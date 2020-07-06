Объявляя о своей отставке, я не знал про оформление сделки по размещению евробондов, - Смолий
Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, объявляя о своей отставке, не знал об оформлении сделки по размещению Украины евробондов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LB.ua.
"Мне не было известно, когда они закрывают книгу. Что это значит? Они собрали инвесторов, которые готовы были выкупить евробонды на 1,75 млрд под 7 с копейками процентов. Сделка уже была оформлена. Датой расчетов определено 8 июля. Независимо от того, в момент вышла бы информация о моей отставке 1-го, 2-го либо 3 июля - это все равно бы стало известно инвесторам.
Понятно, что отставка главы центрального банка - очень сильное предостережение для инвесторов. Думаю, соглашение имело бы такой же результат, который есть сегодня. И Министерство финансов отреагировало очень правильно. Если бы деньги зашли до того, как инвесторы узнали об отставке главы НБУ, был бы еще больший скандал. Со стороны инвесторов это было бы воспринято как обман, мол, Министерство финансов об отставке знало, а инвесторы - нет", - отметил Смолий.
Напомним, эксминистр финансов Игорь Уманский обвинил Якова Смолия в том, что его отставка в момент размещения евробондов вызвала отмену сделки. По мнению Уманского, это было сделано умышленно и требует изучения правоохранительными органами. Уманского поддержал действующий глава министерства Сергей Марченко: отменено размещения евробондов он назвал "соглашением десятилетия", добавив, что в последний раз такую возможность Ураина имела в 2010 году.
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Однако, происходящее уже попахивает нехорошим для Смолия. Очень нехорошим. Он это уже понял?
Пора билет в Лондон брать?
- я хочу тебя уволить больше чем ты уволится, но сейчас не то вре...
- вот заявление
- Бандит! Преступник!
Да ты шо! Глава НБУ не был в курсе о готовившейся сделке такого масштаба?
На кого такой вброс рассчитан?
Але його промова більш нагадує виправдання, ніж агументацію.
Или уподобляешься козлообразным?
Я не хуже тебя знаю, что этим занимается минфин, но глава НБУ просто не может не знать о подобного рода сделках.
А чому ти сьогодні сереш сірим кольором? Наснаги нема? Спробуй заспівати вірменську пісню "Ов Серун Серун"...
Знали і всеж таки голосувади "за". Знав і Зебобік і сказав "Так".
Вони це зробили навмисно.
Ось чому Уманський дурку строїть.
Чим для України гірше тим для них ліnше..........Це хто для України робить?????????
і під який же відсоток? ніде ніфіга... і от Смолій розсекретив. під 7 з лишком! фієрічне досягнення!
звичайно, це ж не проклятий МВФ, який "наживається" на Україні даючи в борг під 2-3%...