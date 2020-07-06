На Львовщине частично ослабили карантин - разрешена работа общепита, гостиниц и фитнес-центров, - ОГА
На внеочередном заседании Львовской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняли решение частично ослабить карантин в области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).
"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет - 28,03%, при норме менее 10%. Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Так, согласно решению комиссии частично ослабили карантинные меры на территории области, позволив с 7 июля работу гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и соответствующих рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.
Кроме того, разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.
В то же время, областная комиссия поручила к следующему заседанию комиссии проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.
"Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то сады всех форм собственности могут быть открытыми в пределах следующего этапа ослабления карантина", - говорится в сообщении.
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1) Від здорових людей носити маски для захисту від Ковіду НЕ ВИМАГАЮТЬ, бо
"потенційна користь вимоги носіння масок здоровими людьми не видається такою, що переважує потенційні ризики".
2) Тим, хто самостійно вирішує носити маску, НАГАДУЮТЬ ПРО РИЗИКИ, які асоціюються з неправильним використанням масок усіх типів.
Але здивувало мене не те, що в ці божевільні часи на планеті Земля залишаються уряди, які не труять масово населення, змушуючи вдихати назад власні "вихлопи" і влаштовувати під носом чашки Петрі.
Є ж іще Японія, скандинавські країни, Швейцарія, тощо.
Приємно вразило, що в нашу епоху наступу диктатури медичного невігластва МОЗ Нової Зеландії свої рекомендації підкріпило цілком адекватним СЕРЙОЗНИМ оглядом наукової літератури на тему носіння масок від Ковіду.
Цей огляд можна завантажити в кінці сторінки з їх рекомендаціями з посиланням.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VS66q5 https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-general-public/covid-19-use-face-masks-community
А потягати мішки з лопатами на дамбах??
Ааа, Камасутра не дозволяє??🤣🤣