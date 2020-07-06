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Модель RAB тарифов не должна разделять старые и новые активы облэнерго, - исследование

Модель RAB тарифов не должна разделять старые и новые активы облэнерго, - исследование

Более 86 % электросетей эксплуатируется в течение 30 лет или более, а потери при распределении составляют не менее 10 % всей электроэнергии, производимой в стране. Объем необходимых инвестиций для модернизации электросетей — 17,5 млрд долларов. Привлечь такие инвестиции возможно только при стимулирующем тарифообразовании по европейским практикам.

 Такой вывод исследования "Securing Capital Investment in Ukraine"s Grid: The Road to the Future", которое провел Международный центр налогов и инвестиций (ІТІС), пишет издание "Дело".

Основной проблемой электросетей в Украине является старение инфраструктуры, построенной в Советском Союзе. Более 14,7 из 23,0 тыс. км распределительных линий эксплуатируются более 40 лет, в то время как не менее 50% распределительных линий низкого напряжения и 45 процентов трансформирующих станций нуждаются в незамедлительной замене. Об этом говорят эксперты экономики и энергетики Ариэль Коэн и Владислав Иноземцев в исследовании "Securing Capital Investment in Ukraine"s Grid: The Road to the Future" Международного центра налогов и инвестиций (ІТІС).

Последствием такого старения есть то, что средний потребитель в Украине отключается от электроснабжения на срок до 700 минут в год, тогда как в Польше этот показатель составляет 180 минут, в Чешской Республике — 73 минуты, а в Дании — только 15 минут. Вторым негативным показателем является, то что потери при распределении составляют не менее 10% всей электроэнергии, производимой в стране.

По оценкам экспертов, для устранения существующих проблем и проведения модернизации энергосети необходимо 17,5 млрд долларов. Привлечь такой объём средств поможет реформа тарифообразования:

"Одной из таких важных регуляторных реформ является, так называемый, RAB-тариф, который стимулирует операторов системы распределения энергии инвестировать в техническое обслуживание и модернизацию энергосистем", — говорится в исследовании.

Исследователи говорят, что предложенная украинским Регулятором модель RAB-тарифа существенно отличается от успешных иностранных практик. Регулятор предложил практически полностью применить RAB-тариф к новым установкам: на новые инвестиции фиксированная доходность будет 15 процентов в год, в то время как "старые" активы будут приносить своему владельцу всего 1 процент в год.

Ариэль Коэн и Владислав Иноземцев видят в этом 2 недостатка: Во-первых, если устаревшая инфраструктура начнет выходить из строя, новые объекты не решат проблему. Во-вторых, сама идея разделения сети на "старые" и "новые" элементы проблематична, поскольку сложно определить, какая часть инвестиций идет на строительство новых линий по сравнению с тем, что используется для ремонта и модернизации существующей инфраструктуры.

Эксперты говорят, что для достижения целей, необходимо внедрять RAB по методике, которая уже доказала свою эффективность в других европейских странах: "Основой для RAB тарифов должен быть довольно высокий уровень WACC, который сможет генерировать средства, необходимые для модернизации и обслуживания сети. Крайне важно, чтобы ставка возврата не дифференцировалась на "старые" и "новые" активы, поскольку этот подход подрывает всю концепцию реформы".

Напомним, ранее Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США) эксперт по энергетике Украинского института будущего, заявил о неэффективности модели тарифа "Затраты +" предлагаемой для внедрения в Украине.

Автор: 

облэнерго (126) RAB (34)


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Топ комментарии
+9
Как щедро "удобряется" тема поднятия цен на электроэнергию и скромно умалчивается тот факт, что все облэнерго частные...
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06.07.2020 21:10
+5
Кому то очень есть дело до прибылей Суркисов,Коломойского,Григоришина и Бабакова! Ну прям кушать не могут пока Суркисы на РАБ тарифах не заработают. Они приватизировали ОБЛЭНЭРГО за копейки и взятки Кучме!, а теперь проплаченные вченые ратуют на начисление РАБтарифа на бесплатно полученные от Кучмы активы как за приобретенные по рыночной цене!
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06.07.2020 21:16
+3
Эти липовые эксперты никак не могут даже аргументов придумать в пользу этих РАБ тарифов, только пугалки рассказывают про 700 минут отключений в год.
Все эти "энерго" частные лавочки и когда их за бесценок приватизировали, то с каждого утюга эти недоделанные эксперды кричали, что частный хозяин уж как начнет модернизировать энергосети, аж гай шуметь будет.
Вот теперь и пора с хозяев энергосетей спросить про модернизацию.
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06.07.2020 21:31
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Модель RAB тарифов не должна разделять старые и новые активы облэнерго, - исследование - Цензор.НЕТ 7770
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06.07.2020 21:12 Ответить
ну те, что якобы державные, .в державу-убытки, смотрящим-прибыля.
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06.07.2020 22:43 Ответить
Как щедро "удобряется" тема поднятия цен на электроэнергию и скромно умалчивается тот факт, что все облэнерго частные...
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06.07.2020 21:10 Ответить
тоесть, граждане, вам нужно скинуться отем дядькам... всего 17,5 ярдов баксоф...
но зато... у вас свет будет проподать на сколько-то минут меньше... афигительно!
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06.07.2020 21:14 Ответить
Модель RAB тарифов не должна разделять старые и новые активы облэнерго, - исследование - Цензор.НЕТ 5059
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06.07.2020 21:15 Ответить
Кому то очень есть дело до прибылей Суркисов,Коломойского,Григоришина и Бабакова! Ну прям кушать не могут пока Суркисы на РАБ тарифах не заработают. Они приватизировали ОБЛЭНЭРГО за копейки и взятки Кучме!, а теперь проплаченные вченые ратуют на начисление РАБтарифа на бесплатно полученные от Кучмы активы как за приобретенные по рыночной цене!
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06.07.2020 21:16 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
Почему ЛОХИ должны платить новые поборы, нанятые за деньги говорящие головы вам пояснят и всЁ обоснуют! И ПОСКАЧАТ ЛОХИ КАК ЗАЙЧИКИ ПЛАТИТЬ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!!
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06.07.2020 21:25 Ответить
позорище зеленский на подмахе у олигархов..
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06.07.2020 21:26 Ответить
Он и был, развлекал их пока те жрали и выпивали. Мальчонка на побегушках.
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06.07.2020 21:34 Ответить
Эти липовые эксперты никак не могут даже аргументов придумать в пользу этих РАБ тарифов, только пугалки рассказывают про 700 минут отключений в год.
Все эти "энерго" частные лавочки и когда их за бесценок приватизировали, то с каждого утюга эти недоделанные эксперды кричали, что частный хозяин уж как начнет модернизировать энергосети, аж гай шуметь будет.
Вот теперь и пора с хозяев энергосетей спросить про модернизацию.
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06.07.2020 21:31 Ответить
 
 