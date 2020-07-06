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Новости Убийство Шеремета
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Рассмотрение апелляции на меру пресечения фигуранту "дела Шеремета" Антоненко перенесли на 9 июля

Рассмотрение апелляции на меру пресечения фигуранту

Киевский апелляционный суд отложил на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко на избрание ему меры пресечения в виде ареста.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: отложить рассмотрение дела на 16:00 9 июля", - заявил судья.

Соответствующее решение было принято в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайства обвинения.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты

Автор: 

мера пресечения (460) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+7
Ніяк не можуть у Антоненка 10см зросту відсікти? А най спробують білими нитками обматать, якими вони справу "шили" - мо вийде
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06.07.2020 18:33
+6
Тіхо! В зелених дебілів є ще два дні, шоб якусь кхерню зкрєатівіти. Тамбовський волк взбодріл свій фсб-шний мозок! Судді чекають на мєтодічкі! А беня з запальничкою чекає, коли вже , нарешті, підпалити той дебільний квартал!) Бо всі втомилися, нічого не відбуваєцця, крім ковіда та зєлькіних зашкварів...(
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06.07.2020 18:37
+6
Ну, те що помилилися спочатку, то це я зрозуміти можу. Я от одного зрозуміти не можу. Більше ніж 200 днів пройшло, всім уже давно зрозуміло що ці троє непричетні, а прокурори із завзятістю, гідною кращого застосування, ******** одне і теж, забираючи у людей дорогоцінні дні життя.
Для слідчих-прокурорів то робота, яку вони самі собі придумали, а ми їм за неї платимо, і не мало. А те що це відбуваєтся іще і ціною здоров"я невинуватих їх не хвилює.
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06.07.2020 18:39
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от кишкомоты !!!
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06.07.2020 18:14 Ответить
Можливо зустріч послів з Венедиктовою була обумовлена справою Шеремета?
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06.07.2020 18:18 Ответить
Скоріш за все, після "прелюдії" про реформу прокуратори, вони поцікавились про політичні переслідування. Навряд чи вони знають про Ріфа, Дугарь та Кузьменко, а от про Пороха знають і попереджали. Мо приїхали подивитись: дійшло чи ні?
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06.07.2020 18:36 Ответить
Повірте, що у послів є помічники і радники, які не знають про "дрібниці", тому посли про резонансну справу Шеремета знають.
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06.07.2020 18:44 Ответить
Тянут-потянут, вьітянуть не могут.(С)
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06.07.2020 18:25 Ответить
Ніяк не можуть у Антоненка 10см зросту відсікти? А най спробують білими нитками обматать, якими вони справу "шили" - мо вийде
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06.07.2020 18:33 Ответить
Тіхо! В зелених дебілів є ще два дні, шоб якусь кхерню зкрєатівіти. Тамбовський волк взбодріл свій фсб-шний мозок! Судді чекають на мєтодічкі! А беня з запальничкою чекає, коли вже , нарешті, підпалити той дебільний квартал!) Бо всі втомилися, нічого не відбуваєцця, крім ковіда та зєлькіних зашкварів...(
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06.07.2020 18:37 Ответить
Ну, те що помилилися спочатку, то це я зрозуміти можу. Я от одного зрозуміти не можу. Більше ніж 200 днів пройшло, всім уже давно зрозуміло що ці троє непричетні, а прокурори із завзятістю, гідною кращого застосування, ******** одне і теж, забираючи у людей дорогоцінні дні життя.
Для слідчих-прокурорів то робота, яку вони самі собі придумали, а ми їм за неї платимо, і не мало. А те що це відбуваєтся іще і ціною здоров"я невинуватих їх не хвилює.
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06.07.2020 18:39 Ответить
Гандоны.
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06.07.2020 18:46 Ответить
Ну што вы тут за Антоненка и других тераристав па справе Шеремета? Не да них сичас. Сичас нада решить вапрос отдыха на море нармальных пацанов по делу "Сармата".
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06.07.2020 18:54 Ответить
Судді, Аваков, Зєля і вся владна шобла виторгували собі декілька днів перед тим, як їх почнуть за загривок макати у їх лайно. Вже у жодного в Україні не залишилось сумнівів, що мусора зліпили горбатого і зшили на чиєсь замовлення справу на добровольця і волонтерок. Залишилось дізнатись - хто замовник? ПаРаша замовила? Визнавайсь, чмирьок зелений
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06.07.2020 19:05 Ответить
І що цікаво. Зеленому чмирьку відступати не можна. Бо відступати йому тепер тільки в політичний смітник. Скільки у чмирька сьогодні? Меньше 30%? А після обісраних штанів у справі Шеремета у нього не залишиться і 10% упоротих дебілов, яким можна ще довго ссяти в очі, вони все проковтнуть. Але ці 10% вже і не вивозять. Бо на вулицю виходять тільки зєлєфоби. Ось так, чмирьок. Поліз ти у владу, але не подумав. Ненавидять тебе, чмирка, українці. А ще рік тому ти був супер-зірка.
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06.07.2020 19:14 Ответить
Не вмокнуть його у лайно, Ваньок, бо шарій викрав лайно. А з тим, що ти написав погоджуюся. Безпідставно тримають під вартою невинних людей і не простих людей, а медиків і героів АТО. Так, як вони працюють, то по прикметам підходять 10-12 млн. мужчин з таким ростом. Вони вказівку отримали на брифінгу і я так розумію, ліпують докази, підганяють їм під обвинувачених. А з продажними суддями і експертами у справі зробити можна, що завгодно. Матеріал постійно в камері, я маю на увазі для ДНК, який можна перемістити на їх предмети, які ніби проходять по справі, вилучати і проводити експертизи. Справа в одному ж відомстві? А буде експертиза і чорт повірить. А як там матеріал з*явиться на вилученних предметах, то вже знають специ фальсифікації, бо на Заході навіть так питання стояти не буде у любого слідчого в голові, щоб "підкинути".
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07.07.2020 12:09 Ответить
 
 