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06.07.2020 17:56 Ответить
Не только у Вас (((
Живем как в тюрьме теперь
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06.07.2020 18:27 Ответить
Бриты после новичка ничего не боятся.
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06.07.2020 18:15 Ответить
Вранье!
Не "открыли" а и не закрывали. Я 2 недели назад был в Сербии и Хорватии, свободно без визы въезжаешь. Для украинцев с биометрическим паспортом - безвиз, ограничения по Ковиду они сняли еще в мае.
Не пойму о чем новость.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:44 Ответить
 
 