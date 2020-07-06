Говорить в ООН о терроризме нужно с упоминанием России на Донбассе, - Кислица
На этой неделе темой основной дискуссии в ООН станет противодействие терроризму и преступному экстремизму. Без упоминания действий РФ на Донбассе беседа будет неполной.
Украина обязательно напомнит странам-членам о "террористическом компоненте" российской агрессии. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Украинская сторона тоже будет представлена в обсуждениях и, безусловно, напомнит государствам-членам ООН, что агрессия России против Украины также включает террористический компонент", - подчеркнул Кислица.
Дипломат отметил: "ООН должна осознавать, что необходимость пресечения злоумышленной деятельности государств-спонсоров терроризма должна быть одним из первоочередных вопросов повестки дня международной безопасности".
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Кислица напомнил, что украинская сторона всегда занимала активную позицию в разработке инициатив и предложений по противодействию терроризму. Так, в 2017 году по инициативе нашего государства, которое в то время было непостоянным членом Совета Безопасности ООН, была одобрена первая в истории резолюция о защите критической инфраструктуры от террористических атак, отметил постоянный представитель Украины при ООН.
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замороженном конфликте на планете Земля, есть след террористической паРаши, этих следов -уже
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога-
изолируется и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и
позволяют паРаше те природные ресурсы и
углеводородные деньги, которые «мировые лидеры» любезно разрешили "заработать" обычным ворам, чекистам и гопникам, снова поверив в то, что они пустят их на
собственное развитие и очеловечивание. Единственный способ лишить паРашу
ресурсов и приблизить её к
(контролируемому) развалу - обесценить
стоимость всех её ресурсов и прекратить покупать всю её продукцию, объявить её недвижимость в США и Европе - приобретённой на "грязные" деньги и начать её описывать и конфисковывать