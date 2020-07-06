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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

Российская Федерация систематически дискриминирует и преследует граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории без документов РФ, незаконно выданных в Крыму.

К такомы выводу пришли аналитики "Крымской правозащитной группы" (КПГ), передает Цензор.НЕТ.

Так, за 2019 год задокументировано не менее 1249 судебных постановлений о привлечении к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

"Именно эта статья чаще всего применяется властями РФ в Крыму для преследования граждан Украины, которые не получили т.н. "автоматического" паспорта РФ", - отмечают правозащитники.

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Из 1080 опубликованных постановлений в 361 из них назначено не только взыскание в виде штрафа, но и дополнительное наказание в виде выдворения из Крыма. "Суды" апелляционной инстанции отменили только 7 таких решений, остальные остались в силе.

"Из 1080 постановлений по ст. 18.8 КоАП РФ 677 - вынесены в отношении граждан Украины, 313 - в отношении иностранных граждан, еще 90 - в отношении граждан, гражданство которых не удалось установить. Следует отметить, что власти РФ привлекали к ответственности и иностранных граждан, которые на момент начала оккупации имели разрешения на пребывание на территории Украины, выданные украинскими органами власти. Всеми решениями, вынесенными по ст. 18.8 КоАП, были назначены административные наказания в виде штрафов. Общая сумма штрафов по этой статье в Крыму в 2019 году, согласно постановлениям, составила не менее 2 632 500 рублей", - сообщают правозащитники.

Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники 01
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники 02
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники 03

В 2019 году 171 решение о выдворении было вынесено в отношении граждан Украины, проживающих на полуострове.

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"Одной из предполагаемых причин такой "диспропорции" может являться целенаправленная политика властей РФ по "выдавливанию" нежелательного для них населения с Южного берега Крыма, Симферополя и Севастополя. Подтверждают это и ранее зафиксированные факты использования сотрудниками МВД РФ в Ялте ст. 18.8 КоАП РФ для выдворения нелояльных к РФ активистов, например, Александра Ковальчука в 2017-м и Евгения Гайворонского в 2019 году", - указывают в КПГ.

Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники 04
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники 05
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники 06
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники 07

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Правозащитники отмечают, что "суды" при вынесении решений о выдворении игнорировали наличие близких родственников.

"Депортация жителей Украины с оккупированной территории Украины является нарушением норм международного гуманитарного права, это еще одно военное преступление РФ, совершаемое в Крыму. Разлучение украинцев с их семьями, проживающими в Крыму, нарушает право на уважение частной и семейной жизни. Преследование крымчан на оккупированной территории за отсутствие российских документов нарушает ряд международных норм, а отсутствие таких документов, по сути, стало признаком, по которому граждане Украины регулярно подвергаются дискриминации в Крыму", - подчеркивают в КПГ.

Автор: 

Крым (26411) правозащитники (678) суд (25112)


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Топ комментарии
+7
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5979
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06.07.2020 19:13
+3
римский принцип : - если не с нами , - то против нас . Кацапы везде предсказуемы , действуют всегда проверенными проторенными путями . Не нужно быть крутым аналитиком штоб понять их мысли - замыслы . Если где-нибудь , в какой-нибудь стране " слабина " - они тут как тут со своей фальшивой помощью , но только для того , чтоб эту страну взять под свой контроль . Дальше , - больше , контролируемая ими территория используется как плацдарм для нападения на соседние страны - территории . Для этого идёт в ход новостная пропаганда - агитация в СМИ и Интернет-ресурсах страны - жертвы , систематически и в праймтайм .
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06.07.2020 19:43
+2
Если каждый гражданин Украины бы подал в европейский суд по правам человека на Россию за Крым , и попросил бы хоть 10 000 долларов, Россия банкрот .
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06.07.2020 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Если каждый гражданин Украины бы подал в европейский суд по правам человека на Россию за Крым , и попросил бы хоть 10 000 долларов, Россия банкрот .
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06.07.2020 19:10 Ответить
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5979
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06.07.2020 19:13 Ответить
https://lenta.ua/genshtab-poprosil-ukraintsev-ne-podygryvat-boevikam-58169/ Генштаб попросил украинцев не подыгрывать боевикам ....чё то прочиталось https://lenta.ua/genshtab-poprosil-ukraintsev-ne-podygryvat-boevikam-58169/ Генштаб попросил украинцев не подрывать боевиков
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06.07.2020 19:16 Ответить
поддержав оккупацию жители не знали что все так далеко зайдет.
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06.07.2020 19:17 Ответить
Морачок исчо танцует??
😁
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06.07.2020 19:21 Ответить
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
🤗
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06.07.2020 19:23 Ответить
Німці так само робили, в чому новина?
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06.07.2020 19:27 Ответить
Граждан Украины без навязанных российских паспортов штрафуют и выдворяют из оккупированного Крыма чаще других, - правозащитники - Цензор.НЕТ 311
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06.07.2020 19:32 Ответить
римский принцип : - если не с нами , - то против нас . Кацапы везде предсказуемы , действуют всегда проверенными проторенными путями . Не нужно быть крутым аналитиком штоб понять их мысли - замыслы . Если где-нибудь , в какой-нибудь стране " слабина " - они тут как тут со своей фальшивой помощью , но только для того , чтоб эту страну взять под свой контроль . Дальше , - больше , контролируемая ими территория используется как плацдарм для нападения на соседние страны - территории . Для этого идёт в ход новостная пропаганда - агитация в СМИ и Интернет-ресурсах страны - жертвы , систематически и в праймтайм .
показать весь комментарий
06.07.2020 19:43 Ответить
 
 