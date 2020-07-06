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Новости Агрессия России против Украины Нормандские переговоры
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Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников

Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников

Во время встречи политических советников "нормандского формата" в Берлине заходила речь об особом статусе Донбасса, но ультиматумов Украине не выдвигали.

"Это надуманная история, и слово "ультиматум" не может быть применено к переговорам, которые происходили", - сказал в эфире Громадського радіо вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что задача трехсторонней контактной группы - обсуждение правовых аспектов "минских соглашений", в том числе закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", что сокращенно называется "особым статусом".

"Такой закон парламент Украины прошлой каденции принял, его действие продлено до 31 декабря текущего года уже парламентом этой каденции. Это и есть элемент "минских соглашений". Ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины. Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - подчеркнул Алексей Резников.

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Напомним, 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников "нормандского формата". В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ якобы не ставила никаких ультиматумов, а Украина якобы должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен напомнил, что предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года.

Также смотрите: Российские "партнеры" регулярными обстрелами демонстрируют "желание" вывести войска и добиться мира на Донбассе, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Конституция (2236) россия (95683) Донбасс (26956) ультиматум (62) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+18
Ось тут Резніков включає дурня, бо ультиматуми щодо зміни Конституції України були неодноразово до і після цієї зустрічі.
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06.07.2020 19:58
+17
Брехня - основна зброя адвоката. Резніков адвокат знаменитий.
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06.07.2020 19:59
+14
Брехня!!!
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06.07.2020 20:02
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Ой ли!?
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06.07.2020 19:58 Ответить
Ось тут Резніков включає дурня, бо ультиматуми щодо зміни Конституції України були неодноразово до і після цієї зустрічі.
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06.07.2020 19:58 Ответить
Брехня - основна зброя адвоката. Резніков адвокат знаменитий.
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06.07.2020 19:59 Ответить
Брехня!!!
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06.07.2020 20:02 Ответить
Значить, Вовочка все сам?
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06.07.2020 20:04 Ответить
Це не Перша зустріч.А на попередніх зустрічах завжди лунала вимога закріплення у Конституції Особливого статусу Бамбаса!!!
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06.07.2020 20:06 Ответить
06.07.20 19:25 Об ультиматуме Путина
Автор: https://censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Сегодня завершается срок ультиматума Путина. Россия выполняет "приднестровский сценарий" Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец.

Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Источник: https://censor.net/r3206419
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06.07.2020 20:19 Ответить
Он уточнил, что задача трехсторонней контактной группы - обсуждение правовых аспектов "минских соглашений", в том числе закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", что сокращенно называется "особым статусом".
Источник: https://censor.net/n3206424

А це не вважається вимогою змінити Конституцію ?
Цей рєзніков відверто бреше, піддакуючи піськову.
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06.07.2020 20:22 Ответить
Так это выполнение пэтиных хотелок!!!
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06.07.2020 20:28 Ответить
При Пороху такі ультиматуми післали б ультимативним матом. Себто нахій.
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06.07.2020 20:40 Ответить
Це ви так думаєте.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html Це засланий козачок.
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07.07.2020 12:12 Ответить
"Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников"
Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 7102
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06.07.2020 20:26 Ответить
Врёт, гадёныш!
Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 4291
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06.07.2020 20:28 Ответить
Ну здобулы. В които веки не требовали изменить конституцию. Це перемога, браття. Шевченко на всміхається з портрету...
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06.07.2020 20:36 Ответить
Потужна резніківська БРЕХНЯ!!!
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06.07.2020 20:38 Ответить
После "корабельной сосны" боюсь предположить, что значит для зебилов "включить заднюю".
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06.07.2020 21:21 Ответить
Шмаркля на всё согласился. России не надо даже ультиматумов выдвигать.
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06.07.2020 21:59 Ответить
Пи... и те и другие.
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06.07.2020 22:46 Ответить
ну нихсе...= а шо им ышо на тарелке выдать...= може кровавого пастора...???
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07.07.2020 01:42 Ответить
у кого то на счету появилась сумма с нулями.....
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07.07.2020 11:22 Ответить
Ой, які благородні москалі. Я не розумію, як можна вірити цим худобам. Ви що з розуму зійшли, панове??
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07.07.2020 12:54 Ответить
"россияне не выдвигали никаких ультиматумов "... просто сказали что убьют...
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07.07.2020 14:18 Ответить
ну значит скоро война...........
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07.07.2020 14:37 Ответить
Старий анекдот, як мавпу навчили говорити. А слова її були такі: - "Ой звездіт..., ой звездіт...!.
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07.07.2020 16:04 Ответить
Почему Ермак - всякой дырке гвоздь? Почему он присваивает себе все полномочия? Совершенно ясно, что он преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Почему президент Зеленский покрывает опасного самозванца?
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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07.07.2020 16:59 Ответить
А ви може тупі квартальні виродки? Вам ***** всі питання вже давно поставло, чи ви не вмієте читати? ***** давно сказало, ще Кондолізі, що воно не знає такої держави як незалежна Україна, і що *****стан та Україна це одне і те саме, Україна має бути у складі *****стана. Вам це досі не зрозуміло, дебіли квартальні на чолі з жидоідіотом!
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07.07.2020 17:40 Ответить
 
 