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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше не зафиксировали вспышки коронавируса после первого тура президентских выборов

В Польше не зафиксировали вспышки коронавируса после первого тура президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Польше не принес всплеска инфицирования коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга для СМИ заявил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

"На сегодня ситуация под контролем: уровень заболеваемости в Польше снижается. Мы не наблюдаем роста заболеваний после первого тура выборов", - отметил Андрусевич.

Он добавил, что поведение поляков во время выборов была "очень ответственным"

Польские СМИ информируют о единичных инфицирования коронавирусом членов избирательных комиссий. Например, у члена одной из участковых комиссий в Мазовецком воеводстве на востоке Польши обнаружено инфицирование коронавирусом. Поэтому остальные девять членов комиссии ожидают результаты тестов и COVID-19.

За минувшие сутки в Польше обнаружено 205 новых случаев инфицирования коронавируом, 4 человека умерли. Общее количество инфицированных возросло до 36 155, а тех, кто излечился, до 23 966.

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выборы (24740) карантин (16729) Польша (8435) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Поляки не зебіли.
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06.07.2020 22:08 Ответить
Когда знаешь, что Президент будет работать на страну - иммунитет на высоте.
Поляки молодцы.
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07.07.2020 00:22 Ответить
 
 