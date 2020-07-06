Международный автобусный перевозчик "Ecolines" запускает рейсы из Киева в города государства-агрессора Москву и Санкт-Петербург
Международный автобусный перевозчик Ecolines, в холдинг которого входит украинский перевозчик "Автолюкс", с 9 июля возобновляет рейсы из Киева в Москву.
Как сообщается на сайте компании, также с 11 июля перевозчик возобновит рейсы из Киева в Санкт-Петербург, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее Ecolines с 22 июня запустил рейсы из Киева во Вроцлав, с 25 июня – из Киева и Одессы в Минск, с 25 июня из Киева в Гданьск и Торунь, с 1 июля – в Зелену Гуру.
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