РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12068 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 211 6

На Львовщине частично ослабили карантин - разрешена работа общепита, гостиниц и фитнес-центров, - ОГА

На Львовщине частично ослабили карантин - разрешена работа общепита, гостиниц и фитнес-центров, - ОГА

На внеочередном заседании Львовской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняли решение частично ослабить карантин в области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет - 28,03%, при норме менее 10%. Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Так, согласно решению комиссии частично ослабили карантинные меры на территории области, позволив с 7 июля работу гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и соответствующих рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

Кроме того, разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

В то же время, областная комиссия поручила к следующему заседанию комиссии проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.

"Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то сады всех форм собственности могут быть открытыми в пределах следующего этапа ослабления карантина", - говорится в сообщении.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Cайт Міністерства здоров'я Нової Зеландії.

1) Від здорових людей носити маски для захисту від Ковіду НЕ ВИМАГАЮТЬ, бо

"потенційна користь вимоги носіння масок здоровими людьми не видається такою, що переважує потенційні ризики".

2) Тим, хто самостійно вирішує носити маску, НАГАДУЮТЬ ПРО РИЗИКИ, які асоціюються з неправильним використанням масок усіх типів.

Але здивувало мене не те, що в ці божевільні часи на планеті Земля залишаються уряди, які не труять масово населення, змушуючи вдихати назад власні "вихлопи" і влаштовувати під носом чашки Петрі.

Є ж іще Японія, скандинавські країни, Швейцарія, тощо.

Приємно вразило, що в нашу епоху наступу диктатури медичного невігластва МОЗ Нової Зеландії свої рекомендації підкріпило цілком адекватним СЕРЙОЗНИМ оглядом наукової літератури на тему носіння масок від Ковіду.

Цей огляд можна завантажити в кінці сторінки з їх рекомендаціями з посиланням.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VS66q5 https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-general-public/covid-19-use-face-masks-community
показать весь комментарий
06.07.2020 19:59 Ответить
Таки - фітнес центрів...
А потягати мішки з лопатами на дамбах??
Ааа, Камасутра не дозволяє??🤣🤣
показать весь комментарий
06.07.2020 20:05 Ответить
ти як доброволець можеш поїхати і підкачати якийсь інший м'яз окрім язика.
показать весь комментарий
06.07.2020 20:48 Ответить
Колись ще на початку карантину я казав , що поки всі не перехворіють на цей грип - пандемія не закінчиться .
показать весь комментарий
06.07.2020 20:05 Ответить
У Харкові складна ситуація з цією хворобою . Два тижні тому був там у справах . В метро надягав маску , в маршрутках теж . На вулиці , - знімав , бо не було чим дихати . Заходив у туалет , - руки не мив , шоб не торкатися крана .. )) . Пройшло два тижні і я на диво живий . .
показать весь комментарий
06.07.2020 20:16 Ответить
Цікаво... Область одна з передових по зараженню і можна послабити карантин ?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:03 Ответить
 
 