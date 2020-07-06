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Объявляя о своей отставке, я не знал про оформление сделки по размещению евробондов, - Смолий

Объявляя о своей отставке, я не знал про оформление сделки по размещению евробондов, - Смолий

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, объявляя о своей отставке, не знал об оформлении сделки по размещению Украины евробондов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Мне не было известно, когда они закрывают книгу. Что это значит? Они собрали инвесторов, которые готовы были выкупить евробонды на 1,75 млрд под 7 с копейками процентов. Сделка уже была оформлена. Датой расчетов определено 8 июля. Независимо от того, в момент вышла бы информация о моей отставке 1-го, 2-го либо 3 июля - это все равно бы стало известно инвесторам.

Понятно, что отставка главы центрального банка - очень сильное предостережение для инвесторов. Думаю, соглашение  имело бы такой же результат, который есть сегодня. И Министерство финансов отреагировало очень правильно. Если бы деньги зашли до того, как инвесторы узнали об отставке главы НБУ, был бы еще больший скандал. Со стороны инвесторов это было бы воспринято как обман, мол, Министерство финансов об отставке знало, а инвесторы - нет", - отметил Смолий.

Напомним, эксминистр финансов Игорь Уманский обвинил Якова Смолия в том, что его отставка в момент размещения евробондов вызвала отмену сделки. По мнению Уманского, это было сделано умышленно и требует изучения правоохранительными органами. Уманского поддержал действующий глава министерства Сергей Марченко: отменено размещения евробондов он назвал "соглашением десятилетия", добавив, что в последний раз такую ​​возможность Ураина имела в 2010 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставка Смолия сорвала нам транзакцию десятилетия, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

Автор: 

Смолий Яков (138) евробонды (22)


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Топ комментарии
+24
Точно! Уманський включив дурня!
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06.07.2020 18:53
+17
Пиши прямо, ботяра, верните моему хозяину Бене Приватбанк, он хочет еще раз с лошья содрать 150 лярдов.
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06.07.2020 18:53
+13
Он реально дурака включил
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06.07.2020 18:46
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Он реально дурака включил
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06.07.2020 18:46 Ответить
Точно! Уманський включив дурня!
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06.07.2020 18:53 Ответить
Ти мене з Уманським порівняв! Приємно, але ти без розуму🐸
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06.07.2020 19:13 Ответить
Ніколи в житті я не бачив хасидів.
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06.07.2020 19:16 Ответить
Просто в спам тебе за образу по всій гілці.
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06.07.2020 19:20 Ответить
для твоего бубочки этого достаточно
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06.07.2020 18:54 Ответить
а ти реально його і не виключав.
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06.07.2020 18:56 Ответить
"Блазенята" хотіли "кидонуть" зарубіжних інвесторів і народ України, а вийшло, що Смолій "кидонув" "блазенят"...
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06.07.2020 19:05 Ответить
Тому Смолій тим паче мав би подати увідставку, знаючи про розміщення євробондів, бо тоді його ім'я осв'ятило б цей кидальницький фінт. А для банкіра ім'я - то і є робочий інструмент. Це, як монтировка - можна використати з користь, а можна для злочину.
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06.07.2020 19:33 Ответить
На мою думку, це саме і була "многоходовочка"... Шахраї вирішили скористаться Смолієм, а він їм "обісрав усю малину", провів "контрхід", і розламав їм "схему"... Тепер їм буде не до "псевдосудів" над Порошенком і над Турчиновим (гарантію даю - як тільки стало відомо про його згоду стать керівником штабу "ЄС", була дана команда "готувать папки" на нього...). НУ, а далі буде "хапання за краї ополонки"... Поки не "втопляться"...
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06.07.2020 19:51 Ответить
Невже він щось винен тим зеленим довбня? Здійснилася мрія бубачки. КеруйТе. Ось тільки бажаючих особливо немає. 😂
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06.07.2020 18:57 Ответить
Шлангом можно прикидываться до известных пределов.
Однако, происходящее уже попахивает нехорошим для Смолия. Очень нехорошим. Он это уже понял?
Пора билет в Лондон брать?
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06.07.2020 19:14 Ответить
Все Смолій добре знав, бо як би не знав то це його мінус, але все було по сценарію, ві просто розмазав твоїх улюблених зеленоуйобків і витер ноги об них. На що вони і заслуговували
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07.07.2020 08:08 Ответить
Сіндром патріархів(((
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06.07.2020 18:47 Ответить
Пи...т шо дышит .
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06.07.2020 18:47 Ответить
Дай пруф, що твоє зебільйо повідомляло йому про угоду, що готується.
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06.07.2020 18:59 Ответить
Як свыня , я не я i хата не моя .
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06.07.2020 18:48 Ответить
Фсе знал и луччую банкіршу Свина2.0 покривав..))
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06.07.2020 18:48 Ответить
Пиши прямо, ботяра, верните моему хозяину Бене Приватбанк, он хочет еще раз с лошья содрать 150 лярдов.
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06.07.2020 18:53 Ответить
Если постоянно все дела решать через жопу, то скандалы и бедность не закончиться никогда. И зеля в этом спец.
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06.07.2020 18:49 Ответить
Ясно, почему от него так избавиться хотели, зеленая банда мародеров даже не сообщала главе Нацбанка, когда бежит "принимать со всех сторон", как последняя шлюха.
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06.07.2020 18:52 Ответить
Взагалі то без Голови НБУ такі речі не можуть робити, заголовок не відповідає дійсності. Він знав про угоду, просто не знав технічну дату закриття.
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06.07.2020 18:56 Ответить
все правильно сказал, если бы он подал в отставку после того как деньги зашли, то это был бы скандал и обман, а так зешваль виновата.
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06.07.2020 18:55 Ответить
Интересно, ио главы нацбанка не в курсе о сделке, тогда нагуя такой глава? правильно турнули, а то как свои делишки делать так он в курсе.
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06.07.2020 18:55 Ответить
Не видумуйте, без його підпису угода не дійсна.
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06.07.2020 18:57 Ответить
Тем более, что он о сделке знал и включил старого дурака
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06.07.2020 19:22 Ответить
Так зелені у таємниі тримали Не хотіли ні з ким славу ділити. Та і відставка була з Нелохом узгоджена.
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06.07.2020 19:03 Ответить
Дядьку, по перше нац банк незалежний, та ніяких "зелених" там нема,а якщо хтось є так і той по вуха в шоколаді.
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10.07.2020 19:10 Ответить
- я хочу уволиться
- я хочу тебя уволить больше чем ты уволится, но сейчас не то вре...
- вот заявление
- Бандит! Преступник!
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06.07.2020 18:56 Ответить
Планувалося не "соглашение десятилетия", а "кидалово десятилетия", і Смолій, своєю відставкою "обламав весь кайф" "Блазню" з "блазенятами"...
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06.07.2020 18:58 Ответить
Трохи не так Яр, нові євробонди мали перекрити ті, по яким виплата в 2020-2021 рр, тобто просто відтермінувати погашення.
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06.07.2020 19:00 Ответить
А так для зевлади нема грошей, якими треба заплатити відсотки по кредитах?
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06.07.2020 19:02 Ответить
Так в тому то і справа, це звичайна пролонгація мала бути, але вона зірвалась. Де тепер гроші брати видатним діячам?
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06.07.2020 19:06 Ответить
Тепер надрукують гроші і розкрутять інфляцію (тобто знизять реальну зарплату) та випустять ОВЗГ під високі відсотки.
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06.07.2020 19:09 Ответить
Ті ж самі яйця, тільки вид збоку... Їм , як алкашам, потрібні були гроші на "опохмьол", а тепер їх немає і "похмілля" прийде швидше... Я так розумію, вже потроху формується "тичасовий уряд"... Щоб не повторився сценарій зими-весни 2014, коли в Україні настало "безвладдя"...
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06.07.2020 19:10 Ответить
Объявляя о своей отставке, я не знал про оформление сделки по размещению евробондов, - Смолий - Цензор.НЕТ 6881
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06.07.2020 19:02 Ответить
Правильніше - по-путінські , і стосується обох чортів . Моя особиста думка , що всі ці йулі , бєні , ... , фінансувалися і фінансуються з москви , аби виконувати забаганки кремля . І кагебісти , які повтікали з росії розповідали про ці схеми легалізації . От в тому , що вони завербовані фсб-кгб , я впевнений .
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06.07.2020 19:31 Ответить
"Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, объявляя о своей отставке, не знал об оформлении сделки по размещению Украины евробондов".

Да ты шо! Глава НБУ не был в курсе о готовившейся сделке такого масштаба?
На кого такой вброс рассчитан?
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06.07.2020 19:05 Ответить
На тих хто коментує заголовок, в статті інше написано.
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06.07.2020 19:08 Ответить
Дякую пане Буков, читати я вмію. ))
Але його промова більш нагадує виправдання, ніж агументацію.
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06.07.2020 19:12 Ответить
Тоді про що ми говоримо? Мне не было известно, когда они закрывают книгу. Что это значит? Они собрали инвесторов, которые готовы были выкупить евробонды на 1,75 млрд под 7 с копейками процентов. Сделка уже была оформлена. Датой расчетов определено 8 июля. Источник: https://censor.net/n3206410
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06.07.2020 19:18 Ответить
В мене є підозра, що він заздалегіть знав про угоду, точніше про час ії здіснення, тому я і важаю, що це лише виправдання з його боку.
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06.07.2020 19:31 Ответить
Це можливо, ми ж не знаєм подробиць.
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06.07.2020 19:36 Ответить
Отож, я про це і кажу.
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06.07.2020 19:48 Ответить
Але підозру до справи не підшиєш, бо це невстановлений факт.
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06.07.2020 19:48 Ответить
Так, але і довести протилежне теж неможливо, тобто те, що він про угоду нічого не знав.
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06.07.2020 19:53 Ответить
Баран винторогий,размещением евробондов занимается министерство финансов,а не НБУ
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06.07.2020 19:20 Ответить
Харик, не хами. ))
Или уподобляешься козлообразным?
Я не хуже тебя знаю, что этим занимается минфин, но глава НБУ просто не может не знать о подобного рода сделках.
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06.07.2020 19:35 Ответить
Может не знать всех подробностей
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06.07.2020 19:37 Ответить
Я чуть выше свою точку зрения уже изложил.
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06.07.2020 19:50 Ответить
Хай свыня Гонтареву с Лондона выпишет , лучшего банкира мира . За одно и луцика с красавицей .
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06.07.2020 19:09 Ответить
Не свыня, а Владимир Алексеевич Пороленский.
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06.07.2020 19:12 Ответить
Ти образився на свій вибір?
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06.07.2020 19:14 Ответить
А что Гонтарева делала не так, зелебоба, гавкать из-за забора все умеют, а конкретно пояснить не могут, стадо тупорылое.
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06.07.2020 19:17 Ответить
Во первых , к сопле как и к поросе отношусь одинаково . Во вторых пошло на х... тупорылое . продажное дерьмо .
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06.07.2020 19:20 Ответить
Тебе на выход с вещами,идиотина рашистская...
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06.07.2020 19:22 Ответить
С тобой все понятно . Скажи паляниця . Гарик Козломордый .
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06.07.2020 19:46 Ответить
Ясно, чучело по хорошему не понимает, поясняю для питекантропа, Гонтарева прикрыла банковские схемы, которые она очень хорошо знала, так как раньше сама в них участвовала, поэтому выбрали именно ее, поэтому все, кто выкачивал миллиарды из карманов таких дегенератов как ты, были очень обижены на нее и спустили всех медийных собак, а дальше стадный инстинкт сделал свое дело, тупое быдло, вроде тебя, разбираться ни в чем не желает, но блеет по инерции.
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06.07.2020 19:34 Ответить
Я тебе чучело обьясню , шо Гонтарева вместе со свыней вывела отсюда лярды , при участиии некоторых европейских лидеров , типа Шредера . А разбираться я буду как привык , кого достану .
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06.07.2020 19:49 Ответить
Господи, какое же ты тупое, амеба, какой в жопу Шредер? Ты хоть сам думаешь, что ты мелешь, придурок?! Лярды из Украины выводил Коломойский, кстати и через фирмы твоего зеленого кумира тоже, выводил твои деньги, тупоголовое ты животное.
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06.07.2020 21:43 Ответить
https://censor.net/user/364386

А чому ти сьогодні сереш сірим кольором? Наснаги нема? Спробуй заспівати вірменську пісню "Ов Серун Серун"...
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06.07.2020 19:58 Ответить
Яка різниця хто включив дурня, якщо то врятувало, мабуть не надовго, від чергових боргів? Зелений жмот і скнара, та ще й дурний ледар.
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06.07.2020 19:33 Ответить
А голосуючи за відставку зебобіки не знали !!!!!!!!!
Знали і всеж таки голосувади "за". Знав і Зебобік і сказав "Так".
Вони це зробили навмисно.
Ось чому Уманський дурку строїть.

Чим для України гірше тим для них ліnше..........Це хто для України робить?????????
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06.07.2020 21:23 Ответить
зеленодупі постійно скиглять: "сдєлка вєка..." "акуітельний працент..."
і під який же відсоток? ніде ніфіга... і от Смолій розсекретив. під 7 з лишком! фієрічне досягнення!
звичайно, це ж не проклятий МВФ, який "наживається" на Україні даючи в борг під 2-3%...
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06.07.2020 21:33 Ответить
Всі претензії до Зеленського, бо в нього була така ********** що він не міг чекати.А Смолій вирішив що краще піти у відставку чим маг згоріти хата. Лисому відкрилася вакансія, він не буде жаліти для Вовки надрукувати фантиків на 300 мілярдів,бо йому по....й.
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07.07.2020 10:39 Ответить
 
 