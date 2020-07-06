Рассмотрение апелляции на меру пресечения фигуранту "дела Шеремета" Антоненко перенесли на 9 июля

Киевский апелляционный суд отложил на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко на избрание ему меры пресечения в виде ареста.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: отложить рассмотрение дела на 16:00 9 июля", - заявил судья.

Соответствующее решение было принято в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайства обвинения.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты