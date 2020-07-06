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Убитому в Вене чеченскому блогеру Умарову угрожали, его квартира была под надзором полиции, - СМИ

Убитому в Вене чеченскому блогеру Умарову угрожали, его квартира была под надзором полиции, - СМИ

Австрийские СМИ раскрыли подробности убийства чеченского блогера Мамахана Умарова, известного также как Анзор из Вены. Его квартира находилась под надзором полиции, а второй задержанный по подозрению в убийстве - охранник, с которым он отправился на роковую встречу.

Об этом пишет ряд австрийских СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) предупреждало его об угрозе убийства и взяло под наблюдение его квартиру", - утверждает Die Kronen Zeitung.

Отмечается, что BVT, которая выполняет в Австрии полицейско-контрразведывательные функции, также предлагала чеченцу личную охрану, но тот отказался. Зато семью Умарова отселили в другой дом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стали известны имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера Умарова в Вене. ФОТО

Отдельно газета указывает на то, что Мамихан Умаров, который в 2007 году получил политическое убежище в Австрии под новым именем и фамилией - Мартин Бек, - не раз имел проблемы с австрийским правосудием (контрабанда людей, дача ложных показаний и др.). Совсем недавно он был лишен свободы, а из тюрьмы вышел в сентябре 2019 года.

В день убийства Умаров уехал на встречу в городок Герасдорф под Веной. Выстрелы прозвучали на территории заброшенной фабрики недалеко от торгового центра. При этом, как сообщает газета, на встречу Умаров ехал со своим соотечественником, который выполнял функции охранника. Позже последний объяснит, что в момент убийства у него произошла "осечка", и он не смог вовремя отреагировать.

Также на Цензор.НЕТ: Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

Именно этот 37-летний чеченец сначала проходил по делу как свидетель, но позже был взят под стражу в качестве возможного соучастника убийства.

Австрийская газета указывает на то, что "за голову" Умарова, который активно критиковал и оскорблял в своих видеороликах главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью, была объявлена ​​награда: "Все четко указывает на то, что это было заказное убийство по политическим мотивам. Тем более, что сейчас уже известно, что за Мартина Б. предлагалось вознаграждение".

Напомним, Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Стрелявшего в него задержали в городе Линце. На месте преступления был задержан еще один мужчина, который сначала проходил по делу как свидетель, но стал путаться в показаниях.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

Также на Цензор.НЕТ: Еще одного подозреваемого в убийстве Умарова задержали в Австрии

Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.

Автор: 

Австрия (814) заказное убийство (163) убийство (6492) Чечня (637)


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Топ комментарии
+7
Террористы.ru
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06.07.2020 20:24
+5
Страна - террорист и спонсор терроризма по всему миру . От троцкого до амина .
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06.07.2020 20:39
+5
Яка ще країна дозволяє собі "мочить в сортире"по всьому світі своїх опонентів?Ну які ще потрібні дії, щоб нарешті назвати це "державним тероризмом",а країну "терористичною"?
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06.07.2020 20:43
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невысполнимая потеря для демократии...
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06.07.2020 20:23 Ответить
Террористы.ru
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06.07.2020 20:24 Ответить
Везде , по всему миру .
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06.07.2020 20:34 Ответить
Страна - террорист и спонсор терроризма по всему миру . От троцкого до амина .
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06.07.2020 20:39 Ответить
Умилило -"под надзором"...
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06.07.2020 20:32 Ответить
Чеченские террористы мочили в сортире дома в Москве Волголднске Буйнакске...хватали Беслан,потопили подлодку Курск...бандиты карочи....,один Путлер безгрешен...
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06.07.2020 20:33 Ответить
Понравился ответ охранника: "...последний объяснил, что в момент убийства у него произошла "осечка". Он имел в виду оружие или что-то другое?
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06.07.2020 20:33 Ответить
Один урод замочил другого урода. В мире животных.
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06.07.2020 20:39 Ответить
Первый отряд ликвидаторов был создан в СССР в марте 1926 года...для борьбы с врагами Мировой революции за бугром... Феликс Эдмундович Дзержинский мочил в сортире всех,а потом летом 1926 года замочили и его... создателя этого дерьма...
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06.07.2020 20:39 Ответить
Яка ще країна дозволяє собі "мочить в сортире"по всьому світі своїх опонентів?Ну які ще потрібні дії, щоб нарешті назвати це "державним тероризмом",а країну "терористичною"?
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06.07.2020 20:43 Ответить
А вы думали почему подохли странной смерть Фрунзе,Котовский,Свердлов,Артем(Сергеев),и прочие Хмыри краснопузые....,их аккуратно убирали те же Хмыри Дзержинского Менжинского Ежова,Ягоды,Берии...конвейер СМЕРТИ называется...
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06.07.2020 20:45 Ответить
А що цей персонаж робив в Україні ? Яким боком опинився в Австрії ? І на фіга нам чеченські розбірки ?
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06.07.2020 21:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=um5yvcA3SgI Тут про це, якщо стисло .

https://www.youtube.com/watch?v=G62VkznNaAc А ось тут, докладніше .
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06.07.2020 21:53 Ответить
они там как рабы Кадырова
- что прикажет то и делают...
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06.07.2020 21:42 Ответить
читаю "новую газету"- жаххх не чечня =мордор отдыхает на фоне рабовладения абсолютного.. за "приправки" там- 100проц...
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07.07.2020 01:47 Ответить
 
 