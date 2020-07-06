Убитому в Вене чеченскому блогеру Умарову угрожали, его квартира была под надзором полиции, - СМИ

Австрийские СМИ раскрыли подробности убийства чеченского блогера Мамахана Умарова, известного также как Анзор из Вены. Его квартира находилась под надзором полиции, а второй задержанный по подозрению в убийстве - охранник, с которым он отправился на роковую встречу.

Об этом пишет ряд австрийских СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) предупреждало его об угрозе убийства и взяло под наблюдение его квартиру", - утверждает Die Kronen Zeitung.

Отмечается, что BVT, которая выполняет в Австрии полицейско-контрразведывательные функции, также предлагала чеченцу личную охрану, но тот отказался. Зато семью Умарова отселили в другой дом.

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Отдельно газета указывает на то, что Мамихан Умаров, который в 2007 году получил политическое убежище в Австрии под новым именем и фамилией - Мартин Бек, - не раз имел проблемы с австрийским правосудием (контрабанда людей, дача ложных показаний и др.). Совсем недавно он был лишен свободы, а из тюрьмы вышел в сентябре 2019 года.

В день убийства Умаров уехал на встречу в городок Герасдорф под Веной. Выстрелы прозвучали на территории заброшенной фабрики недалеко от торгового центра. При этом, как сообщает газета, на встречу Умаров ехал со своим соотечественником, который выполнял функции охранника. Позже последний объяснит, что в момент убийства у него произошла "осечка", и он не смог вовремя отреагировать.

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Именно этот 37-летний чеченец сначала проходил по делу как свидетель, но позже был взят под стражу в качестве возможного соучастника убийства.

Австрийская газета указывает на то, что "за голову" Умарова, который активно критиковал и оскорблял в своих видеороликах главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью, была объявлена ​​награда: "Все четко указывает на то, что это было заказное убийство по политическим мотивам. Тем более, что сейчас уже известно, что за Мартина Б. предлагалось вознаграждение".

Напомним, Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Стрелявшего в него задержали в городе Линце. На месте преступления был задержан еще один мужчина, который сначала проходил по делу как свидетель, но стал путаться в показаниях.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

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Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.