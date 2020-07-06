Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведет его на путь Януковича
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил Владимиру Зеленскому, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.
Таким образом он прокомментировал в Twitter интервью пятого Президента Петра Порошенко для корреспондента канала BBC Ионы Фишера, информирует Цензор.НЕТ.
"Повторение попытки Януковича использовать сфабрикованные обвинения, чтобы посадить в тюрьму своего политического оппонента Тимошенко, выглядит нехорошо для Украины времен Зеленского", - написал Пайфер.
Известный британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш тоже считает, что преследование Петра Порошенко дискредитируют Зеленского.
"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал/мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше обвинения против бывшего премьера Тимошенко, которое было признано политически мотивированным", - пишет в Twitter Тимоти Эш.
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Давал ссылку, что три раза видели автомобили Коломойского возле дома, где живёт твоя ЮВТ? Давал.
Я тебе давал ссылку на статью о совместном бизнесе Коломойского и Медведчука? Давал.
Так какого х ты продолжаешь мантры ЮВТ повторять!?
главное - вовремя смыцца...
https://twitter.com/DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12
Жена дружит с тетенькой, которая администрирует здание, где был офис зекоманды в Житомире.
Сегодня ходили к ней на кофе, грит - съехали.
Чего, спрашиваю?
А, говорит, типа всё, кончилась зекоманда в Житомире. Не для кого помещение держать.
Такое. 73прц)
А они с акций под печерным судом ржут. Лол
"правасудіє" ,мля...
Ничего личного, это просто бизнес." - Аль Капоне.
Не в состоянии осмыслить 24 Преступления Порошенко!