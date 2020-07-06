Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

Российская Федерация систематически дискриминирует и преследует граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории без документов РФ, незаконно выданных в Крыму.

К такомы выводу пришли аналитики "Крымской правозащитной группы" (КПГ), передает Цензор.НЕТ.

Так, за 2019 год задокументировано не менее 1249 судебных постановлений о привлечении к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

"Именно эта статья чаще всего применяется властями РФ в Крыму для преследования граждан Украины, которые не получили т.н. "автоматического" паспорта РФ", - отмечают правозащитники.

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Из 1080 опубликованных постановлений в 361 из них назначено не только взыскание в виде штрафа, но и дополнительное наказание в виде выдворения из Крыма. "Суды" апелляционной инстанции отменили только 7 таких решений, остальные остались в силе.

"Из 1080 постановлений по ст. 18.8 КоАП РФ 677 - вынесены в отношении граждан Украины, 313 - в отношении иностранных граждан, еще 90 - в отношении граждан, гражданство которых не удалось установить. Следует отметить, что власти РФ привлекали к ответственности и иностранных граждан, которые на момент начала оккупации имели разрешения на пребывание на территории Украины, выданные украинскими органами власти. Всеми решениями, вынесенными по ст. 18.8 КоАП, были назначены административные наказания в виде штрафов. Общая сумма штрафов по этой статье в Крыму в 2019 году, согласно постановлениям, составила не менее 2 632 500 рублей", - сообщают правозащитники.







В 2019 году 171 решение о выдворении было вынесено в отношении граждан Украины, проживающих на полуострове.

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"Одной из предполагаемых причин такой "диспропорции" может являться целенаправленная политика властей РФ по "выдавливанию" нежелательного для них населения с Южного берега Крыма, Симферополя и Севастополя. Подтверждают это и ранее зафиксированные факты использования сотрудниками МВД РФ в Ялте ст. 18.8 КоАП РФ для выдворения нелояльных к РФ активистов, например, Александра Ковальчука в 2017-м и Евгения Гайворонского в 2019 году", - указывают в КПГ.









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Правозащитники отмечают, что "суды" при вынесении решений о выдворении игнорировали наличие близких родственников.

"Депортация жителей Украины с оккупированной территории Украины является нарушением норм международного гуманитарного права, это еще одно военное преступление РФ, совершаемое в Крыму. Разлучение украинцев с их семьями, проживающими в Крыму, нарушает право на уважение частной и семейной жизни. Преследование крымчан на оккупированной территории за отсутствие российских документов нарушает ряд международных норм, а отсутствие таких документов, по сути, стало признаком, по которому граждане Украины регулярно подвергаются дискриминации в Крыму", - подчеркивают в КПГ.