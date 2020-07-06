РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7451 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 255 8

В больницах "первой волны" для пациентов с COVID-19 из 25 тысяч коек занято 4 тысячи, - Ляшко

В больницах

Предусмотрено 25 тысяч коек для пациентов с COVID-19 в больницах "первой волны". Учреждения "второй волны" подготовили 10 тысяч коек.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть медучреждения "первой волны", которые готовы принять 25 тысяч больных. Сегодня занято всего 4 тысячи коек. Учреждения "второй волны" подготовили 10 тысяч коек, из них в западных регионах Украины - около тысячи", - сказал он.

Также Ляшко напомнил, что до 31 июля действуют ограничения, определенные правительственным постановлением об адаптивном карантине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 стран открыли въезд для украинцев, но лучше не ехать без необходимости, - МИД

"Он предусматривает 4 индикатора, и если хоть какая-то область превысит хотя бы один из четырех индикаторов в течение трех дней, то главный государственный санитарный врач области инициирует рассмотрение на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности вопрос об ужесточении карантинных мер. Правительство может присоединиться к ситуации, если будет резкий рост заболеваемости и угроза, что система здравоохранения не справится с большим поступлением больных", - сказал Ляшко.

Кроме того, главный санврач напомнил, что в случае, если в той или другой области заполненность коек в медучреждениях "первой волны" достигнет 50%, то руководство должно будет готовить учреждения "второй волны". В таких учреждениях будет запрещено делать плановые операции, будут освобождать кровати в терапевтических отделениях и в реанимации.

В случае достижения 75% заполненности коек, больницы "второй волны" должны обращаться в Минздрав и Национальную службу здоровья относительно заключения контрактов на финансирование медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Также он добавил, что по такой схеме уже подготовлено 11 тысяч коек во всех регионах Украины.

Также читайте: 80% инфицированных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии, - Ляшко

Напомним, по состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из 25000 занято 4 000 коек. Это пандемия?
показать весь комментарий
06.07.2020 18:02 Ответить
По закону эпидемию оглашают,если бы в Украине заболело 200+ тысяч человек.
Стоило только заболеть тысяче и умереть одному,всю страну заглушили в карантин.
преступный лохотрон от власти в чистом виде.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:07 Ответить
І що він хотів цим сказати?
показать весь комментарий
06.07.2020 18:04 Ответить
Сколько захотят в больницы упечь, столько и упекут.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:13 Ответить
Ляшко, тут тебя слушают некоторые и даже верят тебе... Хоть бы объяснил им, шо плановые операции - это не только силикон - в сиськи, это в принципе любая не экстренная операция, даже если ты лег в больницу за день до нее. И ее отмена может стоить человеку здоровья и даже жизни. У тебя же и у всех главзебилов таких проблем нет...
показать весь комментарий
06.07.2020 18:10 Ответить
мечется, как голый по акации. "это играем, это не играем, здесь черкать не надо, это жирное пятно - селёдку заворачивали......" (С)
показать весь комментарий
06.07.2020 18:14 Ответить
То сколько ж на Закарпатье из этих 25 тыс, если уже кричат, что койкоместа заканчиваются???
показать весь комментарий
06.07.2020 18:32 Ответить
а сколько у нас аппаратов ИВЛ? 4000 есть? Сомнительно...
показать весь комментарий
06.07.2020 21:22 Ответить
 
 