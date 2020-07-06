Говорить в ООН о терроризме нужно с упоминанием России на Донбассе, - Кислица

На этой неделе темой основной дискуссии в ООН станет противодействие терроризму и преступному экстремизму. Без упоминания действий РФ на Донбассе беседа будет неполной.

Украина обязательно напомнит странам-членам о "террористическом компоненте" российской агрессии. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украинская сторона тоже будет представлена ​​в обсуждениях и, безусловно, напомнит государствам-членам ООН, что агрессия России против Украины также включает террористический компонент", - подчеркнул Кислица.

Дипломат отметил: "ООН должна осознавать, что необходимость пресечения злоумышленной деятельности государств-спонсоров терроризма должна быть одним из первоочередных вопросов повестки дня международной безопасности".

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Кислица напомнил, что украинская сторона всегда занимала активную позицию в разработке инициатив и предложений по противодействию терроризму. Так, в 2017 году по инициативе нашего государства, которое в то время было непостоянным членом Совета Безопасности ООН, была одобрена первая в истории резолюция о защите критической инфраструктуры от террористических атак, отметил постоянный представитель Украины при ООН.

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