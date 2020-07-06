Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведет его на путь Януковича

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил Владимиру Зеленскому, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Таким образом он прокомментировал в Twitter интервью пятого Президента Петра Порошенко для корреспондента канала BBC Ионы Фишера, информирует Цензор.НЕТ.

"Повторение попытки Януковича использовать сфабрикованные обвинения, чтобы посадить в тюрьму своего политического оппонента Тимошенко, выглядит нехорошо для Украины времен Зеленского", - написал Пайфер.

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Известный британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш тоже считает, что преследование Петра Порошенко дискредитируют Зеленского.

"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал/мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше обвинения против бывшего премьера Тимошенко, которое было признано политически мотивированным", - пишет в Twitter Тимоти Эш.

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