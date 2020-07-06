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Международный автобусный перевозчик "Ecolines" запускает рейсы из Киева в города государства-агрессора Москву и Санкт-Петербург

Международный автобусный перевозчик

Международный автобусный перевозчик Ecolines, в холдинг которого входит украинский перевозчик "Автолюкс", с 9 июля возобновляет рейсы из Киева в Москву.

Как сообщается на сайте компании, также с 11 июля перевозчик возобновит рейсы из Киева в Санкт-Петербург, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.  

Ранее Ecolines с 22 июня запустил рейсы из Киева во Вроцлав, с 25 июня – из Киева и Одессы в Минск, с 25 июня из Киева в Гданьск и Торунь, с 1 июля – в Зелену Гуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной, - Госпогранслужба

Автор: 

перевозки (519) россия (95683) автобус (95)


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Топ комментарии
+20
Международный автобусный перевозчик "Ecolines" запускает рейсы из Киева в города государства-агрессора Москву и Санкт-Петербург - Цензор.НЕТ 1064
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06.07.2020 21:31
+20
И всем похъ !! Кому война , кому просто бизнес .Мышебратство как оно есть
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06.07.2020 21:35
+19
Афигели совсем от безнаказанности.
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06.07.2020 21:32
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Да,эту страну не победить...
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06.07.2020 22:38 Ответить
Лоховозы на Мордор видишь?
-Так точно!
-Уничтожить
Международный автобусный перевозчик "Ecolines" запускает рейсы из Киева в города государства-агрессора Москву и Санкт-Петербург - Цензор.НЕТ 3302
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06.07.2020 23:13 Ответить
А это ни какой закон не нарушает ?
Перевозчик любит поддерживать терроризм ?
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07.07.2020 00:19 Ответить
..ну и наххх..???- обменный фонд наращивать??
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07.07.2020 02:08 Ответить
Есть хороший повод (пандемия) вообще не открывать границу с мордором, нет кто "соскучился" за кацапами!?
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07.07.2020 06:29 Ответить
Мде, так это возобновляются перевозки. До этого постоянно ездили.
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07.07.2020 08:48 Ответить
Какое ещё "государство агрессор"? Агрессор - это то государство, которое уничтожило 50 своих граждан 2 мая 2014 года в Одессе, сожгли живьём и расстреляли! Агрессор - это то государство, которое уничтожило ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ мирного населения Донбасса!!! И этим государством управляют кровавые клоуны и нацисты Турчинов, ПоТрошенко, Зеленский и прочие!!!
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08.07.2020 22:58 Ответить
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