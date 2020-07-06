"Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников"

Во время встречи политических советников "нормандского формата" в Берлине заходила речь об особом статусе Донбасса, но ультиматумов Украине не выдвигали.

"Это надуманная история, и слово "ультиматум" не может быть применено к переговорам, которые происходили", - сказал в эфире Громадського радіо вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что задача трехсторонней контактной группы - обсуждение правовых аспектов "минских соглашений", в том числе закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", что сокращенно называется "особым статусом".

"Такой закон парламент Украины прошлой каденции принял, его действие продлено до 31 декабря текущего года уже парламентом этой каденции. Это и есть элемент "минских соглашений". Ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины. Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - подчеркнул Алексей Резников.

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Напомним, 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников "нормандского формата". В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ якобы не ставила никаких ультиматумов, а Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен напомнил, что предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года.

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