Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников
Во время встречи политических советников "нормандского формата" в Берлине заходила речь об особом статусе Донбасса, но ультиматумов Украине не выдвигали.
"Это надуманная история, и слово "ультиматум" не может быть применено к переговорам, которые происходили", - сказал в эфире Громадського радіо вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что задача трехсторонней контактной группы - обсуждение правовых аспектов "минских соглашений", в том числе закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", что сокращенно называется "особым статусом".
"Такой закон парламент Украины прошлой каденции принял, его действие продлено до 31 декабря текущего года уже парламентом этой каденции. Это и есть элемент "минских соглашений". Ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины. Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - подчеркнул Алексей Резников.
Напомним, 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников "нормандского формата". В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ якобы не ставила никаких ультиматумов, а Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен напомнил, что предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Автор: https://censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Сегодня завершается срок ультиматума Путина. Россия выполняет "приднестровский сценарий" Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец.
Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Источник: https://censor.net/r3206419
Источник: https://censor.net/n3206424
А це не вважається вимогою змінити Конституцію ?
Цей рєзніков відверто бреше, піддакуючи піськову.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.